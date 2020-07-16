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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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КАК ДОСТАЛА ЭТА ЛОЖЬ! ПРЕКРАТИТЕ С НАРОДА ДЕЛАТЬ ИДИОТОВ! ВСЕМ ПОНЯТНО,ЧТО ВЕСЬ ЭТОТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР,РАЗДУВАЕТСЯ ЧТОБЫ НАМ НЕОТКРЫВАЛИ ГРАНИЦ И ЛЮДИ КАК МИНИМУМ ДО ВЫБОРОВ НАХОДИЛИСЬ В СТРАНЕ И РАБОТАЛИ НА БЕНЮ С АХМЕТКОЙ ЗА ГРОШИ!
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16.07.2020 09:40 Відповісти
из народа никто не делает идиотов - этот "мудрый нарид" и есть стадо идиотов...
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16.07.2020 09:52 Відповісти
 
 