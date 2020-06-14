В американській Атланті спалахнули нові протести після вбивства поліцейськими афроамериканця. ВIДЕО

У п'ятницю, 12 червня, ввечері в американському місті Атланта один зі співробітників поліції застрелив афроамериканця Рейшарда Брукса, який чинив опір під час затримання. У місті спалахнули акції протесту проти поліцейського свавілля, а глава поліцейського департаменту міста Еріка Шилдс подала у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Демонстранти вимагали розібратися із загибеллю Брукса. Вони перекрили автотрасу, що проходить через місто, а потім протести і зовсім переросли в заворушення. Мітингувальники підпалили ресторан швидкого харчування, біля якого застрелили Брукса.





Інцидент стався в п'ятницю ввечері. У поліцію надійшла скарга на водія, який заснув в черзі до віконця видачі замовлень. Ним виявився Рейшард Бруск, який пізніше провалив тест на алкотестері й чинив опір поліцейським. Брукс боровся з поліцейськими, відібрав у одного з них електрошокер і почав тікати.

Слідчі заявляють, що потім Брукс прицілився з шокера в одного з поліцейських, після чого той кілька разів вистрілив у афроамериканця. Брукс помер в лікарні.

Користувач YouTube Kenneth Hartfield опублікував відео, на якому відображена спроба Брукса втекти від поліції, а також чутні звуки пострілів:

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