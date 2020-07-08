Україна зустріне можливу другу хвилю COVID-19 з іншим матеріально-технічним забезпеченням, - Ляшко. ВIДЕО

МОЗ робитиме все, щоб фінансування інфекційних лікарень ніколи не було за залишковим принципом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час візиту в Чернівецьку область.

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Під час спілкування з чернівецькими лікарями Ляшко подякував їм за кожне врятоване життя.

"Ми вдячні вам, і я думаю, що, навіть якщо буде друга хвиля, ми її зустрінемо зовсім з іншими підходами й іншим матеріально-технічним забезпеченням", - додав головний санлікар.

Ляшко підкреслив, що МОЗ робитиме все, щоб фінансування інфекційних лікарень ніколи не було за залишковим принципом.