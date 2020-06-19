Україна наближається до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль. ВIДЕО

Зростання захворюваності COVID-19 - результат недотримання карантинних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на позачерговому засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні майже тисяча хворих, підтверджених шляхом тестування. Це надзвичайно тривожний сигнал для всіх нас. У нас вже дві області, в яких наповненість лікарень хворими понад 50%", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, лікарі називають це все результатом недотримання карантинних заходів.

"Ми фактично сьогодні отримаємо початок чергової: першої чи другої хвилі захворюваності коронавірусом. Порятунок один - соціальна дистанція, дезінфекція, масковий режим, дотримання всіх правил, які озвучені, прописані МОЗ. ... Ця чергова хвиля збільшення захворювань має стати сигналом, що це не фейк, це не вигадані речі. Це загроза, яка ходить поруч", - підкреслив прем'єр.

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