Автоцистерна із 20 тоннами нафти потрапила в ДТП на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТО
У Полтавській області водій цистерни із 20 тоннами нафти зачепив відбійник, через що автомобіль перекинувся.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Полтавській області.
"3 серпня об 11:15 у Чутівському районі на 388 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій вантажного автомобіля "ДАФ" під час руху зачепив дорожній відбійник та з’їхав на узбіччя, унаслідок чого цистерну цього авто розвернуло і вона пошкодила автомобіль. За попередньою інформацією в цистерні було майже 20 тонн нафти", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної події брали участь 2 відділення ДСНС.
Топ коментарі
+5 Bigukrman я
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+3 Bigukrman я
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+2 Eugen Mk
показати весь коментар04.08.2020 16:07 Відповісти Посилання
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На єто же указьівает присутствие МЧС ников, когда нет возгораний, а они со своей пеной, когда квартирьі у людей при пожаре заливают простой водой, повреждая все имущество погорельцев,заодно и у соседей знизу
А теперь я расскажу вам ...о взрыве на Поздняках. Точнее о его технологии. Она описана в манускрипте Войнича, по сути это игра гравитационной ниткой двумя кольцами( линзами). Ооочень эффектно!!! Попробуйте сами, для этого достаточно собрать линзовую систему и поиграться с фокусом. Важно в момент когда вы быстро сдвигаете линзы- нитка утолщается и происходит ....модное слово....хлопок. Агромаднейший. Но надо уметь этим пользоваться.
И вот что из этого получается в реальности. Любопытные будьте осторожны...
https://youtu.be/Ew4T3P-bv_Y