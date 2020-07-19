Пасажири маршрутки в Дніпрі побили дівчину, яка заплатила за два місця, щоб їхати самій. ВIДЕО
У Дніпрі в 101-й маршрутці пасажири побили дівчину, яка заплатила за два місця, бо не хотіла, щоб поруч хтось сидів.
Про це з посиланням на соцмережі повідомляє "Наше місто", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дівчина, зайшовши в салон, заплатила за два місця і сіла на подвійне сидіння одна. Пасажири маршрутки почали обурюватися, виникла словесна суперечка, унаслідок якої чоловік завдав дівчині кілька ударів кулаком в обличчя.
До побиття і образ також долучилися інші пасажирки.
"Дівчину витягли з маршрутки, розірвали футболку і побили. Ніхто за неї не заступився, і водій жодним чином не відреагував", - зазначає видання.
Топ коментарі
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+74 Aleks Wav
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Спробую опуститись на ваш рівень, хоча не впевнений, що це мені під силу.
Білл нарвався на імпічмент, не через те, що робив із Монікою. Це моральний проступок, а не злочин. Окрім дружини Білла, жодному прокурору, до цього не було діла. Так, іміджу політика. політичної партії, яку підтримали численні протестантські організації і церкви, це нанесло потужний удар, але це не порушення Закону. А ось коли Білл збрехав під присягою, то це вже злочин. Може ви здивуєтесь, але США не Україна і там не ******* коли брешуть під присягою... Щодо Петра, не плутайте тупу люмпенську заздрість, із мотивованою позицією. Я на 99% впевнений, що ви сам не здатні пояснити законність походження усього, що маєте.
Адвокати вчаться усе життя, тому "продовжуйте навчання" це в точку.
А вот СОВЕТСКИЙ НАРОД полагает, что оплачивается право пребывания в быдловозке.
П.С.
Могу предположить, что девушка не читала ни Василия Шукшина, ни Юрия Нагибина, ни Венедикта Ерофеева, ни Виктора Пелевина, иначе бы она была осведомлена о говне, хлюпающем в головах московитов и их холуёв.
1) Мужик однозначно не прав. От слова совсем,вообще.
2)Водитель из создавшейся ситуации не имел права продавать два места одному пасажиру(места не именные и пронумерованные) потенциально создавая конфликтную ситуацию.+явно нарушив правила перевозки пасажиров по количеству.
3)Пасажирка севшая рядом имела такое же право на это место как и потерпевшая-она точно так же купила билет.(Более уместны были бы претензии от потерпевшей за создание ситуации водителю)
4)Потерпевшая не высказала никаких претензий водителю за создавшуюся ситуацию и нарушение правил перевозки пасажиров в карантин, но активно и бурно выражала свое пренебрежение и претензии сидящей рядом женщине старше нее и окружающим пенсионого возраста.Включая физическое применение кулаков.
5) ВСЕ АБСОЛЮТНО БЕЗ МАСОК! Включая мамашу с ребенком.Что уже говорит о причине ,,боязни коронавируса,, как просто предлоге быкануть. С какой стати потерпевшая высказывает окружающим недовольство несоблюдением правил,на которые она сама демонстративно плевала с высокой колокольни???
6)Есть подозрение,что потерпевшая под градусом,что является отягчающим обстоятельством(Нашла деньги на спиртное-должна найти и на такси,дабы не дышать перегаром на окружающих.)
7) Не доведение решения ситуации до законного решения--вызова Полиции и фиксирование нарушений всех сторон.(Все хотят в Европу,но требуют соблюдение правил исключительно от других,)
8)Претензии к власти города на неправильные и недостаточно четкие правила перевозки пасажиров.
Так не бывает ребята.Нельзя требовать соблюдение правил только от других.Или вы в системе отношений когда СОБЛЮДАЮТСЯ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВСЕМИ ДЛЯ ВСЕХ.Или в старой Днепровской маршрутке с такими ситуациями.Начните с себя и ситуация потихоньку изменится.
Решта, теорія.
А по змісту, так усе і сталось з точки "права", а з точки моралі, це наслідки радянськості.
Тупое совковое быдло.
Повернемось до моєї особи? Тобто сам ти розвиватись не збираєшся, але я тебе турбую. А чому, сподіваєшся, що я зможу впасти до твого рівня і перестану тебе злити власним розумом?
Ну то добре, давай подивимось. Я відрізняюсь від неї менталітетом? Думаю, що саме цим. Про рівень прибутків, освіту і т.п. не має сенсу говорити, це другорядне. Я живу на крайньому Заході нашої країни, де ніколи не були у пошані "радянські цінності". Мені найдальше від решти до Мордору і найближче до декількох країн ЄС. Я там часто буваю, а менталітет мого регіону сформований під впливом сусідніх країн.
А податки тут до чого? Я їх сплачую на десяток пенсій ось таких бабок, а її діти і онуки (скоріше за усе отримують у конверті, або взагалі лигарі), але це не важливо. Для мене... на моєму рівні...
Ні, я знаю. що ти ідіот. В усякому разі, ти доволі ретельно намагаєшся це довести змістом власних постів.
Я звісно не сліпий, але хто із учасників цього шабашу є учасником АТО?
В реальному житті, такі як я утримуємо комунальний транспорт за власні податки, щоби такі як ти, розповідали нам про "рівність та ваші права".
лови, якщо не тупий то прочитаєш
Я ж тобі посилання дав на сайт Мукачівської міськради, що тобі не ясно? Ти бачиш, що "что в самом ДОТАЦИОННОМ регионе Украины" проїзд для пенсіонерів безкоштовний, чи ти сліпий?
А ось наші комунальні автобуси (із жебрачего регіону) порівняй із своїми
А ось халупи в наших задрипаних селах, жебрачих..
Ти дуже багато чого в цьому житті не розумієш, так само, як і власний рівень розвитку.
Да я вижу , а на какие шишы твое Мукачево содержит этот бус , если ты 24/7 строчишь на форуме , твои диты та онукы у Польши на заробитках , регион практически ни хера не производит и не зарабатывает , ну кроме конечно ТАМОЖНИ ,это наверное самое крутое пидпрыемство твоего региона, а соответственно не платит в бюджет , а наоборот получает из бюджета ??? А тебя это не интересует , да ? То есть тебя не интересует откуда с нищенского городского бюджета берутся деньги оплаивать безбилетный проезд пенсионерам в мукачевских БУСАХ ?
В то время как совкобабка ишачит на пидпрыемстви Коломойского платя налоги со своей зарплаты тебе на пенсион , ты сидишь здесь , пользуешься по сути благами всей страні совкобабок и срешь здесь на них с Мукачевской городской рады , не ну ты удобно устроился , дедуля
Можливо так, можливо не так... проблема тільки в тому, що ти невіглас. Я тобі написав розмір міського бюджету, а ти пишеш "жебрачий"... ну якщо для такого маленького райцентру 1 лярд, це жебрачий, покажи більший? З чого ти вирішив, що я вже на пенсії? а головне, яким боком її робота на заводі Бєні і податки, мають відношення до Мукачівського міського бюджету?
Що сподобався автобус, а може село? Не вдавись від ненависті покидьок..
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2415235-moskal-zakarpatta-moze-zarobiti-lise-26-neobhidnih-kostiv.html
За 2017 рік Закарпатська область заробила тільки 26,8% коштів, необхідних на повноцінне утримання, решта перекривається за рахунок дотацій і субвенцій із державного бюджету.
Про це повідомив http://moskal.in.ua/?p=39892 голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
«За 2017 рік область заробила тільки 26,8% коштів, необхідних на повноцінне утримання, решта (а це 73,2% фінансування) перекривається за рахунок міжбюджетних трансфертів, тобто за рахунок дотацій і субвенцій із державного бюджету. Закарпаття при всіх владах не могло заробляти на себе і утримувалося за рахунок зовнішніх фінансових вливань», - зазначив Москаль.
«За 2017 рік область заробила тільки 26,8% коштів, необхідних на повноцінне утримання, решта (а це 73,2% фінансування) перекривається за рахунок міжбюджетних трансфертів, тобто за рахунок дотацій і субвенцій із державного бюджету. Закарпаття при всіх владах не могло заробляти на себе і утримувалося за рахунок зовнішніх фінансових вливань», - зазначив Москаль.
А твоїм бабкам совковим не допомагають? Ну нічого, за те, ви можете усієї маршруткою вчинити наругу над людиною, що посміла два місця оплатити... а ми не можемо... Менталітет не дозволяє... бачиш, кожному своє, по заслугах так би мовити...
это ж твоя БОЛЬНАЯ ТЕМА
ты ж никак успокоится не можешь , шо не предложение то твои проклятья в их адрес
Ніфігасє... я думав ти повністю тупий.
Цікаво, удар жінці у голову, це якій християнській догмі відповідає?
хочу приехать к тебе в Мукачево - https://www.youtube.com/watch?v=Q1je8PbzqSs
возьму девок , штук пять , бутылок водки штук десять , закусон , сядим с тобой прямо там, пригубим , пожрем... тобі не в Мукачево потрібно... їдь відразу на Росію.
Що у тебе із головою? Точніше, що у ній? Мій підхід???
Принцип «дозволено все, що не заборонено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD законом» - є складовим При́нципц свобо́ди (це основоположний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 принцип права , ключовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідеєю якого є можливість вибору варіанту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінки особою, яка обмежується лише https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE правом .). В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні цей принцип закріплений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституцією України , про це свідчить ч. 1 ст. 19, відповідно до якої "правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".
Ох ти ж і дурне... чесне слово...
Мне он очень даже понравился . Слушай дед , а давай проведем социальный эксперимент , ты берешь завтра с собой мобилу, идешь в час пик к этому замечательному БУСУ , картинку которого ты выкладывал , платишь водиле за все сидячие места гривен 100 -200, говоришь остальным пассажирам - Звыняйте совки , я буду ОДИН в бусе ехать СИДЯ, поскольку я купил все сиденья , остальные будут стоять в проходе , сколько их там можно в такой БУС загрузить сейчас , человек 20-30 Ну вот ты все это снимаешь и если водила согласится тронутся в путь и ты живой выйдешь на нужной тебе остановке , я тебе плачу 10 тысяч гривен , ну как , я не шучу , я реально это предлагаю , шо скажешь ? скажи мне нафига я это спрашиваю , если я прекрасно знаю - трепло ты дедушка голимое , никуда ты не пойдешь , даже если бы я тебе предложил миллион, поскольку бы водила бы на таких условиях тебя не повез, а пассажиры вынесли бы тебя под ближайший мусорный бак. Вот на этом и закончился твой Принцип . Так что Adios дедуля. И не последок совет - как ты поступаешь с людимь , то ты от них и получишь.
Засунь собі у гузицю свої 10к. це хіба зараз гроші, щоби я так напрягався?
У нас повно людей, які виконують низькокваліфіковану роботу, або мають робітничі спеціальності і нікого з них, я билом не вважаю. Било це не стільки освіта, скільки менталітет, але для тебе це недосяжний рівень...
И даже не проклял ??? Не предал Анафеме в ближайшей церкви ? Та не может быть
А я мало уявляю, як відучившись на стаціонарі можно бути таким тупим. Знаю, бо бачу подібних тобі "фахівців"... останнім часом їх усе більше стає.
Ви не повірите, але вони сплять і мріють про це. Ви думаєте нах.ра вони у вихідні дні лізуть на ринок? Чому біля Ощадбанку завжди черга? Вони сумують за бидлячеством.
Тут началась такая коррида, с выдиранием клоков волос, секретными боевыми приемами кунг-фу и прямыми боксерскими ударами в табло, напоследок бабка рванула сорочку на молодухе так шо аж до пупа разорвала, иа у самой помада от удара размазана до затылка и скальп свисает, и тут их разняли
Такого заряда позитива с утра я давненько не получал.
Що особисто мене бісить у радянських пенсіонерах (не у всіх, бо наші (Закарпатські) мають все ж таки інший менталітет), це подвійна мораль. Вони ненавидять усіх, хто їх оточує. Нерідко доводилось чути, як вони можуть проклинали молодь і навіть маленьких дітей, заявляти, що когось там потрібно розстріляти, а коли запитуєш - так твій син алкаш, ніде не працює, краде... то тут у них різко інша мораль настає...