Европейское Энергосообщество: Провал голосования "зеленого" законопроекта затянет Украину в суды
Нарушение договоренностей между правительством Украины и инвесторами в возобновляемую энергетику, которые стали основой для законопроекта №3658 о поддержке сектора ВИЭ, затянут Украину в длительные судебные разбирательства.
Об этом говориться в заявлении Секретариата Энергетического сообщества от 17 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Организация отмечает, что подготовка законопроекта и достижение компромисса с инвесторами стали возможны лишь благодаря тому, что в процессе медиатором и переговорщиком выступало Энергосообщество.
"Таким образом, это предотвратило перерастание давнего спора в затяжные судебные процессы. Для сохранения этого консенсуса важно преобразовать Меморандум в обязательное законодательство посредством Закона №3658", - заявляет Энергосообщество.
Также отмечается, что Энергосообщество расстроено отсутствием интереса властей к решению проблемы зеленых инвесторов.
"Секретариат обеспокоен тем, что правительство не предпринимает попыток включить также ряд инвесторов в возобновляемые источники энергии, что в соответствии с положениями Меморандума и Закона подорвало бы финансовую жизнеспособность их проектов", - говорится в заявлении.
Напомним, голосование во втором чтении за законопроект №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества.
В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За будущее" предлагают поправки по снижению зеленого тарифа на 40-50%.
По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.
Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.
В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.
Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 19 млрд грн.
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нікому не смердить від цієї відверто лобістської організації ?
з такими потужними членами ?
вся ета "проблема" -стремление "инвесторов" надуть Украину "зеленим тарифом",которий више средене европейского.. Узаконить грабеж.
А еще ты не поверишь, но при злом и плохом Порохе, зеленые тарифы олигархам как раз таки и снизили, и зафиксировали дальнейшее снижение с учетом снижения цен на оборудование (так в законе и написано кстати) и прогнозированного роста доли ВИЭ.
И везде тарифы зеленые как и у нас, формировались исходя из доли выработки ВИЭ относительно общей, так чтобы это не влияло существенно на ценообразование.
Западные страны гораздо раньше нас начали, темпы роста там высокие, доли выроботки большие (в некоторых странах уже больше 50% в пиках), потому там тарифы и снижены значительно.
В Украине доля едва выше 3%... Это надо дебилом полным быть, чтобы думать что из-за 3% тарифа который не так уж намного выше тарифа для населения, цены могут быть существенно выше.
До того ж при наявності такої кількості АЕС (15 енероблоків і 60% доля електроенергії в енергобалансу) наши умови в корні відмінні від Германії (6 енергоблоків і 10%) і ближчі до Франції. Яка зовсім не горить бажанням заміняти АЕС на СЕС. За будь-яку ціну.
"Федеральное правительство Германии решило оставить 9 энергоблоков восьми атомных электростанций и постепенно до конца https://ru.wikipedia.org/wiki/2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2022 года полностью отказаться от производства ядерной энергииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-3 [3] . https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 30 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года закон был принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3 Бундестагом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#cite_note-DW30-06-4 [4] .
Среди действующих энергоблоков - 5 работает на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB ториевом топливном цикле ."
Почитай какой геморой до сих пор Германия имеет с аварийным хранилищем ядерных отходов.
И заодно попробуй спросить у Геруса, сколько Украина тратит на переработку ядерных отходов, и сколько нужно денег на модернизацию и замену реакторов которые у нас давно отработали свой срок службы.
Ведь рассказывая тебе сказки об "дешевой" атомной энергии, тебе забывают сказать о том, что что в ее цену входит только закупка топлива и себестоимость обслуживания штатного, а другие расходы включая переработку идут с бюджета (ну и как всегда распиливаются у нас).
Я молчу про новые реакторы. Их стоимость и работы по замене будут стоить столько, что Украину можно будет объявлять дефолтом если она за это возьмется.
Довожу до твого відому, що НІЧОГО у нас з бюджету на дотації Енергоатому не йде. Тільки забирають. Хоча по всім нормам якась частина прибутку (з ціни проданої е/е по 57 коп за 1 кВт*год) повинна би йти. Хоча б на реновацію обладнання і будівництво ЦХОЯТ.
Всі витрати на експлуатацію реакторів (закупівлю пального і його утилізацію, з/п і т.п.), забезпечення радіаційної безпеки, заміну відпрацювавши го свій термін обладнання і ППР (планово попереджувальні ремонти), подовження експлуатації реакторів Енергоатом фінансує ВИКЛЮЧНО зі свого прибутку. Того і такі відчутні зупинки реакторів на догоду Ахметова, який видає свої ТЕС (особливо це очевидно в Енергодарі де державні АЕС і димлячі ТЕС Ахметова розміщені поряд) за "зелену" електроенергію, яку закупають по тарифах 6-7грн за кВт*год під виглядом "зеленої".
У нас найстаріша АЕС (Чернобильська) виведена з експлуатації через аварію, а не через вичерпання терміну експлуатації. Зараз ця проблема в Енергоатомі успішно вирішується і є впевненість, що до 2040 ця проблема гостро не встане. Якщо, звісно, не буде якогось форс-мажору. Так що час є.
І як це ти собі уявляєш "ремонт і модернізацію реактора"?
Замміна вигородки чи що?
Не мали дурниць. ППР (переборка турбини, планова заміна обладнання першого і другого контурів) проходять регулярно і по плану. А "ремонт і модернізація реактору" з його дикою наведеною радіацією це вже робота для гробокопателів
А заменой стержней случайно не гробокопатели занимаются? Наверное каждый раз после из замены, новые кладбища открываются?))))
Заміна ТВЕЛів відбувається за допомогою т.з. перегрузочної машини. Оператор просто дистанціно керує нею.
И только в Украине находятся пещерные зедебилы вроде тебя, которые по указке Коломойского воют на Зеленый тариф)))
Правильно зедебил, для смены стержней используется специальная техника.
Для разборки реактора или его ремонта, используется тоже специальная техника, потому это и очень дорого - дешевле новый блок поставить. Ни на одно, ни на второе, у Украины денег нет. Энергоатом даже ЗП не может достойные платить, не то что такие вещи делать.
С нашим бюджетом, менять реакторы или строить новые блоки просто нереально. Единственный выход - продавать энергию с АЭС за бугор, развивать ВИЭ и отказываться от атома как это делают сейчас многие.
Ты расскажи финам, что они зря платили за Зеленый тариф врагам Финляндии:
"Стоит отметить, что прошедший месяц стал историческим для Финляндии: 10 февраля цены на электричество в стране также стали отрицательными. В этот день снижение до минус 20 центов за мегаватт в час наблюдалось с 2:00 до 3:00.
На практике отрицательные цены означают, что не потребители платят производителям за электричество, а наоборот, производители - потребителям. Так, в Дании и Германии цены на электроэнергию https://ecotechnica.com.ua/energy/2992-tseny-na-***************-v-germanii-opyat-upali-nizhe-nulya.html неоднократно снижались до отрицательных значений, но в Финляндии это произошло впервые."
"Однако ВИЭ - это не только ветровые, но и https://ecotechnica.com.ua/tag/ses.html солнечные , и https://ecotechnica.com.ua/tag/***************.html гидроэлектростанции , использующие в качестве источника энергию воду. Обильные ветры и дожди привели к тому, что в Швеции цены на электричество опустились до рекордного месячного минимума - €9,29 за МВт"
"В Дании цены на электроэнергию утром 10 февраля упали до минус €2,68, но там это не редкость. Например, в канун Рождества средняя цена за электроэнергию составила минус €6,28 евро за мегаватт в час. С начала года в Великобритании отрицательная цена была зафиксирована как минимум 15 раз.
В Германии из-за сильного ветра 16 февраля отрицательная цена держалась практически весь день, в какой-то момент достигнув минус €8,3 евро за мегаватт в час. Как отмечает https://www.reuters.com/article/us-europe-power-prices-idUSBREA080S120140109 Reuters , с кратковременными колебаниями цен на электроэнергию коммунальные предприятия Германии в состоянии справиться. Глобальную проблему для них представляет общее падение оптовых цен на электроэнергию из-за увеличения доли ВИЭ на рынке."
"Кроме Германии и США в последнее время отрицательные цены на электроэнергию были зафиксированы и во многих других странах мира, например, в Бельгии, Великобритании, Франции, Нидерландах, Швейцарии и Австралии. Речь идёт о сотнях часов в течение года."
"https://ecotechnica.com.ua/energy/rynok/4392-krupnejshaya-v-ssha-ugolnaya-kompaniya-obankrotilas-iz-za-vie.html Крупнейшая в США угольная компания обанкротилась из-за ВИЭ
Заявление о банкротстве крупнейшей частной угледобывающей компании совпало с экономическим подъемом возобновляемой энергетики, которая повышает свою конкурентоспособность.
Бизнес-модель Murray Energy строилась на добыче угля и оказалась бессильной противостоять рыночным реалиям. При этом возобновляемые источники энергии (ВИЭ) долгое время оставались в тени, будучи не в силах потеснить традиционные отрасли. Ситуация https://ecotechnica.com.ua/energy/4126-vpervye-v-istorii-ssha-chistaya-energiya-vie-operedila-ugol.html изменилась благодаря потребительскому спросу, государственной политике и новым технологиям. Эти факторы привлекли в отрасль частный капитал."
Сасай
Кидаясь на Зеленый тариф как Кихот на ветрянные мельницы - уровня Германии точно не достичь)))
АЭС окупает себя от 30 лет даже без учета затрат на переработку и хранения отходов, ремонта и замене реактора, что стоит в разы дороже чем поставить новый на новой АЭС.
АЭС не выгодны. Это быстрое решение проблемы энергоснабжения, которое со временем выливается в большой геморой и затраты. Затраты эти не покрываются прибылью с продажи энергии и ложатся на бюджеты государств в которых эти АЭС стоят.
Ось Бурштинський острів Ахметова - це факт.
Який зв'язок "шумка" при зупинці АЕС (з ціною 1 кВт*год 57коп) з закупкою електроенергії у Ахметова з його приватних ТЕС (по ціні 2грн) і всевдозеленої е/е (по 6-7грн)?
Т.з. "гарантований покупець" лише брав безкоштовно електроенергію у Енергоатому, а платив лише фірмам Ахметова. Того державний Енергоатом і вимушений був зупинити реактори. Невже Герус людина Ахметова?
ну що ж.. буде прибуток адвокатам...
котра за часів Порошенко "розвинула " "Зелену енергетику " Ахмєтова ,пообіцяла тариф вище німецького в два рази,а тепер "ВІДГРІБАЄ" (((
Звичайно,це шантаж,і "взяття на понт"...
2. При Порошенко Зеленый тариф снизили в разы, и на законодательном уровне разрешили любому гражданину ставить станции под Зеленый тариф, а не только олигархам и "своим".
3. в Германии на старте Зеленый тариф был такой что тебе и не снилось, под 0,70 евро (если в евро перевести). В Германии Зеленый тариф еще с начала 2000 годов, и сейчас там тариф ниже потому что очень большая доля выработки ВИЭ (уже превышало 60%).
В Украине же доля выработки ВИЭ едва превышает 3%.
Потому сравнение с Германией, рассчитано на тупорылых зедебилов, которые не в теме, а лишь бы погавкать найти повод.
1) конкретно скільки конгресменів?
2?
3?
2) взагалі то Зеленський не депутат і не законотворець....
грабеж бюджета все-таки на порядок меньше..
страна относительно победнее стала..
зеленую энергетику только для личного потребления
излишки можно продать