Новости
Уровень инвестиций в электросети самый низкий среди всей коммунальной инфраструктуры, – СМИ

Уровень инвестиций в электрические сети самые низкий среди всей коммунальной инфраструктуры.

Об этом говорится в специальном проекте интернет-издания "Экономическая правда": "Кто и сколько инвестирует в украинскую энергетическую и коммунальную инфраструктуру".

Издание утверждает, что в теплосети инвестируют 6 543 гривен на 1 км, в водопроводные трубы - 3 450 гривен/км, а самые маленькие инвестиции получают газопровод - 700 гривен/км и электросети - 637 гривен/км. Кроме того, текущая модель тарифообразования cost+ для коммунальной и энергетической сферы ведет к повышению тарифов. То есть каждый гражданин Украины, платит меньше 1 доллара в месяц (22 гривны) в поддержку всех коммуникаций, по которым в его жилище поступает электричество, газ, вода и тепло. Но даже эти небольшие средства распределяются между операторами неравномерно, и такой перекос приводит к острому дефициту инвестиций для электрических и газовых сетей.

Вместе с тем контроль эффективности использования тарифных средств на инвестиции в сети в государственных - почти полностью отсутствует. Механизм контроля существует в частных энергетических компаний, управляющих распределительными сетями, однако именно они имеют наименьшую возможность инвестировать - действующая регуляторная модель cost+ блокирует приток инвестиций. Это негативно влияет на стабильность и безопасность сетей.

В украинских облэнерго индекс SAIDI (характеризует надежность сетей) в 4 раза хуже, чем в Польше. "Сети находятся в плачевном состоянии из-за острого дефицита инвестиций. В Украине их уровень самый низкий в Европе. У нас инвестиции в километр энергосетей в 5 раз меньше, чем в Румынии. Отставание от Польши - в 6 раз, от Германии - в 8 раз, от Великобритании - в 30 раз. Понятно, что низкий уровень инвестиций приводит к низкому качеству услуг. Обновления сетей потребует минимум 15-20 лет", - сказал эксперт Института Кеннана (США) и "Украинского института будущего" Андриан Прокип.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна отказаться от советской энергоинфраструктуры - экономист

Отмечается, что для решения проблемы требуется изменение тарифной модели. Например, использование так называемого RAB-регулирования, когда сначала привлекается финансирование, проводится модернизация сетей и уменьшение затрат. Повышение таким образом эффективности позволит выгодно работать в рамках утвержденного тарифа.

При нынешней системе cost+ сети придется модернизировать частями в течение 30 лет. А вот RAB-тарифы позволяют сразу привести их в эффективное состояние, что приведет к экономии при эксплуатации. И такая экономия позволит рассчитываться, в том числе и за привлеченные для этого кредиты.

По мнению директора Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэля Коэна новая методология является выходом в сложившейся ситуации: "RAB-тарифы являются неотъемлемой частью успешных реформ энергорынков в Чехии, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии и т.д. Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, который открывает двери для прямых иностранных инвестиций в энергетические сети".

Также читайте: Недоинвестированность украинских электросетей - 17,5 млрд долларов, что приводит к их критической изношенности, - ГП "Укрпромвнешэкспертиза"

Напомним, ранее экономист Владислав Иноземцев отметил, что если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно скорее провести реформу RAB-тарифа. При этом наиболее эффективными условиями RAB-тарифа будет начисление ставки доходности от инвестиций на уровне WACC на все активы операторов системы распределения.

Автор: 

инвестиции (1171) энергетика (2593) Тарифы на электроэнергию (2187) инфраструктура (257)
+9
ну все, держись, пішло одурманення населення з метою підвищення ціни на електроенергію
17.07.2020 18:05
+6
ну так сказки про Зеленый тариф не проканали, сейчас в ход другие пойдут чтобы оправдать повышение
17.07.2020 18:12
+6
спросите у ахметки почему
17.07.2020 18:26
так вы давайте больше нарушайте Законы Украины наезжая и обманывая инвесторов, по простому тупо как гопари кидая инвесторов на деньги, и от этого конечно же количество инвестиций прибавится.
17.07.2020 18:04
відволікаючий момент мови не проканає, так зараз гайдуки панів якусь іншу тему підкинуть, щоб народ біля телевізорів мав чим зайнятись.....а тим часом ціни піднімуть чи якусь іншу народу фігу підсунуть....
17.07.2020 18:07
https://censor.net/user/472793 В мого батька знайомий є з прізвищем Гайдук.
17.07.2020 18:25
я ж не прізвища маю на увазі, а панських слуг, які киями селян виховували....
17.07.2020 18:27
https://censor.net/user/472793 Та я зрозумів.Знайомий мого батька подібний до панських слуг.І прізвище підходяще.
17.07.2020 18:32
такое впечатление, шо Бутусов прикупил чуть чуть акций электросетей или продал своих площадей сетям
17.07.2020 18:10
Хіба за це стояв майдан?
17.07.2020 18:11
справедливе питання....
17.07.2020 18:28
спросите у ахметки почему
17.07.2020 18:26
И что, это причина для пэтиного выродка ахметова поднять цену на электричество до небес???
17.07.2020 18:31
Нарид, хотите вы этого или нет, 1(один) квт будет стоить 4 гривны. Вам зарплаты-пенсии повысили? Ну вот. А зелёный тариф снизят, не переживайте. До тех же четырёх гривен за квт. И будет у вас с зелёнщиками мир и согласие, всем будет хорошо.
17.07.2020 18:38
Зеленый тариф с прошлого года и так уже ниже 4 гривен (0,12 евроцентов).
Я про это зедебилам и говорю - вы через пару лет будете платить за свет больше чем тот зеленый тариф. И не из-за зеленого тарифа, выработка которого в районе 3% всего, из-за чего он априори не может сильно влиять на ценообразование, а потому что Ахметову, Коломойскому, и Государству нужно кроме того что зарабатывать на кВт, так еще и ремонтировать устаревшую инфраструктуру, которая на ладан дышит, что при нынешних ценах просто нереально.
Сказочники об дешевой атомной энергии пусть лучше расскажут, сколько денег надо на модернизацию и замену блоков, которые давно выработали свой срок службы.

Я молчу уже про ЛЭП по всей стране, и состояние электростанций всех видов.
17.07.2020 18:55
А сколько вообще стоит загубленная человеческая жизнь? Из каментов про "дешёвый" атом торчат расейские уши, где стоимость человеческой жизни и последствий аварий - ноль целых, ноль десятых, бабы ещё начпокают.
17.07.2020 19:02
В Украине цены на электроэнергию для промышленности в два раза выше европейских.

В частности, базовая стоимость электроэнергии для украинской промышленности составляет 51,01 евро за МВт/ч, для польских - 30,23 евро, румынских - 25,69 евро, венгерских - 25,78 евро, словацких - 24,1 евро.
17.07.2020 19:09
статья отсюда

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih
17.07.2020 19:10
Почему народ должен беспокоиться о состоянии средств производства частного бизнеса? У народа мало забот?
17.07.2020 19:00
Если данная отрасль регулируется государством, а инвестор не выполняет требования регулятора - так национализируйте и не -бите мозги.
17.07.2020 19:01
То есть, я должен оплатить сети (трубопроводы) чтобы мне продали электричество/газ ?
Это все равно что в магазине будут брать сверху по 5грн на аренду)
Мне что свет/газ продают по себестоимости?
17.07.2020 19:16
это очередной проброс чтобы устроить очередную потужную реформу?
так не прокатывает и уже давно.
17.07.2020 19:20
монополісти прийшли не витрачати свої гроші на інвестиції..

а нормальні інвестори сюди не прийдуть через потужного акаківа,
"освідчену" і брехливу прокуроршу, через друзів бені і ахметки,
що призначає зеля на посади
17.07.2020 23:09
Олигархи не для того это электрорынок заграбастали чтобы в него инвестировать . А сейчас придётся скинуться голоте, чтобы не обеднели олигархи . Пора же им обновить украденное
18.07.2020 05:36
 
 