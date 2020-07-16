РУС
Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский. ВИДЕО

Как сторонники России в рядах "слуг народа" и не только упорно пытаются уничтожить все украинское в Украине? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

После скандала и протестов Верховная Рада все же отказалась рассматривать законопроект "слуги народа" Максима Бужанского. Главная идея документа - отменить часть закона о языке, по которой ученики 5-11 классов русскоязычных школ уже с 1 сентября 2020 года должны перейти на украинский язык обучения.

Вместе с Бужанским о притеснениях русскоязычных наперебой рассказывают неизвестные эксперты и еще экс-регионалки Елена Лукаш и Елена Бондаренко. Все это происходит, конечно, на телеканалах Виктора Медведчука.

Почему Россия и ее идейные сторонники никак не оставят в покое украинский язык? Кто дискриминирует Бужанского и его идейных подруг? И чем может завершиться очередная попытка сделать гадость государству, нардепом которого ты являешься?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на YouTube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9471
16.07.2020 20:21 Ответить
Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский - Цензор.НЕТ 734
16.07.2020 20:16 Ответить
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9658
16.07.2020 20:19 Ответить
Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский - Цензор.НЕТ 734
16.07.2020 20:16 Ответить
Зовьот своіх братьєв.
16.07.2020 20:18 Ответить
да нет , хвастается какой размер может принять .диаметр понятен , уточнила бы глубину .
16.07.2020 20:33 Ответить
чорна діра...
16.07.2020 20:37 Ответить
голова пустая так что без прогиба примет по самую макушку.
16.07.2020 22:22 Ответить
а ведь их дети -Бандаренкины и Лукаш пошли в школу - вот и воротит их от укр. мовы. и у других Рыгов, а может уже и внуки -
Ехали б они в свой Лугандон или в Расею - пусть там и учатся. а то притащили сюда свой сарай.
17.07.2020 00:54 Ответить
ты не понимаешь природу руцкого мира это кочевой паразит, он приходит на землю, выкачивает из нее все, сжигает что осталось, продает и ползет дальше. им уже нахер не нужна их сибирь они лезут сюда потому что тут есть что жрать. когда они сделают круг и упруться снова в сибирь которую за это успели облагородить и засадить нормальные народы, они заведут песню что это их исконная земля.
17.07.2020 11:17 Ответить
Их дети пошли в школу в Лондоне.))))
17.07.2020 14:47 Ответить
Лєнка, вона ж "анальні кульки"
17.07.2020 08:34 Ответить
А навіщо тоді пащаку так розробила?
17.07.2020 08:36 Ответить
чтобы проводить две "встречи" одновременно.
17.07.2020 11:19 Ответить
найдите себе нормальный видеохостинг без дыбильной рекламы...
16.07.2020 20:18 Ответить
наприклад?
16.07.2020 20:22 Ответить
наприклад виділити пару гіг на своєму арендованому серваку...
і пора цензору мати власний хостінг картинок.
16.07.2020 20:27 Ответить
аудиторію нарощувати також через власний хостинг?
16.07.2020 22:06 Ответить
Зебилы должны быть довольны собой, это целиком и полностью их заслуга.
16.07.2020 20:18 Ответить
Может они как раз этого хотели? В русскоязычных регионах за него голосовали 90%.
16.07.2020 20:23 Ответить
и где это?
16.07.2020 20:27 Ответить
Конечная русня конечно этого хотела... Но в основном это тупорылые зебилы уставшие от войны, которые теперь языки держут в жопах.
16.07.2020 20:28 Ответить
Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский - Цензор.НЕТ 3884
16.07.2020 20:19 Ответить
тіпа «поза 73»?
16.07.2020 20:21 Ответить
Та що Ви? Вийде ще одне чистісіньке жиденя.
17.07.2020 00:55 Ответить
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9658
16.07.2020 20:19 Ответить
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 1250
16.07.2020 20:21 Ответить
ще один суто етнічний українець.
17.07.2020 09:14 Ответить
Вирши в исполнении Бондаренко заставили смеяться от души.
16.07.2020 20:21 Ответить
а это разве не лукашка была?
17.07.2020 12:36 Ответить
Да вроде Ленка, хотя я так, вполглаза смотрел, всё рыги в сущности для меня на одно лицо.
17.07.2020 12:52 Ответить
у меня на ленку почему-то противоестественная реакция
17.07.2020 13:06 Ответить
Я о Бондаренко если что
17.07.2020 13:12 Ответить
а я про лукаш
17.07.2020 13:15 Ответить
Обое рябое.
17.07.2020 13:20 Ответить
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9471
16.07.2020 20:21 Ответить
А в 2010 так не було аж до 2014 ?!
Тоді на Банковій сидів не лише зрадник , але паціент дока Ломброзо й лідер злочинного угрупування !
Після такого - вже нічого не дивує .
Да й голосування за міліардера , якого в 2014 в Відні олігархат призначив своїм представником теж не є вибір людей з критичним мисленням . Який останніх 15-20 років був завжди при владі й богатів за рахунок цього .
Поки українці зрозуміють , що конфлікт інтересів не лише така собі дефініція але ж склад важкого економічного злочину й ознака корупції стелею досягнень України буде через 40 років дотягнути до рівня життя ********* Польші
17.07.2020 07:28 Ответить
В Україні лише одна мова, окрім державної, може мати привілей - це кримсько-татарська, бо в носіїв цієї мови немає своєї країни. Всі решта або виконують Конституцію, або "валіза"-"вокзал"-"рідні пенати".

Мова визначає народ, народ визначає державу. Що робили комуністи? Знищували мову і культуру захоплених народів, насаджуючи своє "Московскоє наречіє велікорусского язьіка" (за Далем)... Ну ще й історію переписували для своєї "величі"... Тому питання "хто хоче знищити мову" - риторичне, як на мене.
16.07.2020 20:22 Ответить
с каких делов мусы должны иметь привилегии , вон чиновник из татарвы , попал под раздачу ( на цензоре было недавно ) , так сразу мой твоя не понима
16.07.2020 20:27 Ответить
Я повторюю ще раз: бо в носіїв цієї мови немає своєї країни. Доповню: їм немає куди їхади в "радньіє пінатьі". Та й іншого Криму я на карті планети Земля не бачу.
І, якщо Україна позиціонує себе цивілізованою країною та дотримується міжнародного права, то треба забезпечувати кримським татарам їх права на мову, культуру, історію.
Ось таке моє ІМХО
16.07.2020 20:37 Ответить
мое ИМХО озвучивать не стану , а то забанят , пускай расговаривают они ( муслимы ) на каком угодно языке , а вот гос язык должен быть один , наш , украинский
и позволь поинтересоватся , нах им нужна своя страна , пускай к чуркам едут , там и мечети стоят , и нам поспокойне будет
16.07.2020 22:40 Ответить
Логічно тоді запитати: а нах нам треба своя країна? Он скількі у світі православних церков, та й українською в Канаді цілими провінціями розмовляють. Ото поїхали всі на Далекий Схід, куди Сталін наших земляків переселяв та й всі негаразди позаду будуть: ні війни, ні територіальних претензій, ні мовних питань, товари з Китаю дешевші, в річках червона риба, ікра... Прямо рай!
Якщо ми хочемо поваги до себе, то треба поважати й інших. Та й землю предків не вибирають.
17.07.2020 06:44 Ответить
Не сперечайся. У людини психологічна травма, а ти її лише поглиблюєш)
17.07.2020 08:37 Ответить
евген , ты то сам не один из них , в смысле из черных ?
такие суки как ты ( извини но других слов нет ) ненавидят славян , Брейвик был прав
17.07.2020 18:04 Ответить
То ви, пане, расист! Поздоровляю!
А про себе можу сказати лише те, що мої батьки, діди з бабцями, їх батьки та діди народилися, жили та вмерли в Україні. Пережили і кріпацтво, і революції, і голодомори (на жаль не всі з їх родин), і війни... Цього досить? Чи може сповідуватись ще?
17.07.2020 18:38 Ответить
Не лише кримсько-татарська. В законах України виділені кілька мов корінних народів, у яких немає своєї країни. Крім кримсько-татарської, це кримчацька та караїмська. Щоправда, останні дві на межі вимирання.
показать весь комментарий
багато у кого нема своєї країни,

а отже не треба через це ліпити дурню,

бо і самі скоро матимем те саме
17.07.2020 10:22 Ответить
Ньюрыги невменяемые и необучаемые.
Пишут, что внесли бужанский закон в повестку дня на завтра.
16.07.2020 20:24 Ответить
Кто пишет?
16.07.2020 20:24 Ответить
Ніяк не заспокояться

https://twitter.com/babaikit/status/1283802296544043012/photo/1
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 325
16.07.2020 20:27 Ответить
Сегодня народ пришел под Раду - закон не рассматривался, завтра не будет никого под Радой и закон можно спокойно пропихнуть. Шах и мат.
16.07.2020 21:11 Ответить
люди придут еще более разозлившись,это будет.
17.07.2020 00:27 Ответить
Семен Кабакаев.
16.07.2020 20:27 Ответить
Спасибо, погляжу.
16.07.2020 20:30 Ответить
есть на сайте ВР.Докладчик бужанский, содокладчик Потураев
16.07.2020 20:44 Ответить
Да есть в повестке в числе других.По очередности где-то в середине. Завтра повестка дня очень объемная.Там еще выносят на первое чтение Закон об инвест.нянях. Так что день обещает быть напряженным.
16.07.2020 20:53 Ответить
ну вчера они сказали, что отменили , но все равно пришло сегодня очень много людей - тысячи. завтра тоже придут.
17.07.2020 00:51 Ответить
Таки да
16.07.2020 20:25 Ответить
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 1483
16.07.2020 20:25 Ответить
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 9639
16.07.2020 20:28 Ответить
Ага, зараз. Вчора СБУ відрапортувало про затримання агентів кремля в Черкаських та Житомирських трущобах. Жорстко працюють. Таких зрадників та деверсантів беруть, що одразу розумієш, держава в безпеці....
17.07.2020 12:34 Ответить
Армія, мова, віра 2020Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 5902
16.07.2020 20:29 Ответить
Знову по колу, вже голова паморочиться,хоча ще до коронації 73%короля це прогнозувалось..
16.07.2020 20:30 Ответить
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 6810
16.07.2020 20:36 Ответить
Хмара тоже назвал их в декабре гопниками и бандитами.
17.07.2020 00:23 Ответить
Я вообще женщин никогда не бил,но вот если бы встретил в живую Бондаренчиху, думаю не сдержался бы...
16.07.2020 20:39 Ответить
самая матерая Мурка.
16.07.2020 20:41 Ответить
Бандаренчиха от слова Банда.
17.07.2020 00:26 Ответить
Давайте, слуги народа! Не останавливайтесь! Достаньте как можно больше социальных групп - наступите на ногу каждому. Пусть максимальное количество народу заведется. И малый и средний бизнес и пролетарии и националисты и ватники. Вы достаните всех! Я в вас верю хаха!)))
16.07.2020 21:01 Ответить
Вбивці мови. Хто і для чого хоче знищити українську - Цензор.НЕТ 6176
16.07.2020 21:12 Ответить
Витя красава..
тоже с мовы начинал..
16.07.2020 21:42 Ответить
В одном не согласен с авторкой - наверное, неправильно использовать словосочетание "росийська мова".
Нет у них никакой мовы, есть только язык, русский или российский, выбирайте сами.
16.07.2020 21:30 Ответить
Почему этих коллаборантов не повесить???
16.07.2020 21:30 Ответить
Без не.
17.07.2020 10:02 Ответить
Я теж хочу український контент, але чому от приміром посилання на україномовну версію Цензора виглядає так https://censor.net.ua/ua, а не так https://censor.net.ua? І чому Бутусов надає перевагу російській при написанні статей?
16.07.2020 21:36 Ответить
Тому що він кацап за народженням і підлеглий утриманець власника сайта "Цензор" агента ФСБ Турчинова (теж, до речі, зовсім не українця який здав Крим і цілих пять років саботував роботу РНБО).
17.07.2020 01:03 Ответить
не надо уничтожать украинский.., проще уничтожить бужанского.
16.07.2020 22:02 Ответить
Ці три пики справляють враження клієнтів псих лікарні.
16.07.2020 22:20 Ответить
а фото Лукаш и Банда ренкиной 6-летней давности - обе сейчас страшные, особенно Лукаш - сейчас она с натянутой мордой лица как у гуманоида, надутыми резиновыми губами и задраными черными бровями.
17.07.2020 00:49 Ответить
Думаю, що "це" і є приклад неповноцінних дегенератів або "воскресных дітей" - по п'янці зроблених.
18.07.2020 10:17 Ответить
Русские - это страшные люди. Лучше всего на свете они делают три вещи: пьют, воруют и сочиняют всякую чушь о себе самих от моего имени.
/Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк/
16.07.2020 23:25 Ответить
Ці три Лайна,як три Товстуна для України лише група диверсантів. Що можна чекати від цієї частини диверсантів,що заохочені на "локалізації" та знищенню Українського? Це їм встановлена дільниця роботи ворогами України і яку вони "добросовісно" відпрацьовують. У нас же не має Закону,статті в Конституції,яка б чітко визначала б КАРУ за знищення ознак державності і утискання державних символів. Особливо активує в цих питаннях антидержавного підходу до ммови срань Бужинський. Якось читав,що в мирному еміраті Кувейта, якесь місцеве ЧМО щось "брякнуло" проти державного символу країни. Вгадайте,чим все скінчилось і де цей "бунатар" проти ознак державності? Правильно,НЕВІДОМО ДЕ!
17.07.2020 06:08 Ответить
З усієї України зелені мерзотники роблять окупаційномовне ОРДЛО.
17.07.2020 06:59 Ответить
Очередной раз повторю: они не борются за права русского языка, они борются за право НЕ ЗНАТЬ украинский язык!
17.07.2020 09:41 Ответить
Україні потрібна партія снайперів.
17.07.2020 10:00 Ответить
Что интересно - вы никогда никого из этих ватных мразей не встретите в Киеве ( в городе) среди людей. Они передвигаются в джипиках с охраной. Их маршрут: загородный дом-ВР/ресторан/офис-студия телеканала-ресторан-загородный дом)
А если по теме: то все они враги государства и должны быть уничтожены.
17.07.2020 13:52 Ответить
Школота! Знову за старе. Гнати мітлою з України тварюк. Зеленський! Ти куди дивишся?
17.07.2020 15:54 Ответить
О, я так люблю цих людей....
Під час поточної розмови,
Спостерігаєш дим з грудей,
Бо їх випалює від мови.
17.07.2020 16:27 Ответить
 
 