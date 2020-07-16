Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську. ВIДЕО

Як прихильники Росії в лавах "слуг народу" і не тільки наполегливо намагаються знищити все українське в Україні? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Після скандалу і протестів Верховна Рада все ж відмовилася розглядати законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського. Головна ідея документа - скасувати частину закону про мову, за якою учні 5-11 класів російськомовних шкіл вже з 1 вересня 2020 року мають перейти на українську мову навчання.

Разом з Бужанським про утиски російськомовних навперебій розповідають невідомі експерти і ще ексрегіоналки Олена Лукаш і Олена Бондаренко. Все це відбувається, звичайно, на телеканалах Віктора Медведчука.

Чому Росія і її ідейні прихильники ніяк не залишать у спокої українську мову? Хто дискримінує Бужанського і його ідейних подруг? І чим може завершитися чергова спроба зробити гидоту державі, нардепом якої ти є?

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