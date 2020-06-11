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Новости Видео ДТП
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3 человека погибли в ДТП на Хмельнитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два грузовых микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулись на дороге Житомир-Черновцы. Погибли оба водителя и пассажирка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

ДТП произошло возле с. Ружичанка Хмельницкого района. Информация об аварии поступила спасателям в 09:50.

"На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженных автомобилей всех погибших: 48-летнего водителя одного из автомобилей и 35-летнего водителя другого автомобиля, и его 60-летнюю пассажирку. Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, госчеэсовцы отключили аккумуляторные батареи обоих автомобилей от питания", - сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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ДТП (7679) смерть (9232) Хмельнитчина (896) ГСЧС (4985)


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Топ комментарии
+1
Сумно, але таке у нас кожен день.
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11.06.2020 16:04
+1
Никто не хотел отступать
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11.06.2020 17:50
+1
Неадекватным водителям и 8 полос будет мало.
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11.06.2020 18:06
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Сумно, але таке у нас кожен день.
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11.06.2020 16:04 Ответить
Беда...
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11.06.2020 16:05 Ответить
Відчувається, що Бубочка тут недавно був. Шлях би його трафив.
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11.06.2020 16:25 Ответить
Там широка 4-смугова дорога з хорошою видимістю. Як вони не роз'їхалися, один Бог знає...
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11.06.2020 17:49 Ответить
кому то две полосы показалось мало.а то шо двойная всплошная так кого у нас наказывали за её пересечение.
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11.06.2020 18:48 Ответить
Никто не хотел отступать
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11.06.2020 17:50 Ответить
Неадекватным водителям и 8 полос будет мало.
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11.06.2020 18:06 Ответить
Мерседес Спринтер это такой-же диагноз как и БМВ седан
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11.06.2020 19:02 Ответить
норма жизни. идем дальше
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11.06.2020 23:33 Ответить
 
 