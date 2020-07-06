Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в XXI веке Украина покажет пример успешной деоккупации захваченной территории на примере оккупированного Россией Крыма.

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"В XX веке была прекрасная деоккупация территории Эльзаса, в котором я имел возможность три года проживать, представляя интересы Украины в Совете Европы, опыт которого я активно изучал. Я хочу сказать другое, что даже если бы таких случаев не было, это не значит, что мы должны сложить руки и ничего не делать. Если в XXI веке таких случаев не было, значит будет. И он будет создан нашими руками. И это будет деоккупация Крыма", – отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что украинское правительство включило Автономную Республику Крым в реформу децентрализации с созданием новых районов, чтобы полуостров не выпадал из общегосударственного контекста.

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