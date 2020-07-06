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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в XXI веке Украина покажет пример успешной деоккупации захваченной территории на примере оккупированного Россией Крыма.

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"В XX веке была прекрасная деоккупация территории Эльзаса, в котором я имел возможность три года проживать, представляя интересы Украины в Совете Европы, опыт которого я активно изучал. Я хочу сказать другое, что даже если бы таких случаев не было, это не значит, что мы должны сложить руки и ничего не делать. Если в XXI веке таких случаев не было, значит будет. И он будет создан нашими руками. И это будет деоккупация Крыма", – отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что украинское правительство включило Автономную Республику Крым в реформу децентрализации с созданием новых районов, чтобы полуостров не выпадал из общегосударственного контекста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс, - Кулеба

Автор: 

Крым (26411) Кулеба Дмитрий (2880) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+20
Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7567
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06.07.2020 10:51
+19
А Зеля - президентом століття
Смішний жарт.
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06.07.2020 10:49
+18
Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба - Цензор.НЕТ 989
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06.07.2020 10:55
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Страница 2 из 2
Зебилы решили не изобретать ничего нового, действительно, а зачем? Можно быдлу пообещать закончить войну с рашкой за 2 недели, на***ть, потом извиниться и... бинго. Но "зебилы" в отличии от "свинарчуков" хитрее замутили - "в XXI веке Украина покажет пример успешной деоккупации захваченной территории на примере оккупированного Россией Крыма"
Как-бы лет 70 с гаком есть в запасе
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06.07.2020 11:14 Ответить
Зрадник типу Кулеби буде народу розповідати яким фантастичним способом Крим буде звільнятися.
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06.07.2020 11:14 Ответить
Да, такое возможно, когда нынешняя власть во главе с президентом сдадут Украину параше - агрессору. А так это выглядит как очередная лапша для поднятия рейтинга нынешних...
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06.07.2020 11:19 Ответить
представляете, каково оно очутиться в вонючей разваливающейся паРаше, где нет ни атома свободного кислорода и нечем дышать, адно ымперскае вяличие, враги, аружие, ажидание вайны и неминуемой смерти
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06.07.2020 11:33 Ответить
Не хило они себе срок установили деокупации, 2099 год - это ж тоже ХХІ век )))
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06.07.2020 11:31 Ответить
2100-й год, кстати, тоже )
Только 2101-й будет XXII веком.
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06.07.2020 11:35 Ответить
Деоккупация ротом и прочие приключения барона Мюнхгаузена.
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06.07.2020 11:45 Ответить
Из википедии : https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 р: Проголошено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Ельзаську радянську республіку (проіснувала 12 днів)
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06.07.2020 11:57 Ответить
Не ссы ,татаромордва падлючая оккупантская,ваш Нюрнберг-Гаага уже маячит на горизонте ,никто вам не простит в мире войнушек и передела границ Европы в 21м веке ,будете удушены а-ляссссссср и развалены , а сейчас процессы протекают очень быстро и интенсивно и я не удивлюсь,если вам осталось похрюкивать 2-3 годика....
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06.07.2020 12:15 Ответить
Так 2-3 годика было ж в 2014 году, пора сменить методичку
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06.07.2020 17:09 Ответить
Ватный рашистский длбб,в 14м еще не было столько полезных санкций (которые не действуют моментально к тому же),не было таких низких цен на углеводороды, не было нефтяной войны с саудитами,,не было ,наконец ковида19,который тоже косвенно валит рашистскую ресурсную Ыкономику. Это так ,коротенько,чебурашка драная,так ,что все *нищаки и плюшки* у вас только начинаются ,а дальше тотальная нищета, голодные бунты ,борьба региональных ькнязьков за оставшиеся ресурсы с распадом гнойника-тюрьмы народов
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06.07.2020 17:42 Ответить
Ну ничего себе самовнушение сам я посмотрю из Парижа вещаешь под чашечку кофэ с курасанами. Давай не коротенько, расширенное свою докторскую диссертацию по экономике раши сюда выкладывай
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06.07.2020 17:51 Ответить
Утомил ты меня ,убогий,лекции-диктанты писать -тяжелый труд ,иди себе свободен ПОКА,но в итоге ответить придется,писать больше не надо....
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06.07.2020 18:04 Ответить
Плак
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06.07.2020 18:14 Ответить
Эльзас сначала продули по итогам франко-прусской, потом вернули по итогам 1й мировой, потом снова продули в процессе 2й мировой и вернули по итогам её же.

Эльзас переходил между Францией и Германией по итогам войн.

Неужели Кулеба пойдёт штурмовать Перекоп?
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06.07.2020 12:23 Ответить
Турчинов: «Вода у Криму з'явиться тільки тоді, коли російські військові «обмочаться» ..
Крим стане прикладом успішної деокупації в XXI столітті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2481 . .
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06.07.2020 12:41 Ответить
Ну да, а еще говорят Земля налетит на небесную ось. Когда-нибудь.
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06.07.2020 12:41 Ответить
Крым может вернутся либо после очередного развала кацапской ымперии, либо после ее военного поражения! Если решить проблему с Даунбассом в интересах Украины, то можно прийти к компромиссному решению о полной политической независимости Крыма, как самостоятельного государства!
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06.07.2020 16:52 Ответить
в Берегово и вступление детей с неподконтрольных Украине территорий без зно создают "собственными руками оккупацию " Украины,отступление украинских войск с украинской земли все тот же опыт "тихой" оккупации
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06.07.2020 16:57 Ответить
звідки цей хіворий Кулеба??
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06.07.2020 19:06 Ответить
Це вже неможливо просто тому що вони крим заселяють росіянами, а місцеве населення вже так зазомбоване що людей які в криму заговорять українською готові на місці загризти як зграя псів, фашизм 21 століття та геноцид українців
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06.07.2020 19:47 Ответить
Чому "неможливо"? Хіба в Придністров'ї не стріляли молдаван, а в Абхазії -- грузинів, ще є багато різних прикладів. Вони самі повтікають з Криму.
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06.07.2020 21:42 Ответить
Украина должна тоже приложить для этого усилия! То, что отключили воду Крыму - правильно.Мы враги, а не партнеры!
Пенсии, вода, электричество, любая торговля с врагом в Новотсоссии - это не правильно. Лугандон обязан ощутить все прелести настоящей Блокады! Снабжение оккупированных территорий - обязанность оккупанта, а не Украины! И визовый режим!
Без всего этого мы не имеем права требовать усиления санкций от Запада! А именно санкции вернут Уйлостан на Землю без крови.
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06.07.2020 22:51 Ответить
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