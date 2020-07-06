Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба. ВИДЕО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в XXI веке Украина покажет пример успешной деоккупации захваченной территории на примере оккупированного Россией Крыма.
Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
"В XX веке была прекрасная деоккупация территории Эльзаса, в котором я имел возможность три года проживать, представляя интересы Украины в Совете Европы, опыт которого я активно изучал. Я хочу сказать другое, что даже если бы таких случаев не было, это не значит, что мы должны сложить руки и ничего не делать. Если в XXI веке таких случаев не было, значит будет. И он будет создан нашими руками. И это будет деоккупация Крыма", – отметил Кулеба.
Ранее сообщалось, что украинское правительство включило Автономную Республику Крым в реформу децентрализации с созданием новых районов, чтобы полуостров не выпадал из общегосударственного контекста.
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Как-бы лет 70 с гаком есть в запасе
Только 2101-й будет XXII веком.
Эльзас переходил между Францией и Германией по итогам войн.
Неужели Кулеба пойдёт штурмовать Перекоп?
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Пенсии, вода, электричество, любая торговля с врагом в Новотсоссии - это не правильно. Лугандон обязан ощутить все прелести настоящей Блокады! Снабжение оккупированных территорий - обязанность оккупанта, а не Украины! И визовый режим!
Без всего этого мы не имеем права требовать усиления санкций от Запада! А именно санкции вернут Уйлостан на Землю без крови.