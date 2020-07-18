Європейське енергоспівтовариство: Провал голосування "зеленого" законопроєкту затягне Україну в суди

Порушення домовленостей між урядом України та інвесторами в поновлювану енергетику, які стали основою для законопроєкту №3658 про підтримку сектора ВДЕ, затягнуть Україну в тривалі судові розгляди.

Про це йдеться в заяві Секретаріату енергетичного співтовариства від 17 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Організація зазначає, що підготовка законопроєкту і досягнення компромісу з інвесторами стали можливі лише завдяки тому, що в процесі медіатором і перемовником виступало енергоспівтовариство.

"Таким чином, це запобігло переростанню давньої суперечки в затяжні судові процеси. Для збереження цього консенсусу важливо перетворити Меморандум в обов'язкове законодавство за допомогою Закону №3658", - заявляє енергоспівтовариство.

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Також наголошується, що енергоспівтовариство засмучено відсутністю інтересу влади до вирішення проблеми зелених інвесторів.

"Секретаріат стурбований тим, що уряд не робить спроб включити також низку інвесторів у поновлювані джерела енергії, що відповідно до положень Меморандуму та Закону підірвало б фінансову життєздатність їхніх проєктів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, голосування в другому читанні за законопроєкт №3658 перенесли з 17 на 21 липня. Проєкт закону передбачає зниження "зеленого" тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського енергоспівтовариства.

Зі свого боку представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції "За майбутнє" пропонують поправки щодо зниження зеленого тарифу на 40-50%.

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На думку інвестора і співзасновника "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроєкту, щоб розорити інвесторів і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених в меморандумі, змусить їх звертатися до міжнародних арбітражів. За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

На початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в "зелену" енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для прийняття в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в "зелену" енергетику перевищили 19 млрд грн.