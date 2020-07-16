Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский. ВИДЕО
Как сторонники России в рядах "слуг народа" и не только упорно пытаются уничтожить все украинское в Украине? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
После скандала и протестов Верховная Рада все же отказалась рассматривать законопроект "слуги народа" Максима Бужанского. Главная идея документа - отменить часть закона о языке, по которой ученики 5-11 классов русскоязычных школ уже с 1 сентября 2020 года должны перейти на украинский язык обучения.
Вместе с Бужанским о притеснениях русскоязычных наперебой рассказывают неизвестные эксперты и еще экс-регионалки Елена Лукаш и Елена Бондаренко. Все это происходит, конечно, на телеканалах Виктора Медведчука.
Почему Россия и ее идейные сторонники никак не оставят в покое украинский язык? Кто дискриминирует Бужанского и его идейных подруг? И чем может завершиться очередная попытка сделать гадость государству, нардепом которого ты являешься?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на YouTube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Ехали б они в свой Лугандон или в Расею - пусть там и учатся. а то притащили сюда свой сарай.
і пора цензору мати власний хостінг картинок.
Тоді на Банковій сидів не лише зрадник , але паціент дока Ломброзо й лідер злочинного угрупування !
Після такого - вже нічого не дивує .
Да й голосування за міліардера , якого в 2014 в Відні олігархат призначив своїм представником теж не є вибір людей з критичним мисленням . Який останніх 15-20 років був завжди при владі й богатів за рахунок цього .
Поки українці зрозуміють , що конфлікт інтересів не лише така собі дефініція але ж склад важкого економічного злочину й ознака корупції стелею досягнень України буде через 40 років дотягнути до рівня життя ********* Польші
Мова визначає народ, народ визначає державу. Що робили комуністи? Знищували мову і культуру захоплених народів, насаджуючи своє "Московскоє наречіє велікорусского язьіка" (за Далем)... Ну ще й історію переписували для своєї "величі"... Тому питання "хто хоче знищити мову" - риторичне, як на мене.
І, якщо Україна позиціонує себе цивілізованою країною та дотримується міжнародного права, то треба забезпечувати кримським татарам їх права на мову, культуру, історію.
Ось таке моє ІМХО
и позволь поинтересоватся , нах им нужна своя страна , пускай к чуркам едут , там и мечети стоят , и нам поспокойне будет
Якщо ми хочемо поваги до себе, то треба поважати й інших. Та й землю предків не вибирають.
такие суки как ты ( извини но других слов нет ) ненавидят славян , Брейвик был прав
А про себе можу сказати лише те, що мої батьки, діди з бабцями, їх батьки та діди народилися, жили та вмерли в Україні. Пережили і кріпацтво, і революції, і голодомори (на жаль не всі з їх родин), і війни... Цього досить? Чи може сповідуватись ще?
а отже не треба через це ліпити дурню,
бо і самі скоро матимем те саме
Пишут, что внесли бужанский закон в повестку дня на завтра.
https://twitter.com/babaikit/status/1283802296544043012/photo/1
тоже с мовы начинал..
Нет у них никакой мовы, есть только язык, русский или российский, выбирайте сами.
/Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк/
А если по теме: то все они враги государства и должны быть уничтожены.
Під час поточної розмови,
Спостерігаєш дим з грудей,
Бо їх випалює від мови.