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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Ali Hasan
показати весь коментар17.07.2020 08:49 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
5 копійок
показати весь коментар17.07.2020 09:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Меркава
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Владимир #467749
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