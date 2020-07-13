МОЗ планує закупити 400 швидких до кінця року, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я має намір закупити 400 автомобілів екстреної медичної допомоги до кінця 2020 року і в подальшому замінити автопарк.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на це уряд передбачив 922 млн грн з додатково виділених Кабміном 1,26 млрд грн на екстренку.

"19 червня 2020 року ухвалено відповідне рішення уряду щодо підвищення тарифу, за яким розраховується виділення коштів на екстрену медичну допомогу. Ми його збільшили на 40% (...) За загальними розрахунками, згідно з рішенням уряду, сума коштів, яка виділяється, - 1,26 млрд грн додатково до кінця року. Це буде підвищення тарифів, починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року", - сказав міністр.

При цьому Степанов уточнив, що кошти підуть передовсім на підвищення зарплати і зміцнення матеріально-технічної бази.

"Окремо в цьому бюджеті передбачено 922 млн грн на закупівлю автомобілів екстреної медичної допомоги. Ми плануємо закупити близько 400 автомобілів, які розподілимо між областями. Якщо говорити про кількість автомобілів, які в загальному необхідно закупити, які старше 10 років або просто стоять на станціях, то таку кількість становить 1,8 тис. автомобілів. 400 ми хочемо закупити цього року, в подальшому розраховуємо упродовж 2-3 років замінити автопарк", - додав міністр.

Степанов зазначив, що крім цього кошти спрямують на навчально-тренувальні центри.

"Окремо хочу сказати, що з 1 вересня передбачається підвищення зарплати всім медпрацівникам вторинки та третинки в тому числі і екстреної медичної допомоги", - додав міністр.