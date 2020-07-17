РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
1 476 4

Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рестораны, кафе и ночные клубы не могут работать с 23:00 до 7:00 по всей стране, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4914) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Степанова необхідно нагородити орденом за сприяння короновірусу.
показать весь комментарий
17.07.2020 08:49 Ответить
З закруткою на спині.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:06 Ответить
Почему они оба без масок?
показать весь комментарий
17.07.2020 08:56 Ответить
Маски им не помогут,только кирпичи...
показать весь комментарий
17.07.2020 09:09 Ответить
 
 