В американській Атланті спалахнули нові протести після вбивства поліцейськими афроамериканця. ВIДЕО
У п'ятницю, 12 червня, ввечері в американському місті Атланта один зі співробітників поліції застрелив афроамериканця Рейшарда Брукса, який чинив опір під час затримання. У місті спалахнули акції протесту проти поліцейського свавілля, а глава поліцейського департаменту міста Еріка Шилдс подала у відставку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Демонстранти вимагали розібратися із загибеллю Брукса. Вони перекрили автотрасу, що проходить через місто, а потім протести і зовсім переросли в заворушення. Мітингувальники підпалили ресторан швидкого харчування, біля якого застрелили Брукса.
Інцидент стався в п'ятницю ввечері. У поліцію надійшла скарга на водія, який заснув в черзі до віконця видачі замовлень. Ним виявився Рейшард Бруск, який пізніше провалив тест на алкотестері й чинив опір поліцейським. Брукс боровся з поліцейськими, відібрав у одного з них електрошокер і почав тікати.
Слідчі заявляють, що потім Брукс прицілився з шокера в одного з поліцейських, після чого той кілька разів вистрілив у афроамериканця. Брукс помер в лікарні.
Користувач YouTube Kenneth Hartfield опублікував відео, на якому відображена спроба Брукса втекти від поліції, а також чутні звуки пострілів:
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я ж написала зразу, як урка подох: НЕ ВИЇЖДЖАЙТЕ більше на виклики до чорних !!!
Будете ціліші, з родинами, без тупих засуджень і звинувачень.
А "обчєство", яке "протестувало"-громило все підряд хай побачить, як жити без поліції при повній сваволі чорного бидла (відсотки гуляють в неті: 12% чорного населення скоює більше 50% усіх злочинів, хоча є і вищі цифри). Цікаво, скільки витримають. І продажні медіа та імпотентні політики хай подивляться і подумають (правда, думати їм не хочеться)...
Цього урода теж в золотому гробу ховатимуть і стипендію встановлять ? До речі, також бачила в коментах (хтось десь видивлявся), що урка флойд пакетик з наркотою скинув при затриманні, тому там перейшло до силових засобів. (За що купила, за те продаю).
І висновок (тільки він марний, бо зараз в моді фальш та лицемірство, тому мене ніхто не послухає): ТРЕБА НАЗИВАТИ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ.
І тоді все стане на місце. І рішення будуть правильні.
Бидло - бидлом, злочинців - злочинцями, порядок - порядком, закон - законом. І діяти відповідно.
А коли урода-рецидивіста, нарика, бандюгана возносять в ранг святих, влаштовують національні похорони з показом по тб, ставлять поліцію на коліна, миють-лижуть бидлу ноги-взуття, просять вибачення ні за що, ідуть на дебільні поступки, прогнувшись під істерію тупої біомаси, наплювавши на всі правила та забивши на реальність, бо цивілізаційні відходи дуже голосно вміють вищати - то не дивуйтеся: подальші перекоси і решта всіх негативних наслідків - цілком закономірні. І винні в цьому ви самі, проститути-"журналісти" і такі самі =політики=. Байден поїде до сімейки цього "святого" теж ? Ну, раптом ще кілька штук неповноцінних проголосують на виборах ?
Знову: невже у Штатах всі настільки тупі і недалекі і їм начхати на свою країну ?
Ви дозволили підняти зло (урку) на п*єдестал, відбілили злочинця і поставили його над законом і над дотриманням порядку тільки через колір шкіри. Прогнулися і показали, що ви готові на все, аби замирити тупе бидло. ОТ і виконуйте тепер. Сокро будете боятися дихнути без дозволу чорних. Так вам і треба.
Ніби це має виправдовувати непокору поліції та напад на поліцейських.
З такими журналістами і раша-провокаторів не треба для підбурювання протестів.
https://twitter.com/OstapYarysh https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh https://twitter.com/OstapYarysh @OstapYarysh При
затриманні він чинив опір і почав утікати, вихопивши направивши на копа
електрошокер. В цей момент поліцейський вистрілив і вбив Брукса.
Наступного
ранку чоловік мав святкувати з своєю дочкою її восьмий день народження.
Всі "українські" організації США цілковито "лежать" під демократами..
Звідси така любов і до Порошенко..
А демократи(Байден) зараз осідлали новий\старий тренд..
про "негрів що без прав"...
Так точно як і демократка Йованович, яка дуже дружила з Лещенком та Аваковим.
Один,хто міг протиставитись Трампу.
https://twitter.com/5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito У відповідь https://twitter.com/OstapYarysh @OstapYarysh
Простите, а если бы после шокера
кто-то из копов окочурился (т.к. такие случаи ОЧЕНЬ даже бывают) - вы бы
написали про день рождения копа и про его дочку?
Почему-то сомневаюсь....
"Все животные равны - но некоторые равнее, чем другие" (с) Классика
*************, як ми бачимо, це проблема всього людства.
На одного чесного журналіста - сотня відвертих мерзотників. І саме ці мерзотники є натхненниками ескалації насилля.
Маніпулюючи людським емоціями, вони "просто роблять свою роботу"
Завдяки ним Флойд з наркомана-рецидивіста перетворюється на "зразкового брата і сина", а Брукс на "зразкового батька". І знову нові погроми не лише в Міннеаполісі чи Атланті, але і в Варшаві зі Стокгольмом. Тільки ніхто з них не розкаже, що колись в Швеції не закривали двері.
https://twitter.com/XoMunchen XO.München https://twitter.com/XoMunchen @XoMunchen https://twitter.com/XoMunchen/status/1272186772206817283 1 ч
мы живем уже в другом мире - возник лишь в последние 10-12 лет
быстрая сеть, смарты, планшеты,
немножко уметь писать
вуаля - уже блогер
вуаля - уже сотнетысячник подписантов (ледок)
вуаля - звезда инсты телеги ютуба...
а раньше?
вуз. проба пера. работа. коллеги, чекинг главреда - в печать
А недалекі і примітивні істоти ведуться якраз на емоції та інстинкти, аналізувати / думати для них занадто складно, як правило, не можливо. От і все, "протести" готові.
І нема нікого притомного при владі, щоб поставити речі з голови на ноги. Може, і хтось хоче, але натовп і ширше =суспільство= уже розігріте достатньо, тому такий суспільний перекос.
І "журналісти" - ні при чому. Їм іще =подякувати= треба за "висвітлення подій".
А такі ж лицемірні політики теж змалюють свою участь в цих шоу винятково у розрізі рейтингів, відповідно, своєї влади.
У справжніх кроках щодо вирішення проблеми НІХТО не зацікавлений (знову ж таки: не дозволять і не дадуть, я враховую цей момент, бо =суспільство= накручене в іншу сторону, хоче все швидко, вдумуватися в причини не збирається), просто гасять нашвидкуруч штучно створене і роздмухане полум*я.
А "журналісти" все одно підливають масло ...
Ви
маніпулюєте інформацією...
По-перше, які 2 тижні "мирних"
протестів?
скільки за цей час було вбито "мирними" чорношкірими?https://twitter.com/OstapYarysh
https://www.google.com/search?client=opera&hs=OZt&q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=X&ved=2ahUKEwilra723IHqAhVDwsQBHRShDIAQ6BMoADAXegQICBAC Власник : https://www.google.com/search?client=opera&hs=OZt&q=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4+%D0%A1%D0%A8%D0%90&stick=H4sIAAAAAAAAAAE2AMn_CAMiCS9tLzAxYnFrc6IFJtCk0LXQtNC10YDQsNC70YzQvdC40Lkg0YPRgNGP0LQg0KHQqNCQGxI1dTYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilra723IHqAhVDwsQBHRShDIAQmxMoATAXegQICBAD Федеральний уряд США https://www.google.com/search?client=opera&hs=OZt&q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDQostTSyk620s8vSk_My6xKLMnMz0PhWGWkJqYUliYWlaQWFS9iNb6w-cK-C7sv7LvYqHBhw4U9F7ZebLiw48KuCzsUYDIXNl3YCxTaqQBU1HJx2sVGAHYnJ_puAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilra723IHqAhVDwsQBHRShDIAQ6BMoADAYegQIChAC Головний офіс : https://www.google.com/search?client=opera&hs=OZt&q=%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDQoslQCs4oyzLK1tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWIUuTLqw4WLHhR0X9l7YfLHpwr4Le3ewMgIAq0z_dFoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilra723IHqAhVDwsQBHRShDIAQmxMoATAYegQIChAD Вашингтон, США
Але, з їхні твіттів, складається враження, що вони більш лояльні до демократів.
Тому й не почистив "авгієві демократичні конюшні" у "голосі Америки"...
більше майстер"художнього свисту у твітері"...
Хоча нормальний батько не робить це і в день народження дитини.
безчинствують, а поліція буде тільки споглядати? Схоже на те, що негри в США вже втратили здоровий глузд дивлячись на ситуацію тільки з точки зору расизму, а насправді це звичайнісінькі бандюгани-грабіжники за якими тюрма плаче. Не кажучи взагалі того, що їх треба, скоріш за все, вернути назад в Африку!
убитому преступнику собрали 11 млн долларов и хоронили в золотом гробу.
Перед семьей становились на колени.
Кто-то писал, что чуть ли не ноги им мыли.
Так что если американцы так любят негров, я не вижу проблемы.
Пусть будут у них рабами, например, если им это в кайф.
Правда тільки про =животноє=.
Точно, це ж "ангели" на землі, чорне бидло злочинців ...
Воно має право їздити з напитою мордою (а якби збило насмерть білих ?), бикувати, відбирати у копів тейзер і цілитися ним (від цього можна померти теж) ...
"Журналісти" чомусь не пишуть, хто більше вбиває чорних злочинців: білі копи чи чорні.
Для мене ті, хто виправдовує подібних урок, які порушують закон - сам є уркою і злочинцем.
Так еще и эпоха «непомерных привилегий» американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу. Об этом, в своей колонке «https://fraza.ua/stenograms/290898-prognoz-bloomberg-dollar-ruhnet-v-2021-godu- Грядет крах доллара » для издания Bloomberg, посвященной возможному краху доллара, написал известный американский экономист Стивен Роуч.
счастливчик..
Ото постав бабу керувати всіми поліцейськими і буде біда.
Те що коїться в США то БРЄД реальний, з Майданом нічого спільного - горлопани і любителі халяви вийшли на вулиці у надії потрощити магазини і награбувати собі товарів, ми це бачили у Донецьку у 2014 коли мавпи в колорадках рознесли гіпермаркет "Метро" вщент