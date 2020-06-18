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Ні мені, ні членам Кабміну не потрібен імунітет, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що ні йому, ні членам уряду не потрібен імунітет для того, щоб ефективно працювати.

"Ні мені, ні членам уряду не потрібен імунітет. Ми можемо і будемо працювати ефективно без будь-яких імунітетів. Я не класичний політик, не популіст, ідентифікую себе як державний менеджер", - сказав Шмигаль під час представлення програми діяльності уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також прем'єр зазначив, що в подальшому буде розроблений і представлений план дій уряду.

Дивіться: Засідання Верховної Ради: на порядку денному програма дій Кабміну, законопроєкти про референдум і азартні ігри. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

ВР (14977) Кабмін (14090) Шмигаль Денис (4581)


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Топ коментарі
+6
Шмигалітус бреше і не червоніє.
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18.06.2020 10:28
+6
За такі роботи в США дають пожиттєве
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18.06.2020 10:33
+5
У Шмыгаля коллективный иммунитет - Коломойский и Ахметов
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18.06.2020 10:31
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многочлен кабмина.
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18.06.2020 10:28 Відповісти
Нє бросай члєна в бідє
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18.06.2020 10:33 Відповісти
Біде не приспособлене для члена...
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18.06.2020 13:21 Відповісти
Імунітет кабміну потрібен для реалізації певної програми дій! Якщо немає програми дій то і імунітету непотрібно!
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18.06.2020 14:40 Відповісти
Шмигалітус бреше і не червоніє.
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18.06.2020 10:28 Відповісти
Блинов этому "патриоту"!
Ни мне, ни членам Кабмина не нужен иммунитет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7771
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18.06.2020 10:30 Відповісти
У Шмыгаля коллективный иммунитет - Коломойский и Ахметов
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18.06.2020 10:31 Відповісти
Работають там відомі миші. А ти просто занавєска об яку Рінат Ліонідич з Ігорь Валєрічем витирають пісюни. Після веселих забав з ценренергами і енергоатомами...
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18.06.2020 10:31 Відповісти
За такі роботи в США дають пожиттєве
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18.06.2020 10:33 Відповісти
" Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов " (с)
Ні мені, ні членам Кабміну не потрібен імунітет, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3919
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18.06.2020 10:42 Відповісти
Нужно возвращать профессионалов. Януковича, Азарова, Бойко и других?
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18.06.2020 11:02 Відповісти
вже повертають. Шмигаль - один з них. А також Разумков. Шкарлет...
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18.06.2020 11:05 Відповісти
Какой иммунитет? от зе-вируса или короновируса?
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18.06.2020 10:42 Відповісти
Прокурор свой, СБУ свое, менты свои и нахрен нужен тот иммунитет?
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18.06.2020 10:42 Відповісти
Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер ,который работает на частную лавочку
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18.06.2020 10:45 Відповісти
Вовочка покусился на святое, на самого Шмыгаля.
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18.06.2020 10:49 Відповісти
Иди уже,да не просто иди.....
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18.06.2020 11:00 Відповісти
Ну да, этот принцип задекларировал потерпевший Нелох. Год работы кабмина - в отставку, наворовался - дай наворовать другим.
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18.06.2020 11:03 Відповісти
А кто со Шмыгаля этот иммунитет потребовал ?
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18.06.2020 11:04 Відповісти
Слова популиста. Если он тебе не важен так отмени иммунитет депутатский.
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18.06.2020 11:05 Відповісти
18 июня, с 09:30 утра под Верховной Рады Украины ожидается акция против министра внутренних дел Арсена Авакова.
Митингующие будут выступать против предоставления Авакову иммунитета на год.
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18.06.2020 11:05 Відповісти
Рада на голосовании не поддержала программу Уряду (Шмыгаля)
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18.06.2020 11:08 Відповісти
Тільки 207 голосів дали за програму. Слуги уродів - 176
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18.06.2020 11:07 Відповісти
Батькивщина, кажись, пидтримала. Вот чего стоят вопли Юлеи
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18.06.2020 11:09 Відповісти
ні, це галаснула довір рижої мразі
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18.06.2020 11:37 Відповісти
юлеї - всі "утримались".
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18.06.2020 11:42 Відповісти
Ну и где разрешение на БВР в Днепре ?
Филатов тебя лично просил вмешаться. Строительство метро остановлено из-за того что Гоструд саботирует выдачу разрешения.

Трепло ты пустое, а не "премьер".
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18.06.2020 11:41 Відповісти
Какой ты, какие члены и такой же иммунитет!
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18.06.2020 15:44 Відповісти
 
 