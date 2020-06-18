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Ні мені, ні членам Кабміну не потрібен імунітет, - Шмигаль. ВIДЕО
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що ні йому, ні членам уряду не потрібен імунітет для того, щоб ефективно працювати.
"Ні мені, ні членам уряду не потрібен імунітет. Ми можемо і будемо працювати ефективно без будь-яких імунітетів. Я не класичний політик, не популіст, ідентифікую себе як державний менеджер", - сказав Шмигаль під час представлення програми діяльності уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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+6 Олександр Пато
показати весь коментар18.06.2020 10:28
+6 A San
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+5 Zemer
показати весь коментар18.06.2020 10:31
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Митингующие будут выступать против предоставления Авакову иммунитета на год.
Филатов тебя лично просил вмешаться. Строительство метро остановлено из-за того что Гоструд саботирует выдачу разрешения.
Трепло ты пустое, а не "премьер".