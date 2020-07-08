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Україна зустріне можливу другу хвилю COVID-19 з іншим матеріально-технічним забезпеченням, - Ляшко. ВIДЕО

МОЗ робитиме все, щоб фінансування інфекційних лікарень ніколи не було за залишковим принципом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час візиту в Чернівецьку область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслаблятися не можна, боротьба з COVID-19 ще не завершена, - Зеленський

Під час спілкування з чернівецькими лікарями Ляшко подякував їм за кожне врятоване життя.

"Ми вдячні вам, і я думаю, що, навіть якщо буде друга хвиля, ми її зустрінемо зовсім з іншими підходами й іншим матеріально-технічним забезпеченням", - додав головний санлікар.

Ляшко підкреслив, що МОЗ робитиме все, щоб фінансування інфекційних лікарень ніколи не було за залишковим принципом.

Автор: 

Буковина (851) карантин (18172) МОЗ (5399) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
оба на что же зеленые продадут в этот раз...ну кроме масок и зерна которые уже проданы
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08.07.2020 16:32
+2
ну все, пропало паравое отопление
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08.07.2020 16:33
+2
Все в масках, а каких-то два дебила на переднем плане без масок. Никто не знает, кто это?
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08.07.2020 17:57
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оба на что же зеленые продадут в этот раз...ну кроме масок и зерна которые уже проданы
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08.07.2020 16:32 Відповісти
ну все, пропало паравое отопление
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08.07.2020 16:33 Відповісти
Кстати да, Черновицкие врачи таки вроде бы нормально справляются (учитывая что у них творилось в марте-апреле-мае)
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08.07.2020 16:33 Відповісти
тестов просто здесь меньше стали делать...
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08.07.2020 16:40 Відповісти
А смертность летальность почему упала?
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08.07.2020 16:45 Відповісти
ну типа сопутствующие болячки стали основными...
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08.07.2020 16:49 Відповісти
А дороги уже все? Деньги опять вернули назад для борьбы с CORONA-19?
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08.07.2020 16:33 Відповісти
Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств

Парламент ухвалив закон, яким дозволив витрачати кошти фонду з боротьби з COVID-19 на ремонт доріг. Який стосунок ремонт доріг має до боротьби з вірусом? Виявляється, має. Принаймні, так вважають депутати.
У пояснювальній записці до закону сказано, що одним із заходів боротьби з COVID-19 є забезпечення населення робочими місцями та покращення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню. Досягнути цих двох завдань можливо шляхом реалізації інфраструктурних проєктів з будівництва та ремонту автомобільних доріг...
____
при зеленых гомодрилах, короновирус будет всегда, поскольку на нем можно нехило прибарахлится.
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08.07.2020 17:15 Відповісти
Все в масках, а каких-то два дебила на переднем плане без масок. Никто не знает, кто это?
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08.07.2020 17:57 Відповісти
Зе и Ля...
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08.07.2020 19:06 Відповісти
Тітка Мелінда і дядько Білл дуже просять підтримати другу хвилю ковидли.
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09.07.2020 07:01 Відповісти
 
 