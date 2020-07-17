Уровень инвестиций в электросети самый низкий среди всей коммунальной инфраструктуры, – СМИ

Уровень инвестиций в электрические сети самые низкий среди всей коммунальной инфраструктуры.

Об этом говорится в специальном проекте интернет-издания "Экономическая правда": "Кто и сколько инвестирует в украинскую энергетическую и коммунальную инфраструктуру".

Издание утверждает, что в теплосети инвестируют 6 543 гривен на 1 км, в водопроводные трубы - 3 450 гривен/км, а самые маленькие инвестиции получают газопровод - 700 гривен/км и электросети - 637 гривен/км. Кроме того, текущая модель тарифообразования cost+ для коммунальной и энергетической сферы ведет к повышению тарифов. То есть каждый гражданин Украины, платит меньше 1 доллара в месяц (22 гривны) в поддержку всех коммуникаций, по которым в его жилище поступает электричество, газ, вода и тепло. Но даже эти небольшие средства распределяются между операторами неравномерно, и такой перекос приводит к острому дефициту инвестиций для электрических и газовых сетей.

Вместе с тем контроль эффективности использования тарифных средств на инвестиции в сети в государственных - почти полностью отсутствует. Механизм контроля существует в частных энергетических компаний, управляющих распределительными сетями, однако именно они имеют наименьшую возможность инвестировать - действующая регуляторная модель cost+ блокирует приток инвестиций. Это негативно влияет на стабильность и безопасность сетей.

В украинских облэнерго индекс SAIDI (характеризует надежность сетей) в 4 раза хуже, чем в Польше. "Сети находятся в плачевном состоянии из-за острого дефицита инвестиций. В Украине их уровень самый низкий в Европе. У нас инвестиции в километр энергосетей в 5 раз меньше, чем в Румынии. Отставание от Польши - в 6 раз, от Германии - в 8 раз, от Великобритании - в 30 раз. Понятно, что низкий уровень инвестиций приводит к низкому качеству услуг. Обновления сетей потребует минимум 15-20 лет", - сказал эксперт Института Кеннана (США) и "Украинского института будущего" Андриан Прокип.

Отмечается, что для решения проблемы требуется изменение тарифной модели. Например, использование так называемого RAB-регулирования, когда сначала привлекается финансирование, проводится модернизация сетей и уменьшение затрат. Повышение таким образом эффективности позволит выгодно работать в рамках утвержденного тарифа.

При нынешней системе cost+ сети придется модернизировать частями в течение 30 лет. А вот RAB-тарифы позволяют сразу привести их в эффективное состояние, что приведет к экономии при эксплуатации. И такая экономия позволит рассчитываться, в том числе и за привлеченные для этого кредиты.

По мнению директора Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэля Коэна новая методология является выходом в сложившейся ситуации: "RAB-тарифы являются неотъемлемой частью успешных реформ энергорынков в Чехии, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии и т.д. Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, который открывает двери для прямых иностранных инвестиций в энергетические сети".

Напомним, ранее экономист Владислав Иноземцев отметил, что если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно скорее провести реформу RAB-тарифа. При этом наиболее эффективными условиями RAB-тарифа будет начисление ставки доходности от инвестиций на уровне WACC на все активы операторов системы распределения.