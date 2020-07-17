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Рівень інвестицій в електромережі найнижчий серед всієї комунальної інфраструктури, - ЗМІ

Рівень інвестицій в електромережі найнижчий серед всієї комунальної інфраструктури, - ЗМІ

Рівень інвестицій в електричні мережі найнижчий серед всієї комунальної інфраструктури.

Про це йдеться у спеціальному проєкті інтернет-видання "Економічна правда": "Хто і скільки інвестує в українську енергетичну і комунальну інфраструктуру".

Видання стверджує, що в тепломережі інвестують 6 543 гривень на 1 км, у водопровідні труби - 3 450 гривень/км, а найменші інвестиції отримує газогін - 700 гривень/км і електромережі - 637 гривень/км. Крім того, поточна модель тарифоутворення cost+ для комунальної та енергетичної сфери веде до підвищення тарифів. Тобто кожен громадянин України платить менше 1 долара на місяць (22 гривні) на підтримку всіх комунікацій, якими в його житло надходить електрика, газ, вода і тепло. Але навіть ці невеликі кошти розподіляються між операторами нерівномірно, і такий перекіс призводить до гострого дефіциту інвестицій для електричних і газових мереж.

Водночас контроль ефективності використання тарифних коштів на інвестиції в мережі в державних компаніях - майже повністю відсутній. Механізм контролю існує в приватних енергетичних компаніях, що керують розподільними мережами, проте саме вони мають найменшу можливість інвестувати - діюча регуляторна модель cost+ блокує приплив інвестицій. Це негативно впливає на стабільність і безпеку мереж.

В українських обленерго індекс SAIDI (характеризує надійність мереж) в 4 рази гірше, ніж у Польщі. "Мережі перебувають у жалюгідному стані через гострий дефіцит інвестицій. В Україні їхній рівень найнижчий в Європі. У нас інвестиції в кілометр енергомереж в 5 разів менші, ніж у Румунії. Відставання від Польщі - в 6 разів, від Німеччини - у 8 разів, від Великої Британії - в 30 разів. Зрозуміло, що низький рівень інвестицій призводить до низької якості послуг. Оновлення мереж потребують мінімум 15-20 років", - сказав експерт інституту Кеннана (США) і "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп.

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Зазначається, що для вирішення проблеми потрібна зміна тарифної моделі. Наприклад, використання так званого RAB-регулювання, коли спочатку залучається фінансування, проводиться модернізація мереж і зменшення витрат. Підвищення таким чином ефективності дозволить вигідно працювати в рамках затвердженого тарифу.

За нинішньої системи cost+ мережі доведеться модернізувати частинами впродовж 30 років. А ось RAB-тарифи дозволяють відразу привести їх в ефективний стан, що призведе до економії при експлуатації. І така економія дозволить розраховуватися, зокрема і за залучені для цього кредити.

На думку директора Центру енергії, природних ресурсів та геополітики Аріеля Коена нова методологія є виходом у ситуації, що склалася: "RAB-тарифи є невід'ємною частиною успішних реформ енергоринків Чехії, Грузії, Угорщини, Польщі, Румунії тощо. Цей тариф, як показав досвід Західної і Центральної Європи, є ключем, який відкриває двері для прямих іноземних інвестицій в енергетичні мережі".

Нагадаємо, раніше економіст Владислав Іноземцев зазначив, що якщо Україна хоче вийти на європейський рівень й інтегрувати свої електромережі з електромережами західних сусідів і при цьому забезпечити довгострокову незалежність від Росії, їй потрібно якомога швидше провести реформу RAB-тарифу. При цьому найбільш ефективними умовами RAB-тарифу буде нарахування ставки прибутковості від інвестицій на рівні WACC на всі активи операторів системи розподілу.

Автор: 

інвестиції (2075) енергетика (2611) електроенергія (6247) інфраструктура (493)


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Топ коментарі
+9
ну все, держись, пішло одурманення населення з метою підвищення ціни на електроенергію
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17.07.2020 18:05
+6
ну так сказки про Зеленый тариф не проканали, сейчас в ход другие пойдут чтобы оправдать повышение
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17.07.2020 18:12
+6
спросите у ахметки почему
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17.07.2020 18:26
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так вы давайте больше нарушайте Законы Украины наезжая и обманывая инвесторов, по простому тупо как гопари кидая инвесторов на деньги, и от этого конечно же количество инвестиций прибавится.
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17.07.2020 18:04 Відповісти
ну все, держись, пішло одурманення населення з метою підвищення ціни на електроенергію
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17.07.2020 18:05 Відповісти
ну так сказки про Зеленый тариф не проканали, сейчас в ход другие пойдут чтобы оправдать повышение
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17.07.2020 18:12 Відповісти
відволікаючий момент мови не проканає, так зараз гайдуки панів якусь іншу тему підкинуть, щоб народ біля телевізорів мав чим зайнятись.....а тим часом ціни піднімуть чи якусь іншу народу фігу підсунуть....
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17.07.2020 18:07 Відповісти
https://censor.net/user/472793 В мого батька знайомий є з прізвищем Гайдук.
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17.07.2020 18:25 Відповісти
я ж не прізвища маю на увазі, а панських слуг, які киями селян виховували....
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17.07.2020 18:27 Відповісти
https://censor.net/user/472793 Та я зрозумів.Знайомий мого батька подібний до панських слуг.І прізвище підходяще.
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17.07.2020 18:32 Відповісти
такое впечатление, шо Бутусов прикупил чуть чуть акций электросетей или продал своих площадей сетям
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17.07.2020 18:10 Відповісти
Хіба за це стояв майдан?
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17.07.2020 18:11 Відповісти
справедливе питання....
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17.07.2020 18:28 Відповісти
спросите у ахметки почему
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17.07.2020 18:26 Відповісти
И что, это причина для пэтиного выродка ахметова поднять цену на электричество до небес???
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17.07.2020 18:31 Відповісти
Нарид, хотите вы этого или нет, 1(один) квт будет стоить 4 гривны. Вам зарплаты-пенсии повысили? Ну вот. А зелёный тариф снизят, не переживайте. До тех же четырёх гривен за квт. И будет у вас с зелёнщиками мир и согласие, всем будет хорошо.
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17.07.2020 18:38 Відповісти
Зеленый тариф с прошлого года и так уже ниже 4 гривен (0,12 евроцентов).
Я про это зедебилам и говорю - вы через пару лет будете платить за свет больше чем тот зеленый тариф. И не из-за зеленого тарифа, выработка которого в районе 3% всего, из-за чего он априори не может сильно влиять на ценообразование, а потому что Ахметову, Коломойскому, и Государству нужно кроме того что зарабатывать на кВт, так еще и ремонтировать устаревшую инфраструктуру, которая на ладан дышит, что при нынешних ценах просто нереально.
Сказочники об дешевой атомной энергии пусть лучше расскажут, сколько денег надо на модернизацию и замену блоков, которые давно выработали свой срок службы.

Я молчу уже про ЛЭП по всей стране, и состояние электростанций всех видов.
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17.07.2020 18:55 Відповісти
А сколько вообще стоит загубленная человеческая жизнь? Из каментов про "дешёвый" атом торчат расейские уши, где стоимость человеческой жизни и последствий аварий - ноль целых, ноль десятых, бабы ещё начпокают.
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17.07.2020 19:02 Відповісти
В Украине цены на электроэнергию для промышленности в два раза выше европейских.

В частности, базовая стоимость электроэнергии для украинской промышленности составляет 51,01 евро за МВт/ч, для польских - 30,23 евро, румынских - 25,69 евро, венгерских - 25,78 евро, словацких - 24,1 евро.
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17.07.2020 19:09 Відповісти
статья отсюда

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih
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17.07.2020 19:10 Відповісти
Почему народ должен беспокоиться о состоянии средств производства частного бизнеса? У народа мало забот?
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17.07.2020 19:00 Відповісти
Если данная отрасль регулируется государством, а инвестор не выполняет требования регулятора - так национализируйте и не -бите мозги.
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17.07.2020 19:01 Відповісти
То есть, я должен оплатить сети (трубопроводы) чтобы мне продали электричество/газ ?
Это все равно что в магазине будут брать сверху по 5грн на аренду)
Мне что свет/газ продают по себестоимости?
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17.07.2020 19:16 Відповісти
это очередной проброс чтобы устроить очередную потужную реформу?
так не прокатывает и уже давно.
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17.07.2020 19:20 Відповісти
монополісти прийшли не витрачати свої гроші на інвестиції..

а нормальні інвестори сюди не прийдуть через потужного акаківа,
"освідчену" і брехливу прокуроршу, через друзів бені і ахметки,
що призначає зеля на посади
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17.07.2020 23:09 Відповісти
Олигархи не для того это электрорынок заграбастали чтобы в него инвестировать . А сейчас придётся скинуться голоте, чтобы не обеднели олигархи . Пора же им обновить украденное
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18.07.2020 05:36 Відповісти
 
 