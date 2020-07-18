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Европейское Энергосообщество: Провал голосования "зеленого" законопроекта затянет Украину в суды

Европейское Энергосообщество: Провал голосования

Нарушение договоренностей между правительством Украины и инвесторами в возобновляемую энергетику, которые стали основой для законопроекта №3658 о поддержке сектора ВИЭ, затянут Украину в длительные судебные разбирательства.

Об этом говориться в заявлении Секретариата Энергетического сообщества от 17 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Организация отмечает, что подготовка законопроекта и достижение компромисса с инвесторами стали возможны лишь благодаря тому, что в процессе медиатором и переговорщиком выступало Энергосообщество.

"Таким образом, это предотвратило перерастание давнего спора в затяжные судебные процессы. Для сохранения этого консенсуса важно преобразовать Меморандум в обязательное законодательство посредством Закона №3658", - заявляет Энергосообщество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инвесторы ВИЭ вышли на митинг из-за угрозы рейдерства со стороны Коломойского

Также отмечается, что Энергосообщество расстроено отсутствием интереса властей к решению проблемы зеленых инвесторов.

"Секретариат обеспокоен тем, что правительство не предпринимает попыток включить также ряд инвесторов в возобновляемые источники энергии, что в соответствии с положениями Меморандума и Закона подорвало бы финансовую жизнеспособность их проектов", - говорится в заявлении.

Напомним, голосование во втором чтении за законопроект №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За будущее" предлагают поправки по снижению зеленого тарифа на 40-50%.

Также читайте: Меморандум о снижении "зеленых" тарифов улучшает ситуацию на энергорынке, но не решает проблему по существу, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Читайте также: Энергорынок Украины работает в условиях ручного управления, если этот фактор убрать - все стабилизируется, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 19 млрд грн.

Автор: 

энергетика (2566) альтернативная энергетика (123) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+16
катавасия началась в аккурат после воцерковления бубочки. При барыгах никто АЕС не останавливал
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18.07.2020 19:27
+13
Во всем мире енергорынок єто баланс дешевой АЕС/гидро и дорогой зеленой енергии. И єтот баланс нормально работал и в Украине пока туда не всунули рыло герусы.
Вот основная причина звиздеца.
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18.07.2020 19:34
+10
что самое смешное, проститутка Герус в составе нац комиссии сам же принимал участие в формировании Закона об энергорынке где прописан Зеленый тариф и выступал за интересы инвесторов ВИЭ.
Сейчас шлюха за деньги Коломойского выступает против своих же Законов.
Сменится власть, шлюха снова будет вопить за Зеленый тариф))))
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18.07.2020 19:41
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С июня 2019-го года рашка запретила продавать уголь Украине. К сентябрю поставки в Украину российского угля упали на 90-95%. А где еще покупать уголь? Только у украинских олигархов втридорога.
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18.07.2020 20:49 Ответить
Членами Энергетического сообщества являются Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Черногория, Сербия и Украина, к которым вскоре присоединится Грузия. Целью организации является создание единого энергетического рынка между ЕС и некоторыми его соседними государствами. Еще одной целью организации является расширение внутренней энергетической политики ЕС за счет стран Юго-Восточной Европы и черноморского региона.


нікому не смердить від цієї відверто лобістської організації ?
з такими потужними членами ?
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18.07.2020 20:39 Ответить
Можешь своими словами рассказать в чём суть проблемы?
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18.07.2020 20:54 Ответить
см. мои пости више..

вся ета "проблема" -стремление "инвесторов" надуть Украину "зеленим тарифом",которий више средене европейского.. Узаконить грабеж.
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18.07.2020 21:01 Ответить
Суть проблемы в том, что зедебилы тебе подобные не понимают суть Зеленого тарифа, не понимают почему в Германии тариф Зеленый был гораздо выше чем в Украине, и почему сейчас ниже, почему Зеленый тариф выгоден в перспективе, и тд и тп.
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18.07.2020 21:12 Ответить
Суть зеленого тарифу у нас - продерибанити бюджет. З товаром (СЕС), ціна якого постійно паде на світовому ринку і вартість будівництва нових СЕС в цивілізованих державах встановлюється на аукціонах. Зараз завдяки китайцям ціна на обладнання впала настільки, що в південних пустинних країнах аукціонна вартість СЕС впала до 1 центу за кВт*год з терміном окупності 8-10 років (термін служби). В середніх кліматичних зонах 4-5 центів. В Германії (для порівняння) десь 8 центів. При досить великій вартості землі.
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18.07.2020 21:51 Ответить
Ты не поверишь, но везде на Зеленый тариф деньги идут из бюджета)))
А еще ты не поверишь, но при злом и плохом Порохе, зеленые тарифы олигархам как раз таки и снизили, и зафиксировали дальнейшее снижение с учетом снижения цен на оборудование (так в законе и написано кстати) и прогнозированного роста доли ВИЭ.
И везде тарифы зеленые как и у нас, формировались исходя из доли выработки ВИЭ относительно общей, так чтобы это не влияло существенно на ценообразование.

Западные страны гораздо раньше нас начали, темпы роста там высокие, доли выроботки большие (в некоторых странах уже больше 50% в пиках), потому там тарифы и снижены значительно.
В Украине доля едва выше 3%... Это надо дебилом полным быть, чтобы думать что из-за 3% тарифа который не так уж намного выше тарифа для населения, цены могут быть существенно выше.
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18.07.2020 22:01 Ответить
грубо говоря, Зеленый тариф был рассчитан таким образом до 2030 года, чтобы станция отбивалась в среднем за 4-6 лет а потом приносила прибыль. Так оно и выходит что 5 лет назад ты станцию построил, что сейчас
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18.07.2020 22:06 Ответить
Ги-ги-ги. Знову розрахунок цін на ринку. Ось буде вільне аукціонне ціноутворення, будуть і реальні ціни. А так намалювати "ринкову ціну" можна будь-яку.
До того ж при наявності такої кількості АЕС (15 енероблоків і 60% доля електроенергії в енергобалансу) наши умови в корні відмінні від Германії (6 енергоблоків і 10%) і ближчі до Франції. Яка зовсім не горить бажанням заміняти АЕС на СЕС. За будь-яку ціну.
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18.07.2020 22:30 Ответить
Лолка, в Германии на момент старта Зеленого тарифа условия ничем особо не отличались))) Точнее даже атомной энергии там было даже больше чем у нас. Только 6 блоков в Германии сейчас работают не потому что у них их больше не было, а потому что Германия постепенно от атомной энергии отказывается, предпочитая развивать ВИЭ и покупать энергию у других стран, а не захламлять свою ядерными отходами. Читай статьи из вики до конца)))
"Федеральное правительство Германии решило оставить 9 энергоблоков восьми атомных электростанций и постепенно до конца https://ru.wikipedia.org/wiki/2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2022 года полностью отказаться от производства ядерной энергииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-3 [3] . https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 30 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года закон был принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3 Бундестагом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-DW30-06-4 [4] .
Среди действующих энергоблоков - 5 работает на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB ториевом топливном цикле ."


Почитай какой геморой до сих пор Германия имеет с аварийным хранилищем ядерных отходов.
И заодно попробуй спросить у Геруса, сколько Украина тратит на переработку ядерных отходов, и сколько нужно денег на модернизацию и замену реакторов которые у нас давно отработали свой срок службы.
Ведь рассказывая тебе сказки об "дешевой" атомной энергии, тебе забывают сказать о том, что что в ее цену входит только закупка топлива и себестоимость обслуживания штатного, а другие расходы включая переработку идут с бюджета (ну и как всегда распиливаются у нас).

Я молчу про новые реакторы. Их стоимость и работы по замене будут стоить столько, что Украину можно будет объявлять дефолтом если она за это возьмется.
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18.07.2020 22:45 Ответить
О, господі, і цей невіглас будеш мені розповідати, що у нас щось там з бюджету йде на підтримку функціонування АЕС

Довожу до твого відому, що НІЧОГО у нас з бюджету на дотації Енергоатому не йде. Тільки забирають. Хоча по всім нормам якась частина прибутку (з ціни проданої е/е по 57 коп за 1 кВт*год) повинна би йти. Хоча б на реновацію обладнання і будівництво ЦХОЯТ.

Всі витрати на експлуатацію реакторів (закупівлю пального і його утилізацію, з/п і т.п.), забезпечення радіаційної безпеки, заміну відпрацювавши го свій термін обладнання і ППР (планово попереджувальні ремонти), подовження експлуатації реакторів Енергоатом фінансує ВИКЛЮЧНО зі свого прибутку. Того і такі відчутні зупинки реакторів на догоду Ахметова, який видає свої ТЕС (особливо це очевидно в Енергодарі де державні АЕС і димлячі ТЕС Ахметова розміщені поряд) за "зелену" електроенергію, яку закупають по тарифах 6-7грн за кВт*год під виглядом "зеленої".
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18.07.2020 23:35 Ответить
в том то и дело что у нас ничего не идет))) Потому у нас реакторы работают сверх своего срока службы, и эта тема табу для наших властей.
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19.07.2020 00:43 Ответить
Мінімальний нормативной термін експлуатації реакторів - 30 років встановлено "від балди" з величезним запасом. В Росії терміни експлуатації подовжували до 45 і навіть до 55 років, а в США - навіть до 70 років. І ні одної аварії внаслідок цього ще не було.
У нас найстаріша АЕС (Чернобильська) виведена з експлуатації через аварію, а не через вичерпання терміну експлуатації. Зараз ця проблема в Енергоатомі успішно вирішується і є впевненість, що до 2040 ця проблема гостро не встане. Якщо, звісно, не буде якогось форс-мажору. Так що час є.
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19.07.2020 01:03 Ответить
Конечно от балды - так тебе сказали Герус и ко))) В РФ большинство реакторов были модернизированы и отремонтированы, в отличии от наших.
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19.07.2020 01:15 Ответить
При чому тут Герус?
І як це ти собі уявляєш "ремонт і модернізацію реактора"?
Замміна вигородки чи що?
Не мали дурниць. ППР (переборка турбини, планова заміна обладнання першого і другого контурів) проходять регулярно і по плану. А "ремонт і модернізація реактору" з його дикою наведеною радіацією це вже робота для гробокопателів
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19.07.2020 01:48 Ответить
наверное к тому, что политика Геруса и привела к ситуации на энергорынке и остановке блоков АЭС.
А заменой стержней случайно не гробокопатели занимаются? Наверное каждый раз после из замены, новые кладбища открываются?))))
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19.07.2020 08:12 Ответить
Політика Геруса - це спроба привнести ринкові відносини енергетику. Такі, як во всіх нормальних демократичних країнах. Звісно, це наштовхнулось на протидію олігархів, які звикли живитись за державний рахунок. Особливо Ахметова. І його шакалів.

Заміна ТВЕЛів відбувається за допомогою т.з. перегрузочної машини. Оператор просто дистанціно керує нею.
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19.07.2020 08:54 Ответить
Повторяю еще раз супер зедебилу - во многих цивилизованных странах, тоже платили много за Зеленые тарифы за их развитие, в той же Германии 0.70 евро за 1 кВт. А сейчас они пользуются дешевой энергией ВИЭ.
И только в Украине находятся пещерные зедебилы вроде тебя, которые по указке Коломойского воют на Зеленый тариф)))

Правильно зедебил, для смены стержней используется специальная техника.
Для разборки реактора или его ремонта, используется тоже специальная техника, потому это и очень дорого - дешевле новый блок поставить. Ни на одно, ни на второе, у Украины денег нет. Энергоатом даже ЗП не может достойные платить, не то что такие вещи делать.
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19.07.2020 12:25 Ответить
когда-то читал доклад во что превращается реактор отработавший сверх срока службы обстрелянный нейтронами и чем это чревато. Погугли, поинтересуйся.
С нашим бюджетом, менять реакторы или строить новые блоки просто нереально. Единственный выход - продавать энергию с АЭС за бугор, развивать ВИЭ и отказываться от атома как это делают сейчас многие.
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19.07.2020 00:53 Ответить
Я цю проблему знаю без гуглення. Це так зване нейтронне розширення матеріалу вигородки, внаслідок чого ТВЕЛи і стержні гальмування реакції можуть застрягти, бо зазор між ними і вигородкою зменшиться. До цього ще нам далеко.
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19.07.2020 01:08 Ответить
Далеко или нет - ты не можешь утверждать. А то что сроки службы закончились - это факт.
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19.07.2020 01:14 Ответить
В принципі, можу. Бо заміри відхилення від номінальних розмірів креслення вигородки проводяться регулярно при подовженні терміну експлуатації. А нормативні терміни експлуатації закінчились у половини (якщо не більше) реакторів, які зараз експлуатуються в світі.
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19.07.2020 01:55 Ответить
нет, ты можешь только писать то что тебе впаривают, и не более того
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19.07.2020 08:04 Ответить
"Впарюєш" тут ти. Причому на догоду ворогів України.
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19.07.2020 09:01 Ответить
Враги Украины - это зедебильные создания вроде тебя.
Ты расскажи финам, что они зря платили за Зеленый тариф врагам Финляндии:
"Стоит отметить, что прошедший месяц стал историческим для Финляндии: 10 февраля цены на электричество в стране также стали отрицательными. В этот день снижение до минус 20 центов за мегаватт в час наблюдалось с 2:00 до 3:00.
На практике отрицательные цены означают, что не потребители платят производителям за электричество, а наоборот, производители - потребителям. Так, в Дании и Германии цены на электроэнергию https://ecotechnica.com.ua/energy/2992-tseny-na-***************-v-germanii-opyat-upali-nizhe-nulya.html неоднократно снижались до отрицательных значений, но в Финляндии это произошло впервые."
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19.07.2020 12:14 Ответить
Поехали дальше. Пещерный зедебил, расскажи еще шведам про врагов:
"Однако ВИЭ - это не только ветровые, но и https://ecotechnica.com.ua/tag/ses.html солнечные , и https://ecotechnica.com.ua/tag/***************.html гидроэлектростанции , использующие в качестве источника энергию воду. Обильные ветры и дожди привели к тому, что в Швеции цены на электричество опустились до рекордного месячного минимума - €9,29 за МВт"
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19.07.2020 12:15 Ответить
Так же умственно отсталый, пещерный зедебил может про врагов рассказать Дании и Германии:

"В Дании цены на электроэнергию утром 10 февраля упали до минус €2,68, но там это не редкость. Например, в канун Рождества средняя цена за электроэнергию составила минус €6,28 евро за мегаватт в час. С начала года в Великобритании отрицательная цена была зафиксирована как минимум 15 раз.

В Германии из-за сильного ветра 16 февраля отрицательная цена держалась практически весь день, в какой-то момент достигнув минус €8,3 евро за мегаватт в час. Как отмечает https://www.reuters.com/article/us-europe-power-prices-idUSBREA080S120140109 Reuters , с кратковременными колебаниями цен на электроэнергию коммунальные предприятия Германии в состоянии справиться. Глобальную проблему для них представляет общее падение оптовых цен на электроэнергию из-за увеличения доли ВИЭ на рынке."
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19.07.2020 12:17 Ответить
А так же другим странам, ты пещерное, отсталое создание можешь рассказать про плохие ВИЕ:
"Кроме Германии и США в последнее время отрицательные цены на электроэнергию были зафиксированы и во многих других странах мира, например, в Бельгии, Великобритании, Франции, Нидерландах, Швейцарии и Австралии. Речь идёт о сотнях часов в течение года."
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19.07.2020 12:20 Ответить
А теперь внимание, барабанная дробь! Почему же Коломойский против ВИЭ?
"https://ecotechnica.com.ua/energy/rynok/4392-krupnejshaya-v-ssha-ugolnaya-kompaniya-obankrotilas-iz-za-vie.html Крупнейшая в США угольная компания обанкротилась из-за ВИЭ
Заявление о банкротстве крупнейшей частной угледобывающей компании совпало с экономическим подъемом возобновляемой энергетики, которая повышает свою конкурентоспособность.
Бизнес-модель Murray Energy строилась на добыче угля и оказалась бессильной противостоять рыночным реалиям. При этом возобновляемые источники энергии (ВИЭ) долгое время оставались в тени, будучи не в силах потеснить традиционные отрасли. Ситуация https://ecotechnica.com.ua/energy/4126-vpervye-v-istorii-ssha-chistaya-energiya-vie-operedila-ugol.html изменилась благодаря потребительскому спросу, государственной политике и новым технологиям. Эти факторы привлекли в отрасль частный капитал."
Сасай
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19.07.2020 12:32 Ответить
так что харе рассказывать про Германию "сейчас". Изучи сначала как Германия к этому пришла, и задай себе вопрос: а почему Украина не может делать так-же?
Кидаясь на Зеленый тариф как Кихот на ветрянные мельницы - уровня Германии точно не достичь)))
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18.07.2020 22:46 Ответить
кстати по теме АЭС. Ты думаешь ряд стран отказывается постепенно от АЭС из-за заботы о людях и экологии?
АЭС окупает себя от 30 лет даже без учета затрат на переработку и хранения отходов, ремонта и замене реактора, что стоит в разы дороже чем поставить новый на новой АЭС.
АЭС не выгодны. Это быстрое решение проблемы энергоснабжения, которое со временем выливается в большой геморой и затраты. Затраты эти не покрываются прибылью с продажи энергии и ложатся на бюджеты государств в которых эти АЭС стоят.
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18.07.2020 23:02 Ответить
З часом така хижацьке відношення до атомної енергетики спрацює, не заперечую. І цей час такими законами наближається і дуже швидко. Замість того, щоб працювати і виробляти електроенергію на суму 1млн.$ за день на 1 енергоблок, ці 5 реакторів стоять, а злиденна держава купляє е/е у різних бариг. Тобто для держави це такий само прямий збиток.
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18.07.2020 23:43 Ответить
это вопросы задавай к Зекоманде, почему они вместо того чтобы в угоду Коломойского гнать на Зеленый тариф, не увеличивают пропускную способность ЛЭП и не строят новые в соседние страны ЕС, которые покупают энергию. Много раз упомянутая Германия покупает энергию у Франции. Кто мешает продавать излишки энергии Украине - наверное "эффективные" менеджеры.
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19.07.2020 00:47 Ответить
Ну досить вже сюди Коломийського і Зеленського тулити. Він то при чому тут?
Ось Бурштинський острів Ахметова - це факт.
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19.07.2020 01:11 Ответить
Ага, Герус не из Зе команды, и не углем Коломойского заменили государственный уголь под шумок остановки блоков АЭС)))
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19.07.2020 01:13 Ответить
Логіка "залізна"
Який зв'язок "шумка" при зупинці АЕС (з ціною 1 кВт*год 57коп) з закупкою електроенергії у Ахметова з його приватних ТЕС (по ціні 2грн) і всевдозеленої е/е (по 6-7грн)?
Т.з. "гарантований покупець" лише брав безкоштовно електроенергію у Енергоатому, а платив лише фірмам Ахметова. Того державний Енергоатом і вимушений був зупинити реактори. Невже Герус людина Ахметова?
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19.07.2020 10:22 Ответить
Придурок, повторяю еще раз особо зедебильных - Герус ведет политику против Зеленого тарифа)))
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19.07.2020 12:08 Ответить
И повторяю придурку так-же следующие - на фоне остановки украинских АЭС, зеправительство заменило государственый уголь на уголь Коломойского.
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19.07.2020 12:40 Ответить
в "перспективе" для кого ...для тих хто виживуть ...повір таких буде небагато ...хто не втіче до гейропи яблука збирати виздихають тут оплачуючи найсправедливіші комунальні тарифи і купуючи "найдешевшу" їжу у аграрній супердержаві ...
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18.07.2020 22:29 Ответить
чем больше ты пишешь, тем больше я убеждаюсь в том, что ты свинорус пишущий через гугл переводчик.
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18.07.2020 22:47 Ответить
затягнуть Україну в тривалі судові розгляди. \

ну що ж.. буде прибуток адвокатам...
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18.07.2020 20:42 Ответить
грех не нажиться на зедебилах
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18.07.2020 20:44 Ответить
на жаль,це суд проти держави Україна..

котра за часів Порошенко "розвинула " "Зелену енергетику " Ахмєтова ,пообіцяла тариф вище німецького в два рази,а тепер "ВІДГРІБАЄ" (((
Звичайно,це шантаж,і "взяття на понт"...
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18.07.2020 20:47 Ответить
1. Зеленый тариф был введен в 2008 гду, когда никто и не думал, что Порошенко в 2014 году станет президентом.
2. При Порошенко Зеленый тариф снизили в разы, и на законодательном уровне разрешили любому гражданину ставить станции под Зеленый тариф, а не только олигархам и "своим".
3. в Германии на старте Зеленый тариф был такой что тебе и не снилось, под 0,70 евро (если в евро перевести). В Германии Зеленый тариф еще с начала 2000 годов, и сейчас там тариф ниже потому что очень большая доля выработки ВИЭ (уже превышало 60%).
В Украине же доля выработки ВИЭ едва превышает 3%.
Потому сравнение с Германией, рассчитано на тупорылых зедебилов, которые не в теме, а лишь бы погавкать найти повод.
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18.07.2020 21:10 Ответить
На початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в "зелену" енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

1) конкретно скільки конгресменів?
2?
3?
2) взагалі то Зеленський не депутат і не законотворець....
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18.07.2020 20:45 Ответить
Ломать не строить,господа зебилы
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18.07.2020 20:53 Ответить
тарифи на "зеленую енергетику" все таки не доходи с газовой труби времен тимошенко ..
грабеж бюджета все-таки на порядок меньше..
страна относительно победнее стала..
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18.07.2020 21:09 Ответить
Грабеж - в твоей зедебильной голове
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18.07.2020 21:13 Ответить
Чувак похмелись устал тебя банить
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18.07.2020 21:20 Ответить
Рот офф, зедебил
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18.07.2020 21:23 Ответить
Ну ты и стахановец! Всем "зелёным" инвесторам сегодня вылизал...
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18.07.2020 21:31 Ответить
не вякай, и плати мне за электроэнергию
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18.07.2020 21:33 Ответить
а найух як пишеться ...разом чи окремо ...цю "зелену" шоблу послати разом з їх перспективним зеленим дерьмом
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18.07.2020 22:31 Ответить
А где в европе есть такие огромные тарифы за зеленую энергетику которую ещё и дотировать мы должны с своих карманов?
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18.07.2020 22:36 Ответить
Европа это уже давно прошла. Германия на которую вы так любите ссылаться - платила в свое время до 0.70 евро за 1 кВт зеленой энергии.
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18.07.2020 23:03 Ответить
...але вчасно спохватилася ... зрозуміли що гаманці бюргерів таки мають дно ...це в українців дна немає ...кожен раз чергове покращення ...
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19.07.2020 09:20 Ответить
А куди затягло Україну теє енєргосообчєство? Що не в в Европу - це й так зрозуміло ...
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18.07.2020 22:48 Ответить
Об этом говориться
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18.07.2020 23:47 Ответить
Не знаю хто за що, а я за дешеву атомну енергію. Драти три шкури з українців у кишеню Ахметова який прикривається екологією це злочин
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19.07.2020 11:58 Ответить
отобьют деньги -- закончится срок службы и привет
зеленую энергетику только для личного потребления
излишки можно продать
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19.07.2020 12:02 Ответить
чем хуже стране, тем лучше цирку зе-вавки и его куклаводам.
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19.07.2020 12:36 Ответить
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