Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский. ВИДЕО

Как сторонники России в рядах "слуг народа" и не только упорно пытаются уничтожить все украинское в Украине?

После скандала и протестов Верховная Рада все же отказалась рассматривать законопроект "слуги народа" Максима Бужанского. Главная идея документа - отменить часть закона о языке, по которой ученики 5-11 классов русскоязычных школ уже с 1 сентября 2020 года должны перейти на украинский язык обучения.

Вместе с Бужанским о притеснениях русскоязычных наперебой рассказывают неизвестные эксперты и еще экс-регионалки Елена Лукаш и Елена Бондаренко. Все это происходит, конечно, на телеканалах Виктора Медведчука.

Почему Россия и ее идейные сторонники никак не оставят в покое украинский язык? Кто дискриминирует Бужанского и его идейных подруг? И чем может завершиться очередная попытка сделать гадость государству, нардепом которого ты являешься?

