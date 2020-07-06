Крим стане прикладом успішної деокупації в XXI столітті, - Кулеба. ВIДЕО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в XXI столітті Україна покаже приклад успішної деокупації захопленої території на прикладі окупованого Росією Криму.
Про це він заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
"У XX столітті була прекрасна деокупація території Ельзасу, в якому я мав можливість три роки проживати, представляючи інтереси України в Раді Європи, досвід якого я активно вивчав. Я хочу сказати інше, що навіть якщо б таких випадків не було, це не означає, що ми повинні скласти руки і нічого не робити. Якщо в XXI столітті таких випадків не було, значить буде. І він буде створений нашими руками. І це буде деокупація Криму", - зазначив Кулеба.
Раніше повідомлялося, що український уряд включив Автономну Республіку Крим у реформу децентралізації зі створенням нових районів, щоб півострів не випадав із загальнодержавного контексту.
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Как-бы лет 70 с гаком есть в запасе
Только 2101-й будет XXII веком.
Эльзас переходил между Францией и Германией по итогам войн.
Неужели Кулеба пойдёт штурмовать Перекоп?
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Пенсии, вода, электричество, любая торговля с врагом в Новотсоссии - это не правильно. Лугандон обязан ощутить все прелести настоящей Блокады! Снабжение оккупированных территорий - обязанность оккупанта, а не Украины! И визовый режим!
Без всего этого мы не имеем права требовать усиления санкций от Запада! А именно санкции вернут Уйлостан на Землю без крови.