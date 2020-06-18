Прихильники Порошенка провели мітинг під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від Печерського суду прихильники п'ятого президента України, нардепа "ЄС" Петра Порошенка прийшли до будівлі Офісу президента і провели там мітинг.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Люди колоною пройшли від Печерського райсуду до Майдану, а звідти - до Офісу президента. Дорогою вони зупинилися на Алеї Героїв Небесної сотні, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Біля Офісу президента учасники мітингу скандували: "Зелю геть!" і "Слуга, виходь - народ прийшов".

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Перед учасниками мітингу виступили депутати партії "ЄС" Андрій Парубій, Софія Федина та Михайло Забродський. Вони стверджували, що Зеленський знищує все, що створив Порошенко. І вимагали від влади припинити політичні репресії п'ятого президента.

Наприкінці мітингу його учасники запалили фаєри і виконали гімн України.

Раніше у четвер, 18 червня Печерський райсуд відклав обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку до 1 липня.

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Автор фото і відео — Олег Богачук