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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Київській області посилили карантин: обмежено роботу громадських розважальних закладів після 23:00

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Степанова необхідно нагородити орденом за сприяння короновірусу.
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17.07.2020 08:49 Відповісти
З закруткою на спині.
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17.07.2020 09:06 Відповісти
Почему они оба без масок?
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17.07.2020 08:56 Відповісти
Маски им не помогут,только кирпичи...
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17.07.2020 09:09 Відповісти
 
 