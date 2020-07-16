РУС
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксирован очередной суточный антирекорд по заражению COVID-19 - 234,3 тыс. человек. Общее число инфицированных - 13,6 млн.

карантин (16729) Минздрав (4914) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
КАК ДОСТАЛА ЭТА ЛОЖЬ! ПРЕКРАТИТЕ С НАРОДА ДЕЛАТЬ ИДИОТОВ! ВСЕМ ПОНЯТНО,ЧТО ВЕСЬ ЭТОТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР,РАЗДУВАЕТСЯ ЧТОБЫ НАМ НЕОТКРЫВАЛИ ГРАНИЦ И ЛЮДИ КАК МИНИМУМ ДО ВЫБОРОВ НАХОДИЛИСЬ В СТРАНЕ И РАБОТАЛИ НА БЕНЮ С АХМЕТКОЙ ЗА ГРОШИ!
16.07.2020 09:40 Ответить
из народа никто не делает идиотов - этот "мудрый нарид" и есть стадо идиотов...
16.07.2020 09:52 Ответить
 
 