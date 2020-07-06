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Крим стане прикладом успішної деокупації в XXI столітті, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в XXI столітті Україна покаже приклад успішної деокупації захопленої території на прикладі окупованого Росією Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"У XX столітті була прекрасна деокупація території Ельзасу, в якому я мав можливість три роки проживати, представляючи інтереси України в Раді Європи, досвід якого я активно вивчав. Я хочу сказати інше, що навіть якщо б таких випадків не було, це не означає, що ми повинні скласти руки і нічого не робити. Якщо в XXI столітті таких випадків не було, значить буде. І він буде створений нашими руками. І це буде деокупація Криму", - зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що український уряд включив Автономну Республіку Крим у реформу децентралізації зі створенням нових районів, щоб півострів не випадав із загальнодержавного контексту.

Також читайте: Вводити в "мінський формат" ще й проблематику Криму - насправді блокувати і Крим, і Донбас, - Кулеба

Автор: 

Крим (14175) Кулеба Дмитро (3604) деокупація (950)


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Топ коментарі
+20
Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7567
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06.07.2020 10:51
+19
А Зеля - президентом століття
Смішний жарт.
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06.07.2020 10:49
+18
Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба - Цензор.НЕТ 989
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06.07.2020 10:55
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Зебилы решили не изобретать ничего нового, действительно, а зачем? Можно быдлу пообещать закончить войну с рашкой за 2 недели, на***ть, потом извиниться и... бинго. Но "зебилы" в отличии от "свинарчуков" хитрее замутили - "в XXI веке Украина покажет пример успешной деоккупации захваченной территории на примере оккупированного Россией Крыма"
Как-бы лет 70 с гаком есть в запасе
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06.07.2020 11:14 Відповісти
Зрадник типу Кулеби буде народу розповідати яким фантастичним способом Крим буде звільнятися.
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06.07.2020 11:14 Відповісти
Да, такое возможно, когда нынешняя власть во главе с президентом сдадут Украину параше - агрессору. А так это выглядит как очередная лапша для поднятия рейтинга нынешних...
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06.07.2020 11:19 Відповісти
представляете, каково оно очутиться в вонючей разваливающейся паРаше, где нет ни атома свободного кислорода и нечем дышать, адно ымперскае вяличие, враги, аружие, ажидание вайны и неминуемой смерти
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06.07.2020 11:33 Відповісти
Не хило они себе срок установили деокупации, 2099 год - это ж тоже ХХІ век )))
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06.07.2020 11:31 Відповісти
2100-й год, кстати, тоже )
Только 2101-й будет XXII веком.
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06.07.2020 11:35 Відповісти
Деоккупация ротом и прочие приключения барона Мюнхгаузена.
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06.07.2020 11:45 Відповісти
Из википедии : https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р: Проголошено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Ельзаську радянську республіку (проіснувала 12 днів)
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06.07.2020 11:57 Відповісти
Не ссы ,татаромордва падлючая оккупантская,ваш Нюрнберг-Гаага уже маячит на горизонте ,никто вам не простит в мире войнушек и передела границ Европы в 21м веке ,будете удушены а-ляссссссср и развалены , а сейчас процессы протекают очень быстро и интенсивно и я не удивлюсь,если вам осталось похрюкивать 2-3 годика....
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06.07.2020 12:15 Відповісти
Так 2-3 годика было ж в 2014 году, пора сменить методичку
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06.07.2020 17:09 Відповісти
Ватный рашистский длбб,в 14м еще не было столько полезных санкций (которые не действуют моментально к тому же),не было таких низких цен на углеводороды, не было нефтяной войны с саудитами,,не было ,наконец ковида19,который тоже косвенно валит рашистскую ресурсную Ыкономику. Это так ,коротенько,чебурашка драная,так ,что все *нищаки и плюшки* у вас только начинаются ,а дальше тотальная нищета, голодные бунты ,борьба региональных ькнязьков за оставшиеся ресурсы с распадом гнойника-тюрьмы народов
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06.07.2020 17:42 Відповісти
Ну ничего себе самовнушение сам я посмотрю из Парижа вещаешь под чашечку кофэ с курасанами. Давай не коротенько, расширенное свою докторскую диссертацию по экономике раши сюда выкладывай
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06.07.2020 17:51 Відповісти
Утомил ты меня ,убогий,лекции-диктанты писать -тяжелый труд ,иди себе свободен ПОКА,но в итоге ответить придется,писать больше не надо....
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06.07.2020 18:04 Відповісти
Плак
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06.07.2020 18:14 Відповісти
Эльзас сначала продули по итогам франко-прусской, потом вернули по итогам 1й мировой, потом снова продули в процессе 2й мировой и вернули по итогам её же.

Эльзас переходил между Францией и Германией по итогам войн.

Неужели Кулеба пойдёт штурмовать Перекоп?
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06.07.2020 12:23 Відповісти
Турчинов: «Вода у Криму з'явиться тільки тоді, коли російські військові «обмочаться» ..
Крим стане прикладом успішної деокупації в XXI столітті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2481 . .
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06.07.2020 12:41 Відповісти
Ну да, а еще говорят Земля налетит на небесную ось. Когда-нибудь.
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06.07.2020 12:41 Відповісти
Крым может вернутся либо после очередного развала кацапской ымперии, либо после ее военного поражения! Если решить проблему с Даунбассом в интересах Украины, то можно прийти к компромиссному решению о полной политической независимости Крыма, как самостоятельного государства!
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06.07.2020 16:52 Відповісти
в Берегово и вступление детей с неподконтрольных Украине территорий без зно создают "собственными руками оккупацию " Украины,отступление украинских войск с украинской земли все тот же опыт "тихой" оккупации
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06.07.2020 16:57 Відповісти
звідки цей хіворий Кулеба??
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06.07.2020 19:06 Відповісти
Це вже неможливо просто тому що вони крим заселяють росіянами, а місцеве населення вже так зазомбоване що людей які в криму заговорять українською готові на місці загризти як зграя псів, фашизм 21 століття та геноцид українців
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06.07.2020 19:47 Відповісти
Чому "неможливо"? Хіба в Придністров'ї не стріляли молдаван, а в Абхазії -- грузинів, ще є багато різних прикладів. Вони самі повтікають з Криму.
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06.07.2020 21:42 Відповісти
Украина должна тоже приложить для этого усилия! То, что отключили воду Крыму - правильно.Мы враги, а не партнеры!
Пенсии, вода, электричество, любая торговля с врагом в Новотсоссии - это не правильно. Лугандон обязан ощутить все прелести настоящей Блокады! Снабжение оккупированных территорий - обязанность оккупанта, а не Украины! И визовый режим!
Без всего этого мы не имеем права требовать усиления санкций от Запада! А именно санкции вернут Уйлостан на Землю без крови.
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06.07.2020 22:51 Відповісти
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