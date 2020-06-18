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Ни мне, ни членам Кабмина не нужен иммунитет, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет для того, чтобы эффективно работать.

"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - сказал Шмыгаль в ходе представления программы деятельности правительства в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Также премьер отметил, что в дальнейшем будет разработан и представлен план действий правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не уверен, что дискуссии вокруг программы действий Кабмина закончатся позитивным голосованием, - "слуга народа" Монастырский

Автор: 

ВР (29258) Кабмин (14029) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+6
Шмигалітус бреше і не червоніє.
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18.06.2020 10:28
+6
За такі роботи в США дають пожиттєве
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18.06.2020 10:33
+5
У Шмыгаля коллективный иммунитет - Коломойский и Ахметов
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18.06.2020 10:31
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многочлен кабмина.
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18.06.2020 10:28 Ответить
Нє бросай члєна в бідє
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18.06.2020 10:33 Ответить
Біде не приспособлене для члена...
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18.06.2020 13:21 Ответить
Імунітет кабміну потрібен для реалізації певної програми дій! Якщо немає програми дій то і імунітету непотрібно!
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18.06.2020 14:40 Ответить
Шмигалітус бреше і не червоніє.
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18.06.2020 10:28 Ответить
Блинов этому "патриоту"!
Ни мне, ни членам Кабмина не нужен иммунитет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7771
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18.06.2020 10:30 Ответить
У Шмыгаля коллективный иммунитет - Коломойский и Ахметов
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18.06.2020 10:31 Ответить
Работають там відомі миші. А ти просто занавєска об яку Рінат Ліонідич з Ігорь Валєрічем витирають пісюни. Після веселих забав з ценренергами і енергоатомами...
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18.06.2020 10:31 Ответить
За такі роботи в США дають пожиттєве
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18.06.2020 10:33 Ответить
" Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов " (с)
Ні мені, ні членам Кабміну не потрібен імунітет, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3919
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18.06.2020 10:42 Ответить
Нужно возвращать профессионалов. Януковича, Азарова, Бойко и других?
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18.06.2020 11:02 Ответить
вже повертають. Шмигаль - один з них. А також Разумков. Шкарлет...
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18.06.2020 11:05 Ответить
Какой иммунитет? от зе-вируса или короновируса?
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18.06.2020 10:42 Ответить
Прокурор свой, СБУ свое, менты свои и нахрен нужен тот иммунитет?
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18.06.2020 10:42 Ответить
Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер ,который работает на частную лавочку
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18.06.2020 10:45 Ответить
Вовочка покусился на святое, на самого Шмыгаля.
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18.06.2020 10:49 Ответить
Иди уже,да не просто иди.....
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18.06.2020 11:00 Ответить
Ну да, этот принцип задекларировал потерпевший Нелох. Год работы кабмина - в отставку, наворовался - дай наворовать другим.
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18.06.2020 11:03 Ответить
А кто со Шмыгаля этот иммунитет потребовал ?
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18.06.2020 11:04 Ответить
Слова популиста. Если он тебе не важен так отмени иммунитет депутатский.
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18.06.2020 11:05 Ответить
18 июня, с 09:30 утра под Верховной Рады Украины ожидается акция против министра внутренних дел Арсена Авакова.
Митингующие будут выступать против предоставления Авакову иммунитета на год.
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18.06.2020 11:05 Ответить
Рада на голосовании не поддержала программу Уряду (Шмыгаля)
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18.06.2020 11:08 Ответить
Тільки 207 голосів дали за програму. Слуги уродів - 176
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18.06.2020 11:07 Ответить
Батькивщина, кажись, пидтримала. Вот чего стоят вопли Юлеи
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18.06.2020 11:09 Ответить
ні, це галаснула довір рижої мразі
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18.06.2020 11:37 Ответить
юлеї - всі "утримались".
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18.06.2020 11:42 Ответить
Ну и где разрешение на БВР в Днепре ?
Филатов тебя лично просил вмешаться. Строительство метро остановлено из-за того что Гоструд саботирует выдачу разрешения.

Трепло ты пустое, а не "премьер".
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18.06.2020 11:41 Ответить
Какой ты, какие члены и такой же иммунитет!
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18.06.2020 15:44 Ответить
 
 