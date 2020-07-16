Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську. ВIДЕО
Як прихильники Росії в лавах "слуг народу" і не тільки наполегливо намагаються знищити все українське в Україні? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Після скандалу і протестів Верховна Рада все ж відмовилася розглядати законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського. Головна ідея документа - скасувати частину закону про мову, за якою учні 5-11 класів російськомовних шкіл вже з 1 вересня 2020 року мають перейти на українську мову навчання.
Разом з Бужанським про утиски російськомовних навперебій розповідають невідомі експерти і ще ексрегіоналки Олена Лукаш і Олена Бондаренко. Все це відбувається, звичайно, на телеканалах Віктора Медведчука.
Чому Росія і її ідейні прихильники ніяк не залишать у спокої українську мову? Хто дискримінує Бужанського і його ідейних подруг? І чим може завершитися чергова спроба зробити гидоту державі, нардепом якої ти є?
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Ехали б они в свой Лугандон или в Расею - пусть там и учатся. а то притащили сюда свой сарай.
і пора цензору мати власний хостінг картинок.
Тоді на Банковій сидів не лише зрадник , але паціент дока Ломброзо й лідер злочинного угрупування !
Після такого - вже нічого не дивує .
Да й голосування за міліардера , якого в 2014 в Відні олігархат призначив своїм представником теж не є вибір людей з критичним мисленням . Який останніх 15-20 років був завжди при владі й богатів за рахунок цього .
Поки українці зрозуміють , що конфлікт інтересів не лише така собі дефініція але ж склад важкого економічного злочину й ознака корупції стелею досягнень України буде через 40 років дотягнути до рівня життя ********* Польші
Мова визначає народ, народ визначає державу. Що робили комуністи? Знищували мову і культуру захоплених народів, насаджуючи своє "Московскоє наречіє велікорусского язьіка" (за Далем)... Ну ще й історію переписували для своєї "величі"... Тому питання "хто хоче знищити мову" - риторичне, як на мене.
І, якщо Україна позиціонує себе цивілізованою країною та дотримується міжнародного права, то треба забезпечувати кримським татарам їх права на мову, культуру, історію.
Ось таке моє ІМХО
и позволь поинтересоватся , нах им нужна своя страна , пускай к чуркам едут , там и мечети стоят , и нам поспокойне будет
Якщо ми хочемо поваги до себе, то треба поважати й інших. Та й землю предків не вибирають.
такие суки как ты ( извини но других слов нет ) ненавидят славян , Брейвик был прав
А про себе можу сказати лише те, що мої батьки, діди з бабцями, їх батьки та діди народилися, жили та вмерли в Україні. Пережили і кріпацтво, і революції, і голодомори (на жаль не всі з їх родин), і війни... Цього досить? Чи може сповідуватись ще?
а отже не треба через це ліпити дурню,
бо і самі скоро матимем те саме
Пишут, что внесли бужанский закон в повестку дня на завтра.
https://twitter.com/babaikit/status/1283802296544043012/photo/1
тоже с мовы начинал..
Нет у них никакой мовы, есть только язык, русский или российский, выбирайте сами.
/Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк/
https://censor.net/comments/locate/3208458/019214d5-2fc2-71dc-b477-54f57550a6a5https://censor.net/comments/locate/3208458/019214d5-2fc2-71dc-b477-54f57550a6a5
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А если по теме: то все они враги государства и должны быть уничтожены.
Під час поточної розмови,
Спостерігаєш дим з грудей,
Бо їх випалює від мови.