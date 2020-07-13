УКР
МОЗ планує закупити 400 швидких до кінця року, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я має намір закупити 400 автомобілів екстреної медичної допомоги до кінця 2020 року і в подальшому замінити автопарк.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на це уряд передбачив 922 млн грн з додатково виділених Кабміном 1,26 млрд грн на екстренку.

"19 червня 2020 року ухвалено відповідне рішення уряду щодо підвищення тарифу, за яким розраховується виділення коштів на екстрену медичну допомогу. Ми його збільшили на 40% (...) За загальними розрахунками, згідно з рішенням уряду, сума коштів, яка виділяється, - 1,26 млрд грн додатково до кінця року. Це буде підвищення тарифів, починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року", - сказав міністр.

Також читайте: Кабмін виділив 5,3 млрд грн на забезпечення відділень екстреної медичної допомоги необхідним обладнанням, - Степанов

При цьому Степанов уточнив, що кошти підуть передовсім на підвищення зарплати і зміцнення матеріально-технічної бази.

"Окремо в цьому бюджеті передбачено 922 млн грн на закупівлю автомобілів екстреної медичної допомоги. Ми плануємо закупити близько 400 автомобілів, які розподілимо між областями. Якщо говорити про кількість автомобілів, які в загальному необхідно закупити, які старше 10 років або просто стоять на станціях, то таку кількість становить 1,8 тис. автомобілів. 400 ми хочемо закупити цього року, в подальшому розраховуємо упродовж 2-3 років замінити автопарк", - додав міністр.

Степанов зазначив, що крім цього кошти спрямують на навчально-тренувальні центри.

"Окремо хочу сказати, що з 1 вересня передбачається підвищення зарплати всім медпрацівникам вторинки та третинки в тому числі і екстреної медичної допомоги", - додав міністр.

+7
Лучше бы вы врачей профессиональных "закупили"! Не, не выгодно? Откаты не получаются?
13.07.2020 10:19 Відповісти
+3
да нет..сел на потоки и начал пилить бабосы
13.07.2020 10:19 Відповісти
+2
Это как "500 000 новых рабочих мест" от Шмыгаля?
13.07.2020 10:27 Відповісти
степанов начал писать фантастику?
13.07.2020 10:18 Відповісти
да нет..сел на потоки и начал пилить бабосы
13.07.2020 10:19 Відповісти
Лучше бы вы врачей профессиональных "закупили"! Не, не выгодно? Откаты не получаются?
13.07.2020 10:19 Відповісти
Лікарі вже не орієнтуються на цю владу. Тому "закупити" лікарів неможливо.
13.07.2020 10:26 Відповісти
А кто, вообще, "орієнтуються на цю владу"? Кроме ее самой.
13.07.2020 10:32 Відповісти
Ще залишилася частина зебілів із секти 73%.
13.07.2020 10:51 Відповісти
На счет "секты". Не исключая "зе дебилов", которые голосовали "по приколу", мне кажется что очень много было против "просравших возможности" (и там не только Порох). Так что я бы не говорил про 73%. Очень надеюсь, что этих "по приколу" - меньшая часть.
13.07.2020 11:04 Відповісти
Порох и его команда с депутатами просрали только одну возможность - лишить вату гражданства Украины.
13.07.2020 11:17 Відповісти
Если бы только это, то за клоуна не проголосовало бы 73%. Не может вся Украина вдруг взять и отупеть. Это было голосование не ЗА, а ПРОТИВ.
13.07.2020 17:29 Відповісти
Почему не может? Смогла же. И ни единого внятного довода против Пороха от них никто не услышал.
13.07.2020 18:04 Відповісти
Никто никому не должен приводить доводы против или за Пороха. Народ проголосовал и это факт. После драки кулаками не машут. Если ты не враг Украины, то должен думать о том как с этим "клоуном" страну не потерять. (а не о том что 73% - придурки).
14.07.2020 10:53 Відповісти
професійному лікарю, в умовах України потрібно платити від 2к євро/місяць. Державна медицина, на це не здатна... бо їм ще потрібно армію мед.чиновників утримувати
13.07.2020 10:31 Відповісти
где предлагаешь их закупить? В Германии? Польше?
13.07.2020 10:51 Відповісти
Счастье не продается🙂
13.07.2020 10:54 Відповісти
Умник,много за рубежом лечился у обычного GP,чтобы сравнивать наших врачей за нашу зарплату и зарубежную медицину?Сам то кто-доктор наук или образованием не вышел?А то милости просим к нам на Скорую-класс покажешь.
13.07.2020 12:27 Відповісти
Анна, есть другое предложение: Давайте каждый будет заниматься своим делом. Нет? Тогда милости просим к нам в IT. Я вам расскажи в каких условиях работают наши зарубежные коллеги и во сколько раз больше зарабатывают.
13.07.2020 14:44 Відповісти
Ну не я же предлагала вместо наших айтишников нанять парочку нормальных из-за рубежа.Глядишь и уровень лживой информации в инете уменьшился бы.Я знаю уровень зарубежной медицины.Поверьте-на первичном уровне они и рядом с нашими не стояли.Просто постоянно расшатывают доброхоты-журналисты всякую чушь про врачей-убийц,взяточников и крохоборов.Прежде чем что-то писать,поинтересуйтесь не на министерском,а на нижнем уровне-как и в каких условиях,а главное за что мы работаем.Узнаете много интересного.Про тупых и бессовестных больных,пьяных и самонадеянных родственников,про их безнаказанность,кровь,незащищенность,постоянные угрозы и проклятия в наш адрес и пр. и пр.
13.07.2020 22:59 Відповісти
а главное за что мы работаем.. не треба. Якщо дуже розібратись, до прокурора доведеться кликати... так ми і без лікарів залишимось. Ви звертали увагу на автомобілі персоналу пред пологовим будинком, для прикладу?
14.07.2020 14:47 Відповісти
О том же подумал. Этих тупых и жадных баранов интересует только распил бюджета.
13.07.2020 17:24 Відповісти
Кто как ни Степанов знает, что на закупках можно хорошо заработать.
13.07.2020 10:25 Відповісти
У вас есть информация, что Степанов наваривает на скорых? Если нет, и вы просто озвучиваете свой бред, то тогда вы-лжец
13.07.2020 12:28 Відповісти
Мадам, у вас кукушки совсем отлетели? Я говорил, что хочет заработать.
13.07.2020 15:45 Відповісти
Наваривает тот, кто будет подписывать передачу средств из Минфина, наваривают украинские посредники при закупке и все на каждом этапе делятся. Интересно посмотреть на качество оборудования этих скорых и их стоимость. Речь даже не о распиле, а о том насколько неразумно расходуются средства. Врачи увольняются, работать за гроши не хотят и взятки брать не хотят. Хотят иметь достойную зарплату. Зеля обязан был платить 300%. Не платит. Обязан был поднять реально зарплату врачам. Не поднял. А деньги вбухивают в железо.
13.07.2020 17:30 Відповісти
Это как "500 000 новых рабочих мест" от Шмыгаля?
13.07.2020 10:27 Відповісти
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.(с)
13.07.2020 10:31 Відповісти
Очень актуальное в последнее время.
13.07.2020 12:02 Відповісти
как раз наоборот...с рабочий мест можно получить "никуя", а с закупок...
13.07.2020 10:53 Відповісти
Усе що потрібно знати про державну "безкоштовну" медицину - дайте нам грошей і побільше...
13.07.2020 10:30 Відповісти
можно не сомневаться что єти планы осуществятся, ведь там наверняка хороший бонус!
13.07.2020 10:52 Відповісти
Зрада-зрадная! Уже и такая позитивная во всех смыслах информация тоже вызывает негативное отношение у определенной части форума. А ведь эти самые скорые очень нужны именно людям
13.07.2020 12:25 Відповісти
Обіцяти - це головне досягнення КоЗеМанди!
13.07.2020 12:36 Відповісти
Если в прессу оглашаются хотелки закупок вместо отчетов об осуществленных закупках значит происходит манипулирование сознанием.
13.07.2020 14:28 Відповісти
Мне вот интересно, куда девались штатные лахтинцы: Татьяна Помолова, Елена Италена и многие другие? Сделали свое грязное дело - уничтожили украинскую власть вместе с Порошенко и ********* в лахту или сидят тут в засаде?
13.07.2020 17:33 Відповісти
"1 вересня передбачається підвищення зарплати всім медпрацівникам вторинки та третинки в тому числі і екстреної медичної допомоги" - чергові пару копійок електорату до виборів
13.07.2020 22:09 Відповісти
разве нам айрбасы с мициками не нужнее????
13.07.2020 23:01 Відповісти
 
 