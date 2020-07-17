Рівень інвестицій в електромережі найнижчий серед всієї комунальної інфраструктури, - ЗМІ
Рівень інвестицій в електричні мережі найнижчий серед всієї комунальної інфраструктури.
Про це йдеться у спеціальному проєкті інтернет-видання "Економічна правда": "Хто і скільки інвестує в українську енергетичну і комунальну інфраструктуру".
Видання стверджує, що в тепломережі інвестують 6 543 гривень на 1 км, у водопровідні труби - 3 450 гривень/км, а найменші інвестиції отримує газогін - 700 гривень/км і електромережі - 637 гривень/км. Крім того, поточна модель тарифоутворення cost+ для комунальної та енергетичної сфери веде до підвищення тарифів. Тобто кожен громадянин України платить менше 1 долара на місяць (22 гривні) на підтримку всіх комунікацій, якими в його житло надходить електрика, газ, вода і тепло. Але навіть ці невеликі кошти розподіляються між операторами нерівномірно, і такий перекіс призводить до гострого дефіциту інвестицій для електричних і газових мереж.
Водночас контроль ефективності використання тарифних коштів на інвестиції в мережі в державних компаніях - майже повністю відсутній. Механізм контролю існує в приватних енергетичних компаніях, що керують розподільними мережами, проте саме вони мають найменшу можливість інвестувати - діюча регуляторна модель cost+ блокує приплив інвестицій. Це негативно впливає на стабільність і безпеку мереж.
В українських обленерго індекс SAIDI (характеризує надійність мереж) в 4 рази гірше, ніж у Польщі. "Мережі перебувають у жалюгідному стані через гострий дефіцит інвестицій. В Україні їхній рівень найнижчий в Європі. У нас інвестиції в кілометр енергомереж в 5 разів менші, ніж у Румунії. Відставання від Польщі - в 6 разів, від Німеччини - у 8 разів, від Великої Британії - в 30 разів. Зрозуміло, що низький рівень інвестицій призводить до низької якості послуг. Оновлення мереж потребують мінімум 15-20 років", - сказав експерт інституту Кеннана (США) і "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп.
Зазначається, що для вирішення проблеми потрібна зміна тарифної моделі. Наприклад, використання так званого RAB-регулювання, коли спочатку залучається фінансування, проводиться модернізація мереж і зменшення витрат. Підвищення таким чином ефективності дозволить вигідно працювати в рамках затвердженого тарифу.
За нинішньої системи cost+ мережі доведеться модернізувати частинами впродовж 30 років. А ось RAB-тарифи дозволяють відразу привести їх в ефективний стан, що призведе до економії при експлуатації. І така економія дозволить розраховуватися, зокрема і за залучені для цього кредити.
На думку директора Центру енергії, природних ресурсів та геополітики Аріеля Коена нова методологія є виходом у ситуації, що склалася: "RAB-тарифи є невід'ємною частиною успішних реформ енергоринків Чехії, Грузії, Угорщини, Польщі, Румунії тощо. Цей тариф, як показав досвід Західної і Центральної Європи, є ключем, який відкриває двері для прямих іноземних інвестицій в енергетичні мережі".
Нагадаємо, раніше економіст Владислав Іноземцев зазначив, що якщо Україна хоче вийти на європейський рівень й інтегрувати свої електромережі з електромережами західних сусідів і при цьому забезпечити довгострокову незалежність від Росії, їй потрібно якомога швидше провести реформу RAB-тарифу. При цьому найбільш ефективними умовами RAB-тарифу буде нарахування ставки прибутковості від інвестицій на рівні WACC на всі активи операторів системи розподілу.
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Я про это зедебилам и говорю - вы через пару лет будете платить за свет больше чем тот зеленый тариф. И не из-за зеленого тарифа, выработка которого в районе 3% всего, из-за чего он априори не может сильно влиять на ценообразование, а потому что Ахметову, Коломойскому, и Государству нужно кроме того что зарабатывать на кВт, так еще и ремонтировать устаревшую инфраструктуру, которая на ладан дышит, что при нынешних ценах просто нереально.
Сказочники об дешевой атомной энергии пусть лучше расскажут, сколько денег надо на модернизацию и замену блоков, которые давно выработали свой срок службы.
Я молчу уже про ЛЭП по всей стране, и состояние электростанций всех видов.
В частности, базовая стоимость электроэнергии для украинской промышленности составляет 51,01 евро за МВт/ч, для польских - 30,23 евро, румынских - 25,69 евро, венгерских - 25,78 евро, словацких - 24,1 евро.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih
Это все равно что в магазине будут брать сверху по 5грн на аренду)
Мне что свет/газ продают по себестоимости?
так не прокатывает и уже давно.
а нормальні інвестори сюди не прийдуть через потужного акаківа,
"освідчену" і брехливу прокуроршу, через друзів бені і ахметки,
що призначає зеля на посади