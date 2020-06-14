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В американской Атланте вспыхнули новые протесты после убийства полицейским афроамериканца. ВИДЕО

В пятницу, 12 июня, вечером в американском городе Атланта один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса, который оказывал сопротивление при задержании. В городе вспыхнули акции протеста против полицейского произвола, а глава полицейского департамента города Эрика Шилдс подала в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Демонстранты требовали разобраться с гибелью Брукса. Они перекрыли автотрассу, проходящую через город, а затем протесты и вовсе переросли в беспорядки. Митингующие подожгли ресторан быстрого питания, возле которого застрелили Брукса.

В американской Атланте вспыхнули новые протесты после убийства полицейским афроамериканца 01

Инцидент произошел в пятницу вечером. В полицию поступила жалоба на водителя, который уснул в очереди к окошку выдачи заказов. Им оказался Рэйшард Бруск, который позже провалил тест на алкотестере и оказал сопротивление полицейским. Брукс боролся с полицейскими, отобрал у одного из них электрошокер и начал убегать.

В американской Атланте вспыхнули новые протесты после убийства полицейским афроамериканца 02

Следователи заявляют, что затем Брукс прицелился из шокера в одного из полицейских, после чего тот несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс скончался в больнице.

Пользователь YouTube Kenneth Hartfield опубликовал видео, на котором запечатлена попытка Брукса сбежать от полиции, а также слышны звуки выстрелов:

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США. ВИДЕО

Автор: 

протест (5858) США (26672)


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Топ комментарии
+39
Я не когда не был расистом , но глядя на этих , я стану им .
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14.06.2020 15:45
+35
когда к тебе в дом или магаз вломится толпа обдолбаных нигеров и начнет тебя ******* ты резко изменишь свое мнение и будешь молить бога что бы эти " не люди " побыстрее приехали
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14.06.2020 15:49
+32
Митингующие подожгли ресторан быстрого питания, возле которого застрелили Брукса.

Ресторан-то в чем виноват? Черномазые таки дикари.
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14.06.2020 15:51
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Страница 4 из 4
Який світовий Майдан, під час Майдану не було мародерки, рузькемірців в Донецьку не рахуєм. Негри роблять Майдан.
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14.06.2020 19:16 Ответить
На Западе всегда во время протестов громят магазины, потому что под боком нет РФ которая эти использует для оккупации. Хотя это не причина конечно. просто разные политически культуры. И даже если микрочасть протестущих громит магазины, это не значит что это не Майдан. Именно он - Майдан, если не веришь. спроси у нормальных мировых СМИ. Мозг же есть лекго самому во всем разобраться за два часа.
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14.06.2020 19:22 Ответить
І яка мета цього " Майдану", крім халяви? " До основанья и затем"?
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14.06.2020 19:25 Ответить
Свобода! В США это прежде всего протесты против Трампа, думаю даже ежу это понятно. Удушение Флойда стало символом, и не просто расистских раскладов а наступления Системы на Свободу, как ценностную категорию. Причем я не пишу здесь что-то небывалое - это общие мысли журналистов, публицистов, ученых. которые вылезли из кургузых местечковых шараварпчиков А мы не вылезли! И доказательств этому море от голосований за ЗЕ до комментов на этом форуме.
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14.06.2020 19:36 Ответить
Потрібно пам'ятати що у США інші норми і правила, інше виховання, менталітет. У їх з дитинства навчають що поліцейські завжди праві і їх потрібно слухатись, будь який супротив, неправильні дії, непокора прирівнюються загрозі людям і будуть припиненні. Там дуже добре розвинена судова система, і якщо є якась незгода з правоохоронцями вирішуй це через суд.
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14.06.2020 18:58 Ответить
+++++
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14.06.2020 19:23 Ответить
Щоб до цього не дійшло, афроамериканців і азіатомокшанців не треба пускати в Україну.
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14.06.2020 19:14 Ответить
це само собою. До речі, Чехія і Польща так і зробили.
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14.06.2020 20:22 Ответить
Вірмeни тeж давно живуть в Украіні.
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14.06.2020 20:41 Ответить
Перших трьох - байдуже. А українців не можна.
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14.06.2020 20:22 Ответить
Тю, копам на коліна треба було стати перед новим господарем, а вони затримувати його надумали. І дурепа знову задзвонила 911 ... Мовчати ! Заснув =новий господар країни= - чекати, поки не прокинеться. А потім виконати все, що скаже.

Я ж написала зразу, як урка подох: НЕ ВИЇЖДЖАЙТЕ більше на виклики до чорних !!!
Будете ціліші, з родинами, без тупих засуджень і звинувачень.

А "обчєство", яке "протестувало"-громило все підряд хай побачить, як жити без поліції при повній сваволі чорного бидла (відсотки гуляють в неті: 12% чорного населення скоює більше 50% усіх злочинів, хоча є і вищі цифри). Цікаво, скільки витримають. І продажні медіа та імпотентні політики хай подивляться і подумають (правда, думати їм не хочеться)...

Цього урода теж в золотому гробу ховатимуть і стипендію встановлять ? До речі, також бачила в коментах (хтось десь видивлявся), що урка флойд пакетик з наркотою скинув при затриманні, тому там перейшло до силових засобів. (За що купила, за те продаю).

І висновок (тільки він марний, бо зараз в моді фальш та лицемірство, тому мене ніхто не послухає): ТРЕБА НАЗИВАТИ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ.
І тоді все стане на місце. І рішення будуть правильні.
Бидло - бидлом, злочинців - злочинцями, порядок - порядком, закон - законом. І діяти відповідно.
А коли урода-рецидивіста, нарика, бандюгана возносять в ранг святих, влаштовують національні похорони з показом по тб, ставлять поліцію на коліна, миють-лижуть бидлу ноги-взуття, просять вибачення ні за що, ідуть на дебільні поступки, прогнувшись під істерію тупої біомаси, наплювавши на всі правила та забивши на реальність, бо цивілізаційні відходи дуже голосно вміють вищати - то не дивуйтеся: подальші перекоси і решта всіх негативних наслідків - цілком закономірні. І винні в цьому ви самі, проститути-"журналісти" і такі самі =політики=. Байден поїде до сімейки цього "святого" теж ? Ну, раптом ще кілька штук неповноцінних проголосують на виборах ?
Знову: невже у Штатах всі настільки тупі і недалекі і їм начхати на свою країну ?
Ви дозволили підняти зло (урку) на п*єдестал, відбілили злочинця і поставили його над законом і над дотриманням порядку тільки через колір шкіри. Прогнулися і показали, що ви готові на все, аби замирити тупе бидло. ОТ і виконуйте тепер. Сокро будете боятися дихнути без дозволу чорних. Так вам і треба.
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14.06.2020 19:08 Ответить
Подивіться, як журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, під керівництвом Мирослави Гонгадзе, редактора української служби "ГА", маніпулює, приплітаючі день народження дочки вбитого.
Ніби це має виправдовувати непокору поліції та напад на поліцейських.
З такими журналістами і раша-провокаторів не треба для підбурювання протестів.
https://twitter.com/OstapYarysh https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh https://twitter.com/OstapYarysh @OstapYarysh При
затриманні він чинив опір і почав утікати, вихопивши направивши на копа
електрошокер. В цей момент поліцейський вистрілив і вбив Брукса.
Наступного
ранку чоловік мав святкувати з своєю дочкою її восьмий день народження.

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14.06.2020 19:21 Ответить
Зрозумійте нарешті..
Всі "українські" організації США цілковито "лежать" під демократами..
Звідси така любов і до Порошенко..

А демократи(Байден) зараз осідлали новий\старий тренд..
про "негрів що без прав"...
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14.06.2020 22:26 Ответить
Ні "Голос Америки", ні його журналісти не підтримували Порошенко і дуже лояльні до Зеленського.
Так точно як і демократка Йованович, яка дуже дружила з Лещенком та Аваковим.
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14.06.2020 22:45 Ответить
Ага, особенно МакКейн, который топил за Украину, такой прям демократ из демократов был.
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15.06.2020 05:33 Ответить
Маккейн був республіканець..
Один,хто міг протиставитись Трампу.
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15.06.2020 08:41 Ответить
Цьому Яришу правильно відповіли.
https://twitter.com/5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito У відповідь https://twitter.com/OstapYarysh @OstapYarysh
Простите, а если бы после шокера
кто-то из копов окочурился (т.к. такие случаи ОЧЕНЬ даже бывают) - вы бы
написали про день рождения копа и про его дочку?
Почему-то сомневаюсь....
"Все животные равны - но некоторые равнее, чем другие" (с) Классика

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14.06.2020 19:23 Ответить
Я про це й пишу. Мене коробить від цього лицемірства.
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14.06.2020 19:24 Ответить
https://twitter.com/ItechVK Homer @ItechVK
*************, як ми бачимо, це проблема всього людства.
На одного чесного журналіста - сотня відвертих мерзотників. І саме ці мерзотники є натхненниками ескалації насилля.
Маніпулюючи людським емоціями, вони "просто роблять свою роботу"

Завдяки ним Флойд з наркомана-рецидивіста перетворюється на "зразкового брата і сина", а Брукс на "зразкового батька". І знову нові погроми не лише в Міннеаполісі чи Атланті, але і в Варшаві зі Стокгольмом. Тільки ніхто з них не розкаже, що колись в Швеції не закривали двері.

https://twitter.com/XoMunchen XO.München https://twitter.com/XoMunchen @XoMunchen https://twitter.com/XoMunchen/status/1272186772206817283 1 ч
мы живем уже в другом мире - возник лишь в последние 10-12 лет
быстрая сеть, смарты, планшеты,
немножко уметь писать
вуаля - уже блогер
вуаля - уже сотнетысячник подписантов (ледок)
вуаля - звезда инсты телеги ютуба...
а раньше?
вуз. проба пера. работа. коллеги, чекинг главреда - в печать
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14.06.2020 19:27 Ответить
Саме так. Ці "журналісти" апелюють лише до емоцій, фактів / цифр не надають.
А недалекі і примітивні істоти ведуться якраз на емоції та інстинкти, аналізувати / думати для них занадто складно, як правило, не можливо. От і все, "протести" готові.
І нема нікого притомного при владі, щоб поставити речі з голови на ноги. Може, і хтось хоче, але натовп і ширше =суспільство= уже розігріте достатньо, тому такий суспільний перекос.

І "журналісти" - ні при чому. Їм іще =подякувати= треба за "висвітлення подій".
А такі ж лицемірні політики теж змалюють свою участь в цих шоу винятково у розрізі рейтингів, відповідно, своєї влади.
У справжніх кроках щодо вирішення проблеми НІХТО не зацікавлений (знову ж таки: не дозволять і не дадуть, я враховую цей момент, бо =суспільство= накручене в іншу сторону, хоче все швидко, вдумуватися в причини не збирається), просто гасять нашвидкуруч штучно створене і роздмухане полум*я.
А "журналісти" все одно підливають масло ...
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14.06.2020 19:47 Ответить
колись і в Україні не закривали двері (аби бачили, що в хаті немає нікого, то ставили віник і цього достатньо). Але появилося багато всяких приблуд. Щоб зрозуміти, що ці приблуди - нехристі, достатньо знати такий факт: люди ховали асигнації за іконами (хто з віруючих полізе - адже бог побачить ). То якраз та нечисть довго й не шукала. ПРойшовся селом коли всі на жнивах і має повну кишеню.
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15.06.2020 06:16 Ответить
https://twitter.com/ukrop_ukropovi4 https://twitter.com/ukrop_ukropovi4 ukrop_ukropovi4 https://twitter.com/ukrop_ukropovi4 @ukrop_ukropovi4 У відповідь https://twitter.com/OstapYarysh @OstapYarysh
Ви
маніпулюєте інформацією...
По-перше, які 2 тижні "мирних"
протестів?
скільки за цей час було вбито "мирними" чорношкірими?https://twitter.com/OstapYarysh
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14.06.2020 19:27 Ответить
Голос Америки фінансують деми?
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14.06.2020 19:28 Ответить
У Вікіпедії написино наступне:
https://www.google.com/search?client=opera&hs=OZt&q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sa=X&ved=2ahUKEwilra723IHqAhVDwsQBHRShDIAQ6BMoADAXegQICBAC Власник : https://www.google.com/search?client=opera&hs=OZt&q=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4+%D0%A1%D0%A8%D0%90&stick=H4sIAAAAAAAAAAE2AMn_CAMiCS9tLzAxYnFrc6IFJtCk0LXQtNC10YDQsNC70YzQvdC40Lkg0YPRgNGP0LQg0KHQqNCQGxI1dTYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilra723IHqAhVDwsQBHRShDIAQmxMoATAXegQICBAD Федеральний уряд США https://www.google.com/search?client=opera&hs=OZt&q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDQostTSyk620s8vSk_My6xKLMnMz0PhWGWkJqYUliYWlaQWFS9iNb6w-cK-C7sv7LvYqHBhw4U9F7ZebLiw48KuCzsUYDIXNl3YCxTaqQBU1HJx2sVGAHYnJ_puAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilra723IHqAhVDwsQBHRShDIAQ6BMoADAYegQIChAC Головний офіс : https://www.google.com/search?client=opera&hs=OZt&q=%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDQoslQCs4oyzLK1tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWIUuTLqw4WLHhR0X9l7YfLHpwr4Le3ewMgIAq0z_dFoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilra723IHqAhVDwsQBHRShDIAQmxMoATAYegQIChAD Вашингтон, США
Але, з їхні твіттів, складається враження, що вони більш лояльні до демократів.
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14.06.2020 19:33 Ответить
Трамп популіст...
Тому й не почистив "авгієві демократичні конюшні" у "голосі Америки"...
більше майстер"художнього свисту у твітері"...
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14.06.2020 22:28 Ответить
у Трампа власти почти ничего по закону . любой судья может остановить его распоряжение , что они твари и делают . То что ему удалось сделать это уже много , учитывая повальную коррупцию во власти и подонков в конгрессе .
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15.06.2020 01:01 Ответить
Та й помер нападник на поліцейських вже в лікарні...
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14.06.2020 19:24 Ответить
Дык, дохтур хреновый оказываеццо его оперировал .....о как ! Ганьба докторам , вот кто есть причиной его скорой кончины .
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14.06.2020 19:38 Ответить
Якщо журналіст дійсно журналіст, він має правильно викладати хронологію подій і точно не приплітати день народження дочки вбитого дебошира, який напився чомусь ДО дня народження доньки.
Хоча нормальний батько не робить це і в день народження дитини.
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14.06.2020 19:46 Ответить
Звичайні вандали були досить розумними людьми і створили непогані країни, які були знищені "цивілізованими" візантійцями.
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14.06.2020 19:18 Ответить
Обалдеть! Чиновники, которые не могут навести порядок в собственной стране, строят демократию в Украине. Они таки построят черти-шо, а не то шо надо...
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14.06.2020 19:28 Ответить
А вони будують? Жодного у нас не бачив, ховаються?
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14.06.2020 19:30 Ответить
Може тепер взагалі поліції в США не звертати увагу на бандитів негрів і нехай вони
безчинствують, а поліція буде тільки споглядати? Схоже на те, що негри в США вже втратили здоровий глузд дивлячись на ситуацію тільки з точки зору расизму, а насправді це звичайнісінькі бандюгани-грабіжники за якими тюрма плаче. Не кажучи взагалі того, що їх треба, скоріш за все, вернути назад в Африку!
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14.06.2020 19:53 Ответить
негры делают ровно то и столько, что им позволяет общество!
убитому преступнику собрали 11 млн долларов и хоронили в золотом гробу.
Перед семьей становились на колени.
Кто-то писал, что чуть ли не ноги им мыли.
Так что если американцы так любят негров, я не вижу проблемы.
Пусть будут у них рабами, например, если им это в кайф.
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15.06.2020 01:38 Ответить
финал всему этому очень прост....вас грабят или насилуют...полиция не вмешивается а то всякое может случится, отвечай потом.
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14.06.2020 19:58 Ответить
Посмотрите на другие записи. Он долго пытается с ними говорить по-человечески. Потом после возни с немощными мусорами, он отобрал шокер и отбежал. Никакой агрессии не проявлял. Убивать за то что человек просто выпил было необязательно. И так они убивают сотни людей в год. Мусора-убийцы.
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14.06.2020 19:58 Ответить
В американській Атланті спалахнули нові протести після вбивства поліцейськими афроамериканця - Цензор.НЕТ 3258
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14.06.2020 20:05 Ответить
За спотворення інформації - спам.
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14.06.2020 20:19 Ответить
отобрал шокер и отбежал , кретин ты ободранный ? если ты протянул руку к полицескому то сидеть тебе 5 лет по обвинению о нападении на офицера при исполнении . отобрать полицейское оружие ? завалили черного по всем правилам . бери в зуби свою либеральную задницу и катись в московию там будешь расказывать полицеским что отобрать шокер это ерунда . боже сколько таких ободранных совков как ты по миру шляется засирая нормальные страны .
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15.06.2020 00:58 Ответить
Ефремов пьяный убил человека, теперь сидит дома с любовницей обращения к народу снимает. А этот бедолага заснул в машине и его пристрелили как животное.
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14.06.2020 20:11 Ответить
За спотворення інформації - спам.
Правда тільки про =животноє=.
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14.06.2020 20:18 Ответить
Америка стала другой. Больше черные американцы, да и вообще все, не станут терпеть террор полицейских убийц которых крышует полицейское государство.
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14.06.2020 20:25 Ответить


Точно, це ж "ангели" на землі, чорне бидло злочинців ...
Воно має право їздити з напитою мордою (а якби збило насмерть білих ?), бикувати, відбирати у копів тейзер і цілитися ним (від цього можна померти теж) ...

"Журналісти" чомусь не пишуть, хто більше вбиває чорних злочинців: білі копи чи чорні.

Для мене ті, хто виправдовує подібних урок, які порушують закон - сам є уркою і злочинцем.
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14.06.2020 20:34 Ответить
Скорее не уркой, а представителем другой группы унтерменьш ЛГБТ
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14.06.2020 20:58 Ответить
кретин , черный выхватил у полицейского стан-ган ( електрошокер и бросился бежать) ., за что получил пулю согласно закона .
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15.06.2020 00:45 Ответить
Да... Америке не позавидуешь. Мало им протестов.

Так еще и эпоха «непомерных привилегий» американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу. Об этом, в своей колонке «https://fraza.ua/stenograms/290898-prognoz-bloomberg-dollar-ruhnet-v-2021-godu- Грядет крах доллара » для издания Bloomberg, посвященной возможному краху доллара, написал известный американский экономист Стивен Роуч.
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14.06.2020 21:08 Ответить
В американській Атланті спалахнули нові протести після вбивства поліцейськими афроамериканця - Цензор.НЕТ 5248
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14.06.2020 21:50 Ответить
Незабаром 107 річниця "краха" долара.
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14.06.2020 22:04 Ответить
веталь,ты ведь свои краховые долАры поменял на педорублики ?
счастливчик..
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14.06.2020 22:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=lQJFv9SMSMQ&feature=emb_logo Ниггер закурил в автобусе и нарвался на пожилого белого ветерана вооруженных сил США...И вот что из этого вышло..улыбаемся
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14.06.2020 21:46 Ответить
Середина рабочего дня. Все на работе - белые, индийцы, китайцы, арабы. Все работают. В автобусе женщины, пенсионер и ленивый борзый негр. Меня это просто бесило в Лондоне, в Нью Йорке, в Париже и даже в Амстердаме. Днем Вы не встретите на улицах незанятого человека из местных - все куда то спешат по работе, что то несут. И только негры часов с 12 выползают из своих нор и лениво потягивают какой то шмурдяк в ожидании вечера...
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15.06.2020 00:23 Ответить
Дідусю-ветерану Thomas Bruso 76 років (0:50- "I am 76 years old") Ветеран війни у В'єтнамі (1965).На разі проживає в Окланді має багато чорношкірих друзів і виступає проти расизму. В 15 отримав 4 місяці за те що побив директора школи. Все життя у дідуся пройшло весело але не дуже законно.
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15.06.2020 12:21 Ответить
Ли Эрми тоже с такой судьбой, уголовка-Вьетнам, сержант, дрил-инструктор, опять Вьетнам, ранение...запас...и случайно попал в кино...
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15.06.2020 18:55 Ответить
Полиция продолжает выполнять свои обязаности, несмотря на общественные настроения и остальное временное говно. Двухсотлетние традиции американской полиции- это вам не псевдореформа Авакова
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14.06.2020 23:13 Ответить
бий бидло (похеру якого кольору в нього шкіра) - рятуй державу
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14.06.2020 23:27 Ответить
В пятницу, 12 июня, вечером в американском городе Атланта один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса, который оказывал сопротивление при задержании. В городе вспыхнули акции протеста против полицейского произвола, а глава полицейского департамента города Эрика Шилдс подала в отставку. Источник: https://censor.net/v3201906

Ото постав бабу керувати всіми поліцейськими і буде біда.
Те що коїться в США то БРЄД реальний, з Майданом нічого спільного - горлопани і любителі халяви вийшли на вулиці у надії потрощити магазини і награбувати собі товарів, ми це бачили у Донецьку у 2014 коли мавпи в колорадках рознесли гіпермаркет "Метро" вщент
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15.06.2020 00:34 Ответить
"руSSкий мир" проривається в Америку.
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15.06.2020 11:53 Ответить
Чорні допротестуються до того,що расизм виявиться вже не таким і поганим,і тоді не кожен з них встигне добратись до неньки Африки.Бо в нищенню собі подібних європейці за свою історію досягли такого рівня,що краще переселеноафриканцям і не знати.
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15.06.2020 01:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=T4wdP5pkaYM
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15.06.2020 01:47 Ответить
Ще один оплот демократичної партії. Мочать демократи чорношкірих не по дитячому, а потім на коліна стають і над гробом ридають звинувачуючи Трампа.
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15.06.2020 11:51 Ответить
До речі, ще прикольніше з палестинськими ЛГБТ, які рвуться в Ізраїль бо, в Палестині їх скидають з будинків або спалюють живцем родичі, а в Ізраїлі вони починають боротися за права палестинців.
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15.06.2020 11:55 Ответить
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