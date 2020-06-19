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Україна наближається до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль. ВIДЕО

Зростання захворюваності COVID-19 - результат недотримання карантинних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на позачерговому засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні майже тисяча хворих, підтверджених шляхом тестування. Це надзвичайно тривожний сигнал для всіх нас. У нас вже дві області, в яких наповненість лікарень хворими понад 50%", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, лікарі називають це все результатом недотримання карантинних заходів.

"Ми фактично сьогодні отримаємо початок чергової: першої чи другої хвилі захворюваності коронавірусом. Порятунок один - соціальна дистанція, дезінфекція, масковий режим, дотримання всіх правил, які озвучені, прописані МОЗ. ... Ця чергова хвиля збільшення захворювань має стати сигналом, що це не фейк, це не вигадані речі. Це загроза, яка ходить поруч", - підкреслив прем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ідіть геть звідси! Сука! Знімай, падло", - власниця магазину в Дніпрі накинулася на журналістів, які знімали дотримання карантинних норм. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4602) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Внизу новость из архива.

Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится 8-9 мая, - Шмыгаль
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19.06.2020 16:51
+23
Украина приближается к новой волне COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2222
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19.06.2020 16:55
+16
А первая волна разве заканчивалась? Если да- то только в дурных головах зебилов из Кабмина.
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19.06.2020 16:53
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Внизу новость из архива.

Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится 8-9 мая, - Шмыгаль
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19.06.2020 16:51 Відповісти
Это он тогда на победобесие собирался. Поскольку Ху*ло его перенесло- перенесло и зебильё.
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19.06.2020 16:54 Відповісти
· И я глубоко уверен, товарищи, что в нашем городе с каждым годом будет появляться всё больше и больше новых столовых для нищих… и стариков... (С)
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19.06.2020 16:59 Відповісти
такі ж да! як ЗАРАЗ майбутні старі будуть просерати більше ніж заробляєть то їдальні будуть.. а їжі там не вистачатиме..
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20.06.2020 06:35 Відповісти
Украина приближается к новой волне COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2222
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19.06.2020 16:55 Відповісти
то, что оно носит на плечах, у людей в трусах.
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19.06.2020 17:51 Відповісти
Выборы не отменять. Это преступление.
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19.06.2020 16:52 Відповісти
не верещи. это угроза не для меня. это угроза для тебя и твоей банды. меньше врать надо было и запугивать людей. теперь вам больше никто не верит. свисти дальше.
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19.06.2020 16:52 Відповісти
А первая волна разве заканчивалась? Если да- то только в дурных головах зебилов из Кабмина.
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19.06.2020 16:53 Відповісти
Первая и не начиналась, и не начнеться
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19.06.2020 17:25 Відповісти
За вчерашние сутки зарегистрировано в мире больше 150 000 заболеваний.Совсем недавно на эту цифру заболеваний по всему миру смотрели насторожено.А тут за сутки.150 000.Волна это или не волна?
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20.06.2020 10:05 Відповісти
Я же написал- в дурных головах зебилов.
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20.06.2020 11:10 Відповісти
Еще по 1000 грн дадут ?
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19.06.2020 16:54 Відповісти
Мы из первой еще не вышли. А они про вторую сказки бают

Украина приближается к новой волне COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 553
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19.06.2020 16:54 Відповісти
Ну, у нас зима только в мае закончилась. Так что посмотрим, что за статистика будет в июне. В июне уже не спишешь смерти на абстрактные пневмонии, это болезнь зимнего и осенне-весеннего периодов, летом ей практически не болеют.
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19.06.2020 16:58 Відповісти
Не велись на відверті фейки. "Від грипу та пневмонії у січні 2020 року в Україні померла 621 людина.

Джерело: дані Державної служби статистики України, оприлюднені 20 березня" а графік в нього показує 200 в січні. Це фейкомьотчик
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19.06.2020 17:22 Відповісти
А не врать не пробовало или внимательно читать? А Ананим? У нас минздрав не публиковал данные пневмонии отдельно. Строка в отчета звучит так "Клас Х. Хвороби органів дихання - 1203, з них грип і пневмонія - 621".
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19.06.2020 18:15 Відповісти
Грипп и вызывал пневмонию. По этому и пишут 621 грипп и пневмония.
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19.06.2020 18:18 Відповісти
Да неужели? А чем ;t отличаются классификаторы J10-J11, J12-J18 и J67-J70?
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19.06.2020 18:46 Відповісти
Чувак я нашел тебе ещё больше зраду : Деталі: За даними Держстату, у січні 2019 року від цих хвороб в Україні померли 908 осіб.
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19.06.2020 18:21 Відповісти
Чувак 908 от гриппа и пневмони в январе 2019 года. Ну как тебе ? От короны 900 за 3 месяца и это п..здец какой кошмар по новостям) а то 900 человек в январе 2019 и тишина 🤣😆
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19.06.2020 18:22 Відповісти
Мне твоя зрада, девочка, абсолютно фиолетова. Чухай ее сам.
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19.06.2020 18:31 Відповісти
Что бы ты понимал какой процент гриппа в тех данных! 13 человек Карл ! 13! Остальное пневмония так что твой график туфта. По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.
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19.06.2020 18:30 Відповісти
5095 возбудитель не уточнен) возможно это ваш страшный Ковид?)) С которым жили и раньше)
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19.06.2020 18:31 Відповісти
Бей себе новую наколку, девочка. Заработала

Україна наближається до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4006
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19.06.2020 18:34 Відповісти
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19.06.2020 23:13 Відповісти
его "графики", как и остальные картинки, что он постит, на местной ботоферме рисуют
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20.06.2020 08:16 Відповісти
Ты где такой график взял ? Сам нарисовал? Как это может быть если передавали в декабре 900 смертей а в январе 600 смертей от пневмоний. График фейк и не более. За фейк тебя надо блокировать.
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19.06.2020 17:20 Відповісти
Ответ выше. Проспись и прочитай. А потом блокируй себя за желчь сколько хочешь.
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19.06.2020 18:17 Відповісти
Нет сынок дай ссылку на график. Сейчас нигде нет статистик по пневмониям за весняні місяця. Ти фейки поширюєш. Дай посилання звідки графік де ти взяв таку статистику. Ти фейкомьотчик визнай це
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19.06.2020 18:26 Відповісти
Ответ выше. Читай.
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19.06.2020 18:35 Відповісти
Короче ясно распространяешь фейки. Держстату не давав статистику по смертям за час карантину. Тому ти поширював фейків і не більше. І графік фейковий. В держстаті 621 смерть за січень 2020 року а в тебе на графіку 200. Все з тобою ясно. Ковідотріпер ходячий)
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19.06.2020 18:54 Відповісти
Все, девочка? Так чем же отличаются классификаторы J10-J11, J12-J18 и J67-J70?
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19.06.2020 19:02 Відповісти
Ну і що ти пишеш код причини смерті і що це придурку змінює? Ти фейкомьотчик так і не дав джерело звідки статистика по пневмоніями за весну, якщо держстат закрив статистику на ці місяці. Ти можеш пояснити навіщо фейки поширюєш? Ти чій троль? Ольгінський чи зебот?
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19.06.2020 19:10 Відповісти
Да неужели? Словили на тупом вранье про причины смертей и штырит? Твои проблемы. И тебе никто ничего здесь не должен, девочка. Отвянь.
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19.06.2020 19:27 Відповісти
Ну от ковідотріперний спалився ну тупом вранье!. Все с тобой ясно. Ты своими фейками что пытаешься добиться?) Показать что ты дурачек?) Так это уже понятно)
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19.06.2020 19:29 Відповісти
відсмоктувач сабакова відробляє харчі
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20.06.2020 00:17 Відповісти
С таким быдлом и не выйдем никогда....
Україна наближається до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8503
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19.06.2020 17:54 Відповісти
розсадник коронки...
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20.06.2020 07:54 Відповісти
Кажется, вторая волна просто накроет первую, поскольку мы не увидели еще пика первой волны. А уж понятие ПЛАТО просто не про нас. К сожалению.
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20.06.2020 09:07 Відповісти
Так Галабародька с Ляшко и шоблой на всю страну показали, что можно не соблюдать карантинные меры.
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19.06.2020 16:55 Відповісти
шмыгаль мля, а сколько новых заводов для народа ты уже открыл????
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19.06.2020 16:56 Відповісти
А Гнойсман сколько? (Ну, кроме своих, асфальтовых)
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20.06.2020 08:23 Відповісти
Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужно четко коммуницировать с общественностью, - Зеленский
----------------
Нужно чётко коммуницировать в глаза общественности.
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19.06.2020 16:56 Відповісти
Куди знову бубочка їде каву пити?
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19.06.2020 16:57 Відповісти
Бубочка на особливому режимі? Напевно у бункері сидить.
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19.06.2020 17:21 Відповісти
Дык, вождь зеленокожих сам показал своим поклонникам, что карантин можно не соблюдать!
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19.06.2020 16:59 Відповісти
"начало очередной: первой или второй волны заболеваемости коронавируса"Источник: https://censor.net.ua/n3203148
Так первой или второй?
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19.06.2020 16:59 Відповісти
Бажано було б подивитись статистику смертності за останні п"ять років за виписками. Інсульти, інфаркти, тромби, туберкульоз, пневмонія, онко, грипп тощо. І порівняти в пісумку. Який відсоток за пів ріку приросту від КОВІД? Я не заперечую загрозу. Тільки під час H1N1 нам теж втирали про смертельну небезпеку, яка в основній масі нікого не зачепила.
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19.06.2020 17:06 Відповісти
Да они просто пугают. Никакой епидемии не наблюдается. Они с насморка делают ковид)
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19.06.2020 17:23 Відповісти
С начала пандемии умерло 985 чел. Это 0,002% от численности населения.
Мы все живем в мире, где со всех сторон нас подстерегают опастности.
Однажды в Кении меня чуть не сожрал лев.
Сосед по дому упал с груши и сломал ногу.
И т.д.
Ковид - это просто еще один дополнительный фактор риска в нашей жизни, дополняющий все остальные.
Никакой карантин не остановит заражение, потому шо эта зараза таки очень контагиозна. Поэтому, шота мне сдается, шо таки переболеют все.
Главное, чтобы нагрузка на медицину не повторила итальянский пример.
Поэтому мой вывод такой: маски носим, дистанцию держим, руки моем.
А жесткий карантин нехай соблюдает сам Ляшко.

Всем - оптимизма. Умрем не все!!!

Если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть в тебя (с).
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19.06.2020 17:42 Відповісти
Якщо враховувати, що перед нами, по живучості, тільки таргани і криси, якось переборем. Руки мию, як і раніше, завжди. В масці в магазин ходжу.
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19.06.2020 17:51 Відповісти
наближається?
та вона вже в ній тоне!
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19.06.2020 17:06 Відповісти
Украина приближается к новой волне COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6524
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19.06.2020 17:09 Відповісти
--этот день мы приближаем как могем...эх денюжки,ох как мы любим вирусные денежки...
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19.06.2020 17:15 Відповісти
О какой второй волне вопрос? Мы еще не достигли пика заболеваемости первой волны. Они что, не знают элементарной математики?! Ежу понятно, чтобы пошла вторая волна, надо достигнуть сначала устойчивого уменьшения кличества больных по отношению к заболевшим. У нас не было этого. Произошло резкое увеличение больных из-за пофуизма народа к карантину. А они о второй волне трындят.
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19.06.2020 17:16 Відповісти
Який наближається? Уже
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19.06.2020 17:18 Відповісти
Реклама сделана.осталось доложить путлеру и патрушеву .....об исполнении
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19.06.2020 17:20 Відповісти
Усе. Мабуть, наближається великий пидписздесь. Лікарні переповнені у багатьох містах, лікарі хворі.
Мудрий Зе
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19.06.2020 17:25 Відповісти
лікарні пустують.
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19.06.2020 23:19 Відповісти
Покажи переполненную больницу
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20.06.2020 08:26 Відповісти
Tut pervaja ecio volna,ne vtoroaja.Nicego neizmenilos
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19.06.2020 17:27 Відповісти
Україна наближається до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2981
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19.06.2020 17:28 Відповісти
Эрдогану пофигу корона РАБссиянскай Вампирии..мочит быдло Путлера сотнями..особенно в Ливии
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19.06.2020 17:28 Відповісти
Говорящая Кобыла РАБссии Лавров запросил помощи США чтобы остановить Эрдогана...,быдло рюсскае вы нелюди...........
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19.06.2020 17:32 Відповісти
Линия тренд по захворівших за добу
з 12 березня
От вам друга гвиля уже 3,5 тижні
Україна наближається до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3889
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19.06.2020 17:34 Відповісти
Нарисовать правду и график проще пареной репы...берем фломастер и пишем ПОРОШЕНКО обосрал ПУТЛЕРА с НовоОтсоссией...в ДАУНетске и ЛОХанске...
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19.06.2020 17:38 Відповісти
Дебильный элохторах все равно не верит!
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19.06.2020 17:40 Відповісти
А якщо враховувати, що данні про виявлені результати захворювання поступають 3-5 денною затримкою, то ще плюс від 3-ьох до 6-ти тисяч захворівших (мінімум).
Транспорт працює, кафе, магазини - через тиждень будемо мати мінімімум 43 тис. зазворівших
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19.06.2020 17:41 Відповісти
вірус вже давно поширився планетою

тести лише констатують факт, що стільки-то заражено

якби тестували усіх, виявили б одразу кілька мільйонів інфікованих
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20.06.2020 00:23 Відповісти
кілька мільйонів інфікованих лише в Україні
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20.06.2020 00:24 Відповісти
Быдло недавно верило в Кремлевский Коммунизм,теперь верит в кремлевский КоронвиRUS
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19.06.2020 17:44 Відповісти
Всё хорошо с тобой?
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19.06.2020 17:50 Відповісти
Не обращайте на него внимания - это местный сумасшедший, у него периодически бывают обострения
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20.06.2020 08:29 Відповісти
Куда смотрят санитары?!
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19.06.2020 19:39 Відповісти
Олена Зелена захворіла на Корова вірус
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19.06.2020 17:50 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3203148/************************************************************!!!! (Це не тільки про нього)

При цьому https://censor.net/ua/news/3203140/ukrzaliznytsya_vidnovyla_kursuvannya_sche_50_prymiskyh_poyizdiv"

І скажіть що країною "керують" не Повні МЕРЗОТНИКИ
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19.06.2020 18:18 Відповісти
Выбрали наркомана, так и руководит!
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19.06.2020 19:34 Відповісти
Хм....а вот и еще один прогноз оправдался. Как говорится с первым июньским снегом вас ребятня....
У США в штатах Монтана, Айдахо і Вайомінг пройшли сильні снігопади. Про це повідомляє The Washington Post.
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19.06.2020 19:15 Відповісти
Дегенарата Зеленского и шмаркаля покатать в метро и маршрутке недельку, два раза в день.
Чтобы поняли дауны, что они с людьми делают. Мрази!
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19.06.2020 19:33 Відповісти
Шмыгаль иди в отставку ждемс следующего клоуна
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19.06.2020 19:46 Відповісти
Не парьтесь насчет Ковида, Дима ( Гордон ) лечит пирамидкой .
- Умирал дорогой ему человек ...
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19.06.2020 23:23 Відповісти
Ссикотно карантин припиняти?
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19.06.2020 23:28 Відповісти
А он этот шмыгаль вирусолог ?Надувать такие огромные мыльные пузыри коронавируса уметь надо .Но Швеция и Беларусь легко лопнули этот мыльный пузырь короновируса.Он этот шмыгаль не знает ,что его заявления легко сравнить с ситуацией в других странах?
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19.06.2020 23:28 Відповісти
за даними МОЗ перший епід. поріг складає 178672 людини, що хворіють УСІМА ГРЗ одночасно
оскільки поріг жодного дня в цьому році не було й близько досягнуто, то ніякої епідемії в Україні немає
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20.06.2020 00:20 Відповісти
Влада выбрала себе мутную проблемку и долбит изображая активность. Больше ни на что не спосона.
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20.06.2020 00:21 Відповісти
Влада и Шмыгаль в том числе предлагает сжечь дом (экономику Украины) потому что там завелись тараканы (COVID-19)
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20.06.2020 05:11 Відповісти
Шмыгаль шмыгает, но скоро ему отрубят нос.
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20.06.2020 00:25 Відповісти
Погуляли-побухали?
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20.06.2020 01:17 Відповісти
В чем логика первого порога эпидеми,который 5% от населения? В реальности и практичности. Обьясняю; Берем каласс 30 человек один заболел это 33%. Мало ли кто чем болеет. Второй заблел одной и той же болезнью это 66% Вот только тогда все напрягаются и принимают меры,всем все ясно и понятно.А не бегают с не врозумительными тестами чтоб найти на чем заработать.
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20.06.2020 02:57 Відповісти
Сейчас всех умерших валят под короновирус. Поступило указание всех окачурившихся бомжей писать "умер от короновируса"
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20.06.2020 07:26 Відповісти
Соросята в том числе и Шмыгаль ставят целью разрушить, а потом оприходовать Украину под чутким руководством МВФ. Многое уничтожено, но кое-что еще осталось. Земля например.
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20.06.2020 05:09 Відповісти
Что еще дурни, степановы, ляшки. шмыгали да зели не наигрались в пандемию? Дурни, вы когда учились в университетах, то надо было хоть иногда книги открывать, а не за взятки дипломы покупать. Но то, что дурни натворили это еще цветочки, ягодки начнутся ближе к зиме. Вот тогда вам граждане Украины будут и "500тыс. рабочих мест" и рост пенсий и льготы)))))). Все стройными рядами полезем на деревья кору грызть. Я вот до сих пор так и не услышал вразумительного ответа от дурнев и их приверженцем - Так, что же произошло страшного в связи с ОРВИ (SARS-2)???. Но я отвечу за этих главных баранов и кто с ними в стаде. НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО. Н И Ч Е Г О и не могло произойти. А зачем думать, зачем анализировать? В телеке всю правду скажут, там ооочень умные))). Ооо страшный и ужасный COVID-19)))))/ Вам просто забыли сказать, что перед ним их, короновирусов, было 6 (шесть). Или еще из особо приверженных дурням хочет обсудить со мной "пандемию"? Ученье-свет, а не ученье -тьма! Тем временем у нас в стране от рака умерло в страшных муках ТЫСЯЧИ взрослых и деток. И души их близких были разорваны в клочья. Или все таки поговорим, а дурни? Знаю, что слабо.
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20.06.2020 05:22 Відповісти
У Шмыгаля прямая заинтересованность в продолжении карантина, думает пока карантин его не сместят
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20.06.2020 07:21 Відповісти
"ПЕРЕХВОРІЮТЬ УСІ"--- надпис при вході в лікарню
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20.06.2020 10:12 Відповісти
Самолет масок завезли. Покупаем, граждане, покупаем.
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20.06.2020 10:13 Відповісти
 
 