3 человека погибли в ДТП на Хмельнитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два грузовых микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулись на дороге Житомир-Черновцы. Погибли оба водителя и пассажирка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

ДТП произошло возле с. Ружичанка Хмельницкого района. Информация об аварии поступила спасателям в 09:50.

"На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженных автомобилей всех погибших: 48-летнего водителя одного из автомобилей и 35-летнего водителя другого автомобиля, и его 60-летнюю пассажирку. Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, госчеэсовцы отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей от питания", - сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Также на Цензор.НЕТ: Тело пропавшего нацгвардейца Богдана Хамаздира обнаружили на обочине дороги на Киевщине: подробности трагедии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





