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Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську. ВIДЕО

Як прихильники Росії в лавах "слуг народу" і не тільки наполегливо намагаються знищити все українське в Україні? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Після скандалу і протестів Верховна Рада все ж відмовилася розглядати законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського. Головна ідея документа - скасувати частину закону про мову, за якою учні 5-11 класів російськомовних шкіл вже з 1 вересня 2020 року мають перейти на українську мову навчання.

Разом з Бужанським про утиски російськомовних навперебій розповідають невідомі експерти і ще ексрегіоналки Олена Лукаш і Олена Бондаренко. Все це відбувається, звичайно, на телеканалах Віктора Медведчука.

Чому Росія і її ідейні прихильники ніяк не залишать у спокої українську мову? Хто дискримінує Бужанського і його ідейних подруг? І чим може завершитися чергова спроба зробити гидоту державі, нардепом якої ти є?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на YouTube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.


Автор: 

законопроєкт (3613) українська мова (836) мова (742) Бужанський Максим (104)


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Топ коментарі
+62
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9471
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16.07.2020 20:21
+43
Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский - Цензор.НЕТ 734
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16.07.2020 20:16
+33
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9658
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16.07.2020 20:19
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Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский - Цензор.НЕТ 734
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16.07.2020 20:16 Відповісти
Зовьот своіх братьєв.
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16.07.2020 20:18 Відповісти
да нет , хвастается какой размер может принять .диаметр понятен , уточнила бы глубину .
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16.07.2020 20:33 Відповісти
чорна діра...
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16.07.2020 20:37 Відповісти
голова пустая так что без прогиба примет по самую макушку.
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16.07.2020 22:22 Відповісти
а ведь их дети -Бандаренкины и Лукаш пошли в школу - вот и воротит их от укр. мовы. и у других Рыгов, а может уже и внуки -
Ехали б они в свой Лугандон или в Расею - пусть там и учатся. а то притащили сюда свой сарай.
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17.07.2020 00:54 Відповісти
ты не понимаешь природу руцкого мира это кочевой паразит, он приходит на землю, выкачивает из нее все, сжигает что осталось, продает и ползет дальше. им уже нахер не нужна их сибирь они лезут сюда потому что тут есть что жрать. когда они сделают круг и упруться снова в сибирь которую за это успели облагородить и засадить нормальные народы, они заведут песню что это их исконная земля.
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17.07.2020 11:17 Відповісти
Их дети пошли в школу в Лондоне.))))
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17.07.2020 14:47 Відповісти
Лєнка, вона ж "анальні кульки"
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17.07.2020 08:34 Відповісти
А навіщо тоді пащаку так розробила?
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17.07.2020 08:36 Відповісти
чтобы проводить две "встречи" одновременно.
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17.07.2020 11:19 Відповісти
найдите себе нормальный видеохостинг без дыбильной рекламы...
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16.07.2020 20:18 Відповісти
наприклад?
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16.07.2020 20:22 Відповісти
наприклад виділити пару гіг на своєму арендованому серваку...
і пора цензору мати власний хостінг картинок.
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16.07.2020 20:27 Відповісти
аудиторію нарощувати також через власний хостинг?
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16.07.2020 22:06 Відповісти
Зебилы должны быть довольны собой, это целиком и полностью их заслуга.
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16.07.2020 20:18 Відповісти
Может они как раз этого хотели? В русскоязычных регионах за него голосовали 90%.
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16.07.2020 20:23 Відповісти
и где это?
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16.07.2020 20:27 Відповісти
Конечная русня конечно этого хотела... Но в основном это тупорылые зебилы уставшие от войны, которые теперь языки держут в жопах.
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16.07.2020 20:28 Відповісти
Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский - Цензор.НЕТ 3884
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16.07.2020 20:19 Відповісти
тіпа «поза 73»?
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16.07.2020 20:21 Відповісти
Та що Ви? Вийде ще одне чистісіньке жиденя.
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17.07.2020 00:55 Відповісти
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9658
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16.07.2020 20:19 Відповісти
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 1250
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16.07.2020 20:21 Відповісти
ще один суто етнічний українець.
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17.07.2020 09:14 Відповісти
Вирши в исполнении Бондаренко заставили смеяться от души.
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16.07.2020 20:21 Відповісти
а это разве не лукашка была?
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17.07.2020 12:36 Відповісти
Да вроде Ленка, хотя я так, вполглаза смотрел, всё рыги в сущности для меня на одно лицо.
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17.07.2020 12:52 Відповісти
у меня на ленку почему-то противоестественная реакция
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17.07.2020 13:06 Відповісти
Я о Бондаренко если что
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17.07.2020 13:12 Відповісти
а я про лукаш
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17.07.2020 13:15 Відповісти
Обое рябое.
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17.07.2020 13:20 Відповісти
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9471
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16.07.2020 20:21 Відповісти
А в 2010 так не було аж до 2014 ?!
Тоді на Банковій сидів не лише зрадник , але паціент дока Ломброзо й лідер злочинного угрупування !
Після такого - вже нічого не дивує .
Да й голосування за міліардера , якого в 2014 в Відні олігархат призначив своїм представником теж не є вибір людей з критичним мисленням . Який останніх 15-20 років був завжди при владі й богатів за рахунок цього .
Поки українці зрозуміють , що конфлікт інтересів не лише така собі дефініція але ж склад важкого економічного злочину й ознака корупції стелею досягнень України буде через 40 років дотягнути до рівня життя ********* Польші
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17.07.2020 07:28 Відповісти
В Україні лише одна мова, окрім державної, може мати привілей - це кримсько-татарська, бо в носіїв цієї мови немає своєї країни. Всі решта або виконують Конституцію, або "валіза"-"вокзал"-"рідні пенати".

Мова визначає народ, народ визначає державу. Що робили комуністи? Знищували мову і культуру захоплених народів, насаджуючи своє "Московскоє наречіє велікорусского язьіка" (за Далем)... Ну ще й історію переписували для своєї "величі"... Тому питання "хто хоче знищити мову" - риторичне, як на мене.
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16.07.2020 20:22 Відповісти
с каких делов мусы должны иметь привилегии , вон чиновник из татарвы , попал под раздачу ( на цензоре было недавно ) , так сразу мой твоя не понима
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16.07.2020 20:27 Відповісти
Я повторюю ще раз: бо в носіїв цієї мови немає своєї країни. Доповню: їм немає куди їхади в "радньіє пінатьі". Та й іншого Криму я на карті планети Земля не бачу.
І, якщо Україна позиціонує себе цивілізованою країною та дотримується міжнародного права, то треба забезпечувати кримським татарам їх права на мову, культуру, історію.
Ось таке моє ІМХО
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16.07.2020 20:37 Відповісти
мое ИМХО озвучивать не стану , а то забанят , пускай расговаривают они ( муслимы ) на каком угодно языке , а вот гос язык должен быть один , наш , украинский
и позволь поинтересоватся , нах им нужна своя страна , пускай к чуркам едут , там и мечети стоят , и нам поспокойне будет
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16.07.2020 22:40 Відповісти
Логічно тоді запитати: а нах нам треба своя країна? Он скількі у світі православних церков, та й українською в Канаді цілими провінціями розмовляють. Ото поїхали всі на Далекий Схід, куди Сталін наших земляків переселяв та й всі негаразди позаду будуть: ні війни, ні територіальних претензій, ні мовних питань, товари з Китаю дешевші, в річках червона риба, ікра... Прямо рай!
Якщо ми хочемо поваги до себе, то треба поважати й інших. Та й землю предків не вибирають.
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17.07.2020 06:44 Відповісти
Не сперечайся. У людини психологічна травма, а ти її лише поглиблюєш)
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17.07.2020 08:37 Відповісти
евген , ты то сам не один из них , в смысле из черных ?
такие суки как ты ( извини но других слов нет ) ненавидят славян , Брейвик был прав
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17.07.2020 18:04 Відповісти
То ви, пане, расист! Поздоровляю!
А про себе можу сказати лише те, що мої батьки, діди з бабцями, їх батьки та діди народилися, жили та вмерли в Україні. Пережили і кріпацтво, і революції, і голодомори (на жаль не всі з їх родин), і війни... Цього досить? Чи може сповідуватись ще?
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17.07.2020 18:38 Відповісти
Не лише кримсько-татарська. В законах України виділені кілька мов корінних народів, у яких немає своєї країни. Крім кримсько-татарської, це кримчацька та караїмська. Щоправда, останні дві на межі вимирання.
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16.07.2020 21:29 Відповісти
багато у кого нема своєї країни,

а отже не треба через це ліпити дурню,

бо і самі скоро матимем те саме
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17.07.2020 10:22 Відповісти
Ньюрыги невменяемые и необучаемые.
Пишут, что внесли бужанский закон в повестку дня на завтра.
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16.07.2020 20:24 Відповісти
Кто пишет?
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16.07.2020 20:24 Відповісти
Ніяк не заспокояться

https://twitter.com/babaikit/status/1283802296544043012/photo/1
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 325
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16.07.2020 20:27 Відповісти
Сегодня народ пришел под Раду - закон не рассматривался, завтра не будет никого под Радой и закон можно спокойно пропихнуть. Шах и мат.
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16.07.2020 21:11 Відповісти
люди придут еще более разозлившись,это будет.
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17.07.2020 00:27 Відповісти
Семен Кабакаев.
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16.07.2020 20:27 Відповісти
Спасибо, погляжу.
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16.07.2020 20:30 Відповісти
есть на сайте ВР.Докладчик бужанский, содокладчик Потураев
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16.07.2020 20:44 Відповісти
Да есть в повестке в числе других.По очередности где-то в середине. Завтра повестка дня очень объемная.Там еще выносят на первое чтение Закон об инвест.нянях. Так что день обещает быть напряженным.
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16.07.2020 20:53 Відповісти
ну вчера они сказали, что отменили , но все равно пришло сегодня очень много людей - тысячи. завтра тоже придут.
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17.07.2020 00:51 Відповісти
Таки да
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16.07.2020 20:25 Відповісти
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 1483
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16.07.2020 20:25 Відповісти
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9639
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16.07.2020 20:28 Відповісти
Ага, зараз. Вчора СБУ відрапортувало про затримання агентів кремля в Черкаських та Житомирських трущобах. Жорстко працюють. Таких зрадників та деверсантів беруть, що одразу розумієш, держава в безпеці....
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17.07.2020 12:34 Відповісти
Армія, мова, віра 2020Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 5902
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16.07.2020 20:29 Відповісти
Знову по колу, вже голова паморочиться,хоча ще до коронації 73%короля це прогнозувалось..
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16.07.2020 20:30 Відповісти
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 6810
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16.07.2020 20:36 Відповісти
Хмара тоже назвал их в декабре гопниками и бандитами.
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17.07.2020 00:23 Відповісти
Я вообще женщин никогда не бил,но вот если бы встретил в живую Бондаренчиху, думаю не сдержался бы...
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16.07.2020 20:39 Відповісти
самая матерая Мурка.
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16.07.2020 20:41 Відповісти
Бандаренчиха от слова Банда.
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17.07.2020 00:26 Відповісти
Давайте, слуги народа! Не останавливайтесь! Достаньте как можно больше социальных групп - наступите на ногу каждому. Пусть максимальное количество народу заведется. И малый и средний бизнес и пролетарии и националисты и ватники. Вы достаните всех! Я в вас верю хаха!)))
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16.07.2020 21:01 Відповісти
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 6176
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16.07.2020 21:12 Відповісти
Витя красава..
тоже с мовы начинал..
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16.07.2020 21:42 Відповісти
В одном не согласен с авторкой - наверное, неправильно использовать словосочетание "росийська мова".
Нет у них никакой мовы, есть только язык, русский или российский, выбирайте сами.
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16.07.2020 21:30 Відповісти
Почему этих коллаборантов не повесить???
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16.07.2020 21:30 Відповісти
Без не.
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17.07.2020 10:02 Відповісти
Я теж хочу український контент, але чому от приміром посилання на україномовну версію Цензора виглядає так https://censor.net.ua/ua, а не так https://censor.net.ua? І чому Бутусов надає перевагу російській при написанні статей?
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16.07.2020 21:36 Відповісти
Тому що він кацап за народженням і підлеглий утриманець власника сайта "Цензор" агента ФСБ Турчинова (теж, до речі, зовсім не українця який здав Крим і цілих пять років саботував роботу РНБО).
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17.07.2020 01:03 Відповісти
не надо уничтожать украинский.., проще уничтожить бужанского.
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16.07.2020 22:02 Відповісти
Ці три пики справляють враження клієнтів псих лікарні.
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16.07.2020 22:20 Відповісти
а фото Лукаш и Банда ренкиной 6-летней давности - обе сейчас страшные, особенно Лукаш - сейчас она с натянутой мордой лица как у гуманоида, надутыми резиновыми губами и задраными черными бровями.
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17.07.2020 00:49 Відповісти
Думаю, що "це" і є приклад неповноцінних дегенератів або "воскресных дітей" - по п'янці зроблених.
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18.07.2020 10:17 Відповісти
Русские - это страшные люди. Лучше всего на свете они делают три вещи: пьют, воруют и сочиняют всякую чушь о себе самих от моего имени.
/Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк/
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16.07.2020 23:25 Відповісти
Ці три Лайна,як три Товстуна для України лише група диверсантів. Що можна чекати від цієї частини диверсантів,що заохочені на "локалізації" та знищенню Українського? Це їм встановлена дільниця роботи ворогами України і яку вони "добросовісно" відпрацьовують. У нас же не має Закону,статті в Конституції,яка б чітко визначала б КАРУ за знищення ознак державності і утискання державних символів. Особливо активує в цих питаннях антидержавного підходу до ммови срань Бужинський. Якось читав,що в мирному еміраті Кувейта, якесь місцеве ЧМО щось "брякнуло" проти державного символу країни. Вгадайте,чим все скінчилось і де цей "бунатар" проти ознак державності? Правильно,НЕВІДОМО ДЕ!
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17.07.2020 06:08 Відповісти
З усієї України зелені мерзотники роблять окупаційномовне ОРДЛО.
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17.07.2020 06:59 Відповісти
Очередной раз повторю: они не борются за права русского языка, они борются за право НЕ ЗНАТЬ украинский язык!
https://censor.net/comments/locate/3208458/019214d5-2fc2-71dc-b477-54f57550a6a5https://censor.net/comments/locate/3208458/019214d5-2fc2-71dc-b477-54f57550a6a5
Мне нравится 50
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17.07.2020 09:41 Відповісти
Україні потрібна партія снайперів.
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17.07.2020 10:00 Відповісти
Что интересно - вы никогда никого из этих ватных мразей не встретите в Киеве ( в городе) среди людей. Они передвигаются в джипиках с охраной. Их маршрут: загородный дом-ВР/ресторан/офис-студия телеканала-ресторан-загородный дом)
А если по теме: то все они враги государства и должны быть уничтожены.
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17.07.2020 13:52 Відповісти
Школота! Знову за старе. Гнати мітлою з України тварюк. Зеленський! Ти куди дивишся?
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17.07.2020 15:54 Відповісти
О, я так люблю цих людей....
Під час поточної розмови,
Спостерігаєш дим з грудей,
Бо їх випалює від мови.
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17.07.2020 16:27 Відповісти
 
 