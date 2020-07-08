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Україна зустріне можливу другу хвилю COVID-19 з іншим матеріально-технічним забезпеченням, - Ляшко. ВIДЕО
МОЗ робитиме все, щоб фінансування інфекційних лікарень ніколи не було за залишковим принципом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час візиту в Чернівецьку область.
Під час спілкування з чернівецькими лікарями Ляшко подякував їм за кожне врятоване життя.
"Ми вдячні вам, і я думаю, що, навіть якщо буде друга хвиля, ми її зустрінемо зовсім з іншими підходами й іншим матеріально-технічним забезпеченням", - додав головний санлікар.
Ляшко підкреслив, що МОЗ робитиме все, щоб фінансування інфекційних лікарень ніколи не було за залишковим принципом.
Топ коментарі
+4 Kolja Stambulskij
показати весь коментар08.07.2020 16:32
+2 Index_Dias
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+2 Roman I #438353
показати весь коментар08.07.2020 17:57
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Парламент ухвалив закон, яким дозволив витрачати кошти фонду з боротьби з COVID-19 на ремонт доріг. Який стосунок ремонт доріг має до боротьби з вірусом? Виявляється, має. Принаймні, так вважають депутати.
У пояснювальній записці до закону сказано, що одним із заходів боротьби з COVID-19 є забезпечення населення робочими місцями та покращення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню. Досягнути цих двох завдань можливо шляхом реалізації інфраструктурних проєктів з будівництва та ремонту автомобільних доріг...
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при зеленых гомодрилах, короновирус будет всегда, поскольку на нем можно нехило прибарахлится.