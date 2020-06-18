Ни мне, ни членам Кабмина не нужен иммунитет, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет для того, чтобы эффективно работать.

"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - сказал Шмыгаль в ходе представления программы деятельности правительства в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Также премьер отметил, что в дальнейшем будет разработан и представлен план действий правительства.

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