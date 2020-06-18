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Прихильники Порошенка провели мітинг під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від Печерського суду прихильники п'ятого президента України, нардепа "ЄС" Петра Порошенка прийшли до будівлі Офісу президента і провели там мітинг.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Люди колоною пройшли від Печерського райсуду до Майдану, а звідти - до Офісу президента. Дорогою вони зупинилися на Алеї Героїв Небесної сотні, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

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Біля Офісу президента учасники мітингу скандували: "Зелю геть!" і "Слуга, виходь - народ прийшов".

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Перед учасниками мітингу виступили депутати партії "ЄС" Андрій Парубій, Софія Федина та Михайло Забродський. Вони стверджували, що Зеленський знищує все, що створив Порошенко. І вимагали від влади припинити політичні репресії п'ятого президента.

Наприкінці мітингу його учасники запалили фаєри і виконали гімн України.

Прихильники Порошенка провели мітинг під Офісом президента 16

Раніше у четвер, 18 червня Печерський райсуд відклав обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку до 1 липня.

Дивіться також: Порошенко: Влада переслідує мене за отримання Томосу і створення ПЦУ. ВIДЕО

Автор фото і відео — Олег Богачук

Автор: 

акція (1455) мітинг (753) Парубій Андрій (1290) Порошенко Петро (15180) Забродський Михайло (65) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2024) Федина Софія (72)


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Топ коментарі
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Сторонники Порошенко провели митинг по Офисом Президента - Цензор.НЕТ 5840
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18.06.2020 18:35
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Сторонники Порошенко провели митинг под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 3695
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18.06.2020 18:51
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Сторонники Порошенко провели митинг под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 6022
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18.06.2020 18:50
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Зеркаль в президенты
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18.06.2020 22:19 Відповісти
Порошенко разом зі своєю ботофермою на цьому сайті займається пропагандистськими диверсіями спрямованими проти цієї країни і її населення. Теперішня влада робить вигляд, що вона цього не помічає. Насправді, в стосунках цієї влади з, так званою, опозицією нема ніяких проблем і їх старанно і перманентно підтримуваний міф про ідейний антагонізм це, всього лише, нікчемний спектакль, метою якого є зомбування людей та продовження існування узурпаторського режиму і феодально-мафіозних кланів.
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18.06.2020 22:22 Відповісти
Бот, ПНХ
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18.06.2020 22:30 Відповісти
О ЗЕботи з'явились. Ви такі дурнуваті, що вас одразу видно.
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18.06.2020 23:49 Відповісти
пеця -барига рядиться під жертву репресій. а по факту одні бариги з другими розводять фарс.
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18.06.2020 23:16 Відповісти
Коротка пиписька у Володи ********** на царя Пороха
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18.06.2020 23:26 Відповісти
царя Пороха???-Это плюс+++++++Я так давно не ржал! Царь,укравший остатки своего царства...
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19.06.2020 02:32 Відповісти
Напомню, что посадка янучарой Луценко и Юли стали катализатором будущего Майдана. А когда избили студентов, люди были уже готовы к протестам. Тупорылого зеленого клоуна ведут просто на убой, был бы он умнее - выступил бы по зомбоящику с осуждением политических преследований. Но тогда у него просядет рейтинг, в общем клоуну по-любому вилы выходят.
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18.06.2020 23:30 Відповісти
Прихильники Порошенка провели мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 380
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18.06.2020 23:45 Відповісти
Маргінали не втрачають надії, але живуть ілюзіями ...
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18.06.2020 23:55 Відповісти
У нас 73% всю жизнь живут иллюзиями, наступая на грабли, так что про маргиналов это Вы погорячились.
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19.06.2020 00:12 Відповісти
Щось у вас та жисть якась короткувата, якщо ви тільки про 73-відсоткову меншість знаєте...
Про те, що справжніх™ українців залишилося дуже мало попередній солодкий Кум Цієї Нації завив ще десять років тому, коли після свого нищівно-переможного президентства набрав у першому турі трохи менше шести відсотків голосів. А з відомих вам нинішніх 73-х відсотків ЗА Зеленського не більше тридцяти. Решта - ПРОТИ Порошенка. І яким би кондомом не виявився ЗЕнаступнік, паПЕрєдніка вони вже ніколи не підтримають.
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19.06.2020 00:53 Відповісти
Істина в порівнянні -- хто був проти Порошенка, той буде за Порошенка, бо він справжній Президент України, а не якась шавка-малорос.
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19.06.2020 07:39 Відповісти
Істина - у тому, що було і що є, а не в тому, що буде (або й ні) у світлому вічномайбутньому.
Порошенко такий же президент, як і всі його папєрєднікі. ВСІ.
А з огляду на те, в якому стані нині перебуває Українська Держава, достойних там немає.

Прихильники Порошенка провели мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 2938
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19.06.2020 13:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NATjqk-4uls
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18.06.2020 23:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4 НЕТ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ!
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18.06.2020 23:57 Відповісти
А що робити, хоч таким способом потрібно бубочці рейтінг підіймати.
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18.06.2020 23:59 Відповісти
Прихильники Порошенка провели мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 6156
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19.06.2020 00:23 Відповісти
https://streamable.com/fs04dh
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19.06.2020 00:25 Відповісти
Маски скинуті! Коронавірус переможено?!
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19.06.2020 00:32 Відповісти
Сьогоднi за Пэтра вийшли сотнi тисяч, завтра вийдуть десятки мiльйонiв. Всi йдемо на Майдан.
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19.06.2020 00:35 Відповісти
А куда вы кажете воны за Пэтра вийшли? До витру,чи куди? Чого йих не видно,тых "сотентысяч"?
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19.06.2020 02:30 Відповісти
Вивчи українську , мову країни яку приставляеш ...,
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19.06.2020 02:47 Відповісти
Тупорилий бот "вивчив" мову і вирішив, що він країну "приставляе"
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19.06.2020 11:14 Відповісти
Михайло принаймі бот* не косить під Mike..., Юлиним ботам це не зрозуміти .., пам'ятаю під тюрму дві бабки прийшли ,..., цікаво з тих 73% скільки до зе... прийде народу ..., під тюрму .??бумеранг вертаеться і досить боляче вдаряє
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19.06.2020 12:25 Відповісти
А післязавтра тобі санітари вкатять сульфазолу у чотири точки,і тобі через пару днів полегшає-Майдан до вас сам прийде.
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20.06.2020 14:30 Відповісти
Олексій Гончаренко
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3191753507530531&set=a.897634500275788&type=3 7 ч. ·

Після сьогоднішнього судилища над Порошенком і нашої акції, мені подзвонив знайомий з Британії, відомий політик, колега з ПАРЄ. Він був щиро здивований:
"Я думав, що після перемоги Зеленського ви здастеся. Пройшов складний рік і здавалося, що разом з Порошенком, підуть і сподівання на європейські перспективи для України. Країну поведуть в обійми Росії, а всіх незгодних закриють і репресують.
Проте сьогодні я вкотре пересвідчився, що це не можливо. Я бачу яка потужна підтримка у президента Порошенка, я бачу, що люди готові виходити на протест і не допустять жодного свавілля зі сторони влади. Відповідно, маятник уже ніколи не зможе качнутись в сторону Росії. Підвалини, закладені попереднім президентом, не вдасться зруйнувати.
Ви продовжуєте чинити опір усім сподіванням Кремля розвалити країну. Як ззовні, так і зсередини. Отже, кордони Європи під надійним захистом. Українці продовжують стояти на сторожі цивілізації. За що ми вам щиро вдячні! Завдання наших політиків відплатити вам тією ж монетою. Продовжити санкції проти Росії, боротися далі в ПАРЄ і допомагати Україні".
Після таких розмов охоче віриться, що все у нас буде добре. Переможемо і агресора, і п'яту колону. Тримаємо стрій!
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19.06.2020 01:16 Відповісти
Ясно як сонце -- Україна буде українською. А п'ята колона або забереться геть на свою рашу, або сяде на парашу.
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19.06.2020 07:01 Відповісти
Горстка идиотов которая осталось от поклонников пороха. Как хорошо что в Украине идиотов - меньшинство.
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19.06.2020 01:26 Відповісти
Для того, чтобы победило ЗЛО, хорошим людям просто нужно ничего не делать...
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19.06.2020 01:54 Відповісти
Або вибрати клоуна...раді приколу...
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19.06.2020 02:44 Відповісти
Свиномордый "гетьман" геть поиздержался-на массовку уже грошей не хватает. Или же решил пройтись Юлиным путем,рассчитывая,что это ему рейтинга добавит. Видать,не все еще в Украине украдено,раз свинарчуки снова к корыту лезут!
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19.06.2020 02:27 Відповісти
Інфекційний ...це ті хто опускае ..Свинарчуки вибрали зеееее_е ..опустили суспільство до рівня цирку...
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19.06.2020 02:43 Відповісти
Кожний хто вийшов на підтримку Порошенка , в першу чергу підтримав не його , а Незалежність України!!!!

Велике Дякою Вам , всім хто зміг вийти і показати , що украінці... не хохли проститутські ...
...молодці...підтримую!!!!
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19.06.2020 02:40 Відповісти
Порох, пора изложить предвыборную программу и с ней идти к людям и партиям. Поддержка сторонников независимой унитарной Украины должна быть всесторонней. Есть одна, неприятная на первый взгляд, но очень важная задача для Пороха и всех сторонников опять же независимой унитарной Украины: проложить путь к националистам, которые ведут себя так, как будто все еще сидят на подкормке у денежных мешков: пинчуков, коломойских и ахметовых. Необходимы встречи Пороха с яркими и менее яркими личностями Ярошем, Тягнибоком, "полоненим" (Вакарчуком), Дидусиком, Фарион, Стерненко и другими. Даже, если они будут предъявлять обвинения и отрабатывать на денежные мешки, люди увидят неконструктивность их позиции. Нет шансов с шариками и жопоблоками, они враги. А украинцы должны видеть программу Пороха на независимость и унитарность Украины, на ее финансовую стабильность.
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19.06.2020 02:47 Відповісти
Программа Порошенко всем известна уже проходили обещать и брехать , только идиоты и у которых память короткая верят что Петя патриот
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19.06.2020 05:55 Відповісти
Це треба звертатися на ZIK - там є програма "пороха". А стабільно останнє місце в Європі вже давно досягнуто, тут вже ніякого стабілізатора не треба. Треба купити десь дешифратор, на Аліекспрес або на еВау, щоб розшифровувати те, що "порох" говорить.
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19.06.2020 11:26 Відповісти
Цій владі десь політичні переслідування-їй в очі петюшки цибають-вони огризаються якоюсь мілкотою.Тут якийсь Допа краще помститься ПОПі-накатає жалобу,чи так когось найме.Ну,несерьозно це усе-порохоботи смішно виглядають,гавкаючи на караван,мов шавки.
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19.06.2020 05:02 Відповісти
Якщо не Порох, то хто? Він -- Президент незалежної України, він наша гідність і гордість. А зелю на сміття історії, поховати як свою ганьбу і сором.
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19.06.2020 06:54 Відповісти
Предвыборное собрание рабочих, инженеров кишиневской государственной электростанции выдвинуло кандидатом в депутаты совета Молдавской ССР товарища И.В.Сталина. ...Слово получает старый машинист Кирилл Степанович Выскребов:
- Первым кандидатом я выдвигаю нашего родного, любимого Сталина.
...Глубоко прочувствованную речь произносит слесарь Тигран Иванович Лазарян:
- Сталин - это наше солнце. Его имя вдохновляет нас на новые подвиги во славу родины.
Раздаются возгласы:
- Да здравствует великий Сталин!
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19.06.2020 11:49 Відповісти
Я слыхал потужного эксгетьмана личная охрана Зе в ресторане мордой в пол положила.
За волосы оттягала, придушила, мешок на голову и на личном самолёте Зе в Молдавию выслала.
А Саакашвили это всё спланировал.
Во репрессии, 37 год.
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19.06.2020 07:48 Відповісти
Мне кажется Зеленский всё же сможет объединить страну. Пол года год максимум
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19.06.2020 07:50 Відповісти
Може, я раптом пропустила: а ЮБ жодним чином не реагує ситуацію з ПП ? не коментує звернення і заклики Заходу, дії тлі і його шавок ?
Що сталося ?
Такий резонанс, не лише в Україні ...
І абсолютне мовчання головреда, який висловлюється щодо значно дрібніших подій ...
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19.06.2020 08:02 Відповісти
Видимо не решил ещё к какому лагерю примкнуть ))))
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19.06.2020 08:31 Відповісти
Шо это Зеля титуханов не бросил, я уже и попкорном затарился ((
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19.06.2020 08:53 Відповісти
Прихильники Порошенка провели мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 6345
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19.06.2020 09:16 Відповісти
хм.....а Зеленскому ПОРА серьезно задуматься и начать ДЕЙСТВОВАТЬ - парашенка перешел в открытую фазу ВОЙНЫ и реванша!!!!.Вова НЕ пропусти момент потери власти.
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19.06.2020 11:27 Відповісти
Кто,куда там перешёл,эта кучка политических лузеров с шинами может только конхеты жрать и на ток шоу (тоько среди своих) что-то вякать.
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19.06.2020 14:27 Відповісти
Зеленський буде п'ять років шукати злочини Порошенка, так само, як той п'ять років шукав і не знайшов вбивць сотні людей на Майдані. До зміни керівника Офісу президенти розмови йшли про те, як би до нового року дотягнути, зараз мова йде про те, що, заради досягнення дуже благородних цілей, доведеться йти на другий термін. Про те, що "я прийшов на один термін", вже ніхто і не згадує. Що це означає? Це означає, що нового хазяїна на Банковій система повністю адаптувала і є він чи нема його - для неї однаково.
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19.06.2020 12:06 Відповісти
Олігарха Порошенко - на смітник історії, Марусю Звіробій - в президенти.
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19.06.2020 14:06 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=kK-R Петро Порошенко
, https://www.facebook.com/yana.hospitallers?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Яна Зінкевич , https://www.facebook.com/sofiya.fedyna?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Sofiya Fedyna , Генерал https://www.facebook.com/dmitry.marchenko.78?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Dmitry Marchenko , https://www.facebook.com/profile.php?id=100004333233065&__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Ахтем Сеітаблаєв , https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZWhUArTq2O5NQInvKqRF6tTHvVerov9-w4LFOnDERzUildeSGwjLHn6poT-PpRhVClk0jzbPWjMYSjpT_bSnbpQ9V3gRESb2vx8sTK9dCGoSMQJZZeFmJLjxiX8TI7ZkZk&__tn__=-]K-R
Маруся Звіробій ..
Люди, від яких перехоплює подих.
Сьогодні перемога за нами! Прокурорські зелених втекли з позором.
Але бій продовжується. 1 липня нас має бути ще більше!
Слава Україні!
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19.06.2020 15:20 Відповісти
Героям Слава!
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19.06.2020 18:07 Відповісти
Бій продовжується з олігархічною мафією, Порошенко не тільки не боровся з кланами, а й дав їм розквітнути, через що й програв.
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19.06.2020 16:25 Відповісти
Всратая зесрань -это давно норма)
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20.06.2020 09:48 Відповісти
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