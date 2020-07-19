Пасажири маршрутки в Дніпрі побили дівчину, яка заплатила за два місця, щоб їхати самій. ВIДЕО

У Дніпрі в 101-й маршрутці пасажири побили дівчину, яка заплатила за два місця, бо не хотіла, щоб поруч хтось сидів.

Про це з посиланням на соцмережі повідомляє "Наше місто", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дівчина, зайшовши в салон, заплатила за два місця і сіла на подвійне сидіння одна. Пасажири маршрутки почали обурюватися, виникла словесна суперечка, унаслідок якої чоловік завдав дівчині кілька ударів кулаком в обличчя.

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До побиття і образ також долучилися інші пасажирки.

"Дівчину витягли з маршрутки, розірвали футболку і побили. Ніхто за неї не заступився, і водій жодним чином не відреагував", - зазначає видання.