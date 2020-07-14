До загальноміської системи відеоспостереження "Безпечне місто" приєднався перший торговий центр Києва, - МВС. ВIДЕО

У Києві великі торгові центри почали приєднувати свої системи відеоспостереження до загальноміської системи "Безпечне місто".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті нового випуску програми "Поліцейська хвиля".

Першим до цієї системи підключився торговий центр, який відвідує щодня близько 50 тисяч клієнтів. Його власники зазначають, що кількість кримінальних проступків у центрі вже суттєво зменшилася.

Сьогодні система "Безпечне місто" - це понад шість тисяч камер спостереження, третина з яких можуть розпізнавати обличчя. Камери спостереження діють превентивно - кількість злочинів зменшилася вдвічі, і інформативно - поліцейські фактично в прямому ефірі бачать, що відбувається в разі будь-якої події, а відеозапис слугує додатковим доказом. За минулий рік поліція Києва розкрила понад 12 000 злочинів і третину з них - з використанням системи відеоспостереження.

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