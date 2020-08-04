Автоцистерна із 20 тоннами нафти потрапила в ДТП на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТО

У Полтавській області водій цистерни із 20 тоннами нафти зачепив відбійник, через що автомобіль перекинувся.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Полтавській області.

"3 серпня об 11:15 у Чутівському районі на 388 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій вантажного автомобіля "ДАФ" під час руху зачепив дорожній відбійник та з’їхав на узбіччя, унаслідок чого цистерну цього авто розвернуло і вона пошкодила автомобіль. За попередньою інформацією в цистерні було майже 20 тонн нафти", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної події брали участь 2 відділення ДСНС.

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