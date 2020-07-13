РУС
2 210 36

Минздрав планирует закупить 400 скорых до конца года, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения намерено закупить 400 автомобилей экстренной медицинской помощи до конца 2020 года и в дальнейшем заменить автопарк.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на это правительство предусмотрело 922 млн грн из дополнительно выделенных Кабмином 1,26 млрд грн на экстренку.

"19 июня 2020 года принято соответствующее решение правительства относительно повышения тарифа, по которому рассчитывается выделение средств на экстренную медпомощь. Мы его увеличили на 40% (…) По общим расчетам, согласно решению правительства, сумма средств, которая выделяется, – 1,26 млрд грн дополнительно до конца года. Это будет повышение тарифов, начиная с 1 июля и до конца 2020 года", - сказал министр.

При этом Степанов уточнил, что средства пойдут в первую очередь на повышение зарплаты и укрепление материально-технической базы.

"Отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 млн грн на закупку автомобилей экстренной медпомощи. Мы планируем закупить около 400 автомобилей, которые распределим между областями. Если говорить о количестве автомобилей, которые в общем необходимо закупить, которые старше 10 лет или просто стоят на станциях, то такое количество составляет 1,8 тыс. автомобилей. 400 мы хотим закупить в этом году, в дальнейшем рассчитываем на протяжении 2-3 лет заменить автопарк", - добавил министр.

Степанов отметил, что помимо этого средства направят на учебно-тренировочные центры.

"Отдельно хочу сказать, что с 1 сентября предусматривается повышение зарплаты всем медработникам вторички и третички, в том числе и экстренной медпомощи", - добавил министр.

Топ комментарии
+7
Лучше бы вы врачей профессиональных "закупили"! Не, не выгодно? Откаты не получаются?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:19 Ответить
+3
да нет..сел на потоки и начал пилить бабосы
показать весь комментарий
13.07.2020 10:19 Ответить
+2
Это как "500 000 новых рабочих мест" от Шмыгаля?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:27 Ответить
степанов начал писать фантастику?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:18 Ответить
да нет..сел на потоки и начал пилить бабосы
показать весь комментарий
13.07.2020 10:19 Ответить
Лучше бы вы врачей профессиональных "закупили"! Не, не выгодно? Откаты не получаются?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:19 Ответить
Лікарі вже не орієнтуються на цю владу. Тому "закупити" лікарів неможливо.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:26 Ответить
А кто, вообще, "орієнтуються на цю владу"? Кроме ее самой.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:32 Ответить
Ще залишилася частина зебілів із секти 73%.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:51 Ответить
На счет "секты". Не исключая "зе дебилов", которые голосовали "по приколу", мне кажется что очень много было против "просравших возможности" (и там не только Порох). Так что я бы не говорил про 73%. Очень надеюсь, что этих "по приколу" - меньшая часть.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:04 Ответить
Порох и его команда с депутатами просрали только одну возможность - лишить вату гражданства Украины.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:17 Ответить
Если бы только это, то за клоуна не проголосовало бы 73%. Не может вся Украина вдруг взять и отупеть. Это было голосование не ЗА, а ПРОТИВ.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:29 Ответить
Почему не может? Смогла же. И ни единого внятного довода против Пороха от них никто не услышал.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:04 Ответить
Никто никому не должен приводить доводы против или за Пороха. Народ проголосовал и это факт. После драки кулаками не машут. Если ты не враг Украины, то должен думать о том как с этим "клоуном" страну не потерять. (а не о том что 73% - придурки).
показать весь комментарий
14.07.2020 10:53 Ответить
професійному лікарю, в умовах України потрібно платити від 2к євро/місяць. Державна медицина, на це не здатна... бо їм ще потрібно армію мед.чиновників утримувати
показать весь комментарий
13.07.2020 10:31 Ответить
где предлагаешь их закупить? В Германии? Польше?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:51 Ответить
Счастье не продается🙂
показать весь комментарий
13.07.2020 10:54 Ответить
Умник,много за рубежом лечился у обычного GP,чтобы сравнивать наших врачей за нашу зарплату и зарубежную медицину?Сам то кто-доктор наук или образованием не вышел?А то милости просим к нам на Скорую-класс покажешь.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:27 Ответить
Анна, есть другое предложение: Давайте каждый будет заниматься своим делом. Нет? Тогда милости просим к нам в IT. Я вам расскажи в каких условиях работают наши зарубежные коллеги и во сколько раз больше зарабатывают.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:44 Ответить
Ну не я же предлагала вместо наших айтишников нанять парочку нормальных из-за рубежа.Глядишь и уровень лживой информации в инете уменьшился бы.Я знаю уровень зарубежной медицины.Поверьте-на первичном уровне они и рядом с нашими не стояли.Просто постоянно расшатывают доброхоты-журналисты всякую чушь про врачей-убийц,взяточников и крохоборов.Прежде чем что-то писать,поинтересуйтесь не на министерском,а на нижнем уровне-как и в каких условиях,а главное за что мы работаем.Узнаете много интересного.Про тупых и бессовестных больных,пьяных и самонадеянных родственников,про их безнаказанность,кровь,незащищенность,постоянные угрозы и проклятия в наш адрес и пр. и пр.
показать весь комментарий
13.07.2020 22:59 Ответить
а главное за что мы работаем.. не треба. Якщо дуже розібратись, до прокурора доведеться кликати... так ми і без лікарів залишимось. Ви звертали увагу на автомобілі персоналу пред пологовим будинком, для прикладу?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:47 Ответить
О том же подумал. Этих тупых и жадных баранов интересует только распил бюджета.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:24 Ответить
Кто как ни Степанов знает, что на закупках можно хорошо заработать.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:25 Ответить
У вас есть информация, что Степанов наваривает на скорых? Если нет, и вы просто озвучиваете свой бред, то тогда вы-лжец
показать весь комментарий
13.07.2020 12:28 Ответить
Мадам, у вас кукушки совсем отлетели? Я говорил, что хочет заработать.
показать весь комментарий
13.07.2020 15:45 Ответить
Наваривает тот, кто будет подписывать передачу средств из Минфина, наваривают украинские посредники при закупке и все на каждом этапе делятся. Интересно посмотреть на качество оборудования этих скорых и их стоимость. Речь даже не о распиле, а о том насколько неразумно расходуются средства. Врачи увольняются, работать за гроши не хотят и взятки брать не хотят. Хотят иметь достойную зарплату. Зеля обязан был платить 300%. Не платит. Обязан был поднять реально зарплату врачам. Не поднял. А деньги вбухивают в железо.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:30 Ответить
Это как "500 000 новых рабочих мест" от Шмыгаля?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:27 Ответить
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.(с)
показать весь комментарий
13.07.2020 10:31 Ответить
Очень актуальное в последнее время.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:02 Ответить
как раз наоборот...с рабочий мест можно получить "никуя", а с закупок...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:53 Ответить
Усе що потрібно знати про державну "безкоштовну" медицину - дайте нам грошей і побільше...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:30 Ответить
можно не сомневаться что єти планы осуществятся, ведь там наверняка хороший бонус!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:52 Ответить
Зрада-зрадная! Уже и такая позитивная во всех смыслах информация тоже вызывает негативное отношение у определенной части форума. А ведь эти самые скорые очень нужны именно людям
показать весь комментарий
13.07.2020 12:25 Ответить
Обіцяти - це головне досягнення КоЗеМанди!
показать весь комментарий
13.07.2020 12:36 Ответить
Если в прессу оглашаются хотелки закупок вместо отчетов об осуществленных закупках значит происходит манипулирование сознанием.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:28 Ответить
Мне вот интересно, куда девались штатные лахтинцы: Татьяна Помолова, Елена Италена и многие другие? Сделали свое грязное дело - уничтожили украинскую власть вместе с Порошенко и ********* в лахту или сидят тут в засаде?
показать весь комментарий
13.07.2020 17:33 Ответить
"1 вересня передбачається підвищення зарплати всім медпрацівникам вторинки та третинки в тому числі і екстреної медичної допомоги" - чергові пару копійок електорату до виборів
показать весь комментарий
13.07.2020 22:09 Ответить
разве нам айрбасы с мициками не нужнее????
показать весь комментарий
13.07.2020 23:01 Ответить
 
 