Крим стане прикладом успішної деокупації в XXI столітті, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в XXI столітті Україна покаже приклад успішної деокупації захопленої території на прикладі окупованого Росією Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"У XX столітті була прекрасна деокупація території Ельзасу, в якому я мав можливість три роки проживати, представляючи інтереси України в Раді Європи, досвід якого я активно вивчав. Я хочу сказати інше, що навіть якщо б таких випадків не було, це не означає, що ми повинні скласти руки і нічого не робити. Якщо в XXI столітті таких випадків не було, значить буде. І він буде створений нашими руками. І це буде деокупація Криму", - зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що український уряд включив Автономну Республіку Крим у реформу децентралізації зі створенням нових районів, щоб півострів не випадав із загальнодержавного контексту.

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