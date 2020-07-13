Минздрав планирует закупить 400 скорых до конца года, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения намерено закупить 400 автомобилей экстренной медицинской помощи до конца 2020 года и в дальнейшем заменить автопарк.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на это правительство предусмотрело 922 млн грн из дополнительно выделенных Кабмином 1,26 млрд грн на экстренку.

"19 июня 2020 года принято соответствующее решение правительства относительно повышения тарифа, по которому рассчитывается выделение средств на экстренную медпомощь. Мы его увеличили на 40% (…) По общим расчетам, согласно решению правительства, сумма средств, которая выделяется, – 1,26 млрд грн дополнительно до конца года. Это будет повышение тарифов, начиная с 1 июля и до конца 2020 года", - сказал министр.

При этом Степанов уточнил, что средства пойдут в первую очередь на повышение зарплаты и укрепление материально-технической базы.

"Отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 млн грн на закупку автомобилей экстренной медпомощи. Мы планируем закупить около 400 автомобилей, которые распределим между областями. Если говорить о количестве автомобилей, которые в общем необходимо закупить, которые старше 10 лет или просто стоят на станциях, то такое количество составляет 1,8 тыс. автомобилей. 400 мы хотим закупить в этом году, в дальнейшем рассчитываем на протяжении 2-3 лет заменить автопарк", - добавил министр.

Степанов отметил, что помимо этого средства направят на учебно-тренировочные центры.

"Отдельно хочу сказать, что с 1 сентября предусматривается повышение зарплаты всем медработникам вторички и третички, в том числе и экстренной медпомощи", - добавил министр.