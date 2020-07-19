Акція інвесторів проти блокування законопроєкту про "зелені" тарифи відбувається у Києві: Нас вже рік залякують, розвиток галузі зупинено. ВIДЕО

Під Комітетом із питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР у Києві зібралися представники "зеленої" енергетики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

Організатор заходу - Українська асоціація відновлюваної енергетики.

Зазначається, що сьогодні комітет мав розглянути понад тисячу правок до "зеленого" законопроєкту, але поки не зібрався. За словами представника УАВЕ, метою поправочного спаму є погіршення умов відновлюваної енергетики в Україні.

"Уже рік президенства Зеленського. Спочатку говорили: "Заходите інвестори, все буде добре". Потім позиція у них змінилася, і упродовж року нас стримують, залякують. Девелопмент галузі вже зупинено", - зазначив співзасновник УАВЕ Ігор Тинний.

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Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в "зелену" енергетику перевищили 19 млрд грн.