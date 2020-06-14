В американской Атланте вспыхнули новые протесты после убийства полицейским афроамериканца. ВИДЕО

В пятницу, 12 июня, вечером в американском городе Атланта один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса, который оказывал сопротивление при задержании. В городе вспыхнули акции протеста против полицейского произвола, а глава полицейского департамента города Эрика Шилдс подала в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Демонстранты требовали разобраться с гибелью Брукса. Они перекрыли автотрассу, проходящую через город, а затем протесты и вовсе переросли в беспорядки. Митингующие подожгли ресторан быстрого питания, возле которого застрелили Брукса.





Инцидент произошел в пятницу вечером. В полицию поступила жалоба на водителя, который уснул в очереди к окошку выдачи заказов. Им оказался Рэйшард Бруск, который позже провалил тест на алкотестере и оказал сопротивление полицейским. Брукс боролся с полицейскими, отобрал у одного из них электрошокер и начал убегать.

Следователи заявляют, что затем Брукс прицелился из шокера в одного из полицейских, после чего тот несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс скончался в больнице.

Пользователь YouTube Kenneth Hartfield опубликовал видео, на котором запечатлена попытка Брукса сбежать от полиции, а также слышны звуки выстрелов:

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США. ВИДЕО