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Автоцистерна із 20 тоннами нафти потрапила в ДТП на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТО

У Полтавській області водій цистерни із 20 тоннами нафти зачепив відбійник, через що автомобіль перекинувся.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Полтавській області.

"3 серпня об 11:15 у Чутівському районі на 388 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій вантажного автомобіля "ДАФ" під час руху зачепив дорожній відбійник та з’їхав на узбіччя, унаслідок чого цистерну цього авто розвернуло і вона пошкодила автомобіль. За попередньою інформацією в цистерні було майже 20 тонн нафти", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної події брали участь 2 відділення ДСНС.

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Автоцистерна із 20 тоннами нафти потрапила в ДТП на Полтавщині 01

Автор: 

ДТП (4483) нафта (5598) Полтавська область (1143)


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Топ коментарі
+5
брычка охлаждается воздушным потоком, на солнышке идёт постоянный нагрев с выделением газа, одна искра и беня останется без брычки и тёплого жирка в толстом кармане.
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04.08.2020 16:06 Відповісти
+3
вот оно как так у нас и нефть есть и газ да ? он брычка перевернулась, а бена гаварил нефти нет и бензина нет и только надо пошлину подымать или закрою последний НПЗ.
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04.08.2020 16:03 Відповісти
+2
Лишняя видимо в наличии. От солнца можно и водой поливать.
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04.08.2020 16:07 Відповісти
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вот оно как так у нас и нефть есть и газ да ? он брычка перевернулась, а бена гаварил нефти нет и бензина нет и только надо пошлину подымать или закрою последний НПЗ.
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04.08.2020 16:03 Відповісти
А пеной зачем поливать, шобы не пропала? Или на сонце опасно держать бо может рвануть?
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04.08.2020 16:03 Відповісти
брычка охлаждается воздушным потоком, на солнышке идёт постоянный нагрев с выделением газа, одна искра и беня останется без брычки и тёплого жирка в толстом кармане.
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04.08.2020 16:06 Відповісти
Лишняя видимо в наличии. От солнца можно и водой поливать.
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04.08.2020 16:07 Відповісти
Пена создаёт "шубу", теплоизолирующий слой, уменьшая нагрев, но, что главное - намного лучше отсекает доступ атмосферного воздуха к поверхности цистерны... Именно поэтому открытое пламя заливают пенными растворами...
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04.08.2020 16:51 Відповісти
Конфисковать в пользу государства!
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04.08.2020 16:12 Відповісти
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04.08.2020 16:24 Відповісти
Что конфисковать? За что? Согласно какого закона? Конституции Украины? УК?
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04.08.2020 17:13 Відповісти
не конфисковать, а арестовать майно, для обеспечения будущего иска
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04.08.2020 17:31 Відповісти
Какого иска? С чьей стороны? Штраф за совершение ДТП 510 грн. Вы когда скорость превышаете, у Вас тоже накладывают арест на транспортний засiб чи якесь iнше майно для обеспечения залога по оплате штрафа? Арест на майно может наложить только суд.
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04.08.2020 20:35 Відповісти
Кто собственник дороги и всей ифраструктуры дороги? Вот тот и потребует під арешт, інженерні споруди пов'язані з дорогою пошкодили ж ? А вартість ремонту по цінах 2020 р.1 міліметра дороги коштує 155 грн,всеж ж подорожчало в 2-3 рази, бо красти перестали, а там пошкодили ого го
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05.08.2020 01:28 Відповісти
Какая часть инфраструктуры пошкоджена? Якi інженерні споруди ? На каком участке дороге? На каком кадре или видео Вы это увидели? Сам придумал - сам поверил? Вы являетесь специалистом в какой отрасли? Эксплуатация дорожного хозяйства? Грузовые перевозки? Перевозка ADR ( опасные грузы)? За кран и бензовоз, в который откачали часть топлива платил , скорее всего, хозяин транспорта. Выставят ещё счёт МЧСники... для такого ДТП ещё легко отделался. Водитель цел...
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05.08.2020 13:35 Відповісти
Отбойник сам винуват-дорогу перебегал, ладно, согласен. А екологическая инспекция ничего не хочет сказать, или загрязнения окружающей средьі нефтепродуктами нет ?
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05.08.2020 13:51 Відповісти
А кто Вам сказал, что произошёл разлив нефтепродуктов из цистерны?
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05.08.2020 14:03 Відповісти
Елементарно, раз молчат и нечего не говорят об єтом, значит что-то вьіплеснулось.
На єто же указьівает присутствие МЧС ников, когда нет возгораний, а они со своей пеной, когда квартирьі у людей при пожаре заливают простой водой, повреждая все имущество погорельцев,заодно и у соседей знизу
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05.08.2020 14:14 Відповісти
Странная у Вас логика... ну да ладно... дурень думкой богатiе. Хорошего Вам дня
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05.08.2020 14:41 Відповісти
Спасибо, вам тоже хорошего дня и хорошего мат. состояния
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05.08.2020 15:02 Відповісти
Какой дибит возит нефть в цистернах для светлых нефтепродуктов? Кто-то ляпнул, цензор подхватил и понеслась! И к нпз Коломойского никакого отношения не имеет. Коломойский купил Volvo евро 5 и 6 и новые бочки для доставки продукции на свои АЗС. Частник , занимающийся перевозкой нефтепродуктов по Украине. Бочка 80-х годов. Может Водила прозевал, может, тех неисправность на тягаче. Прям, преступника поймали...« конфисковать в пользу Государства...»
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04.08.2020 17:23 Відповісти
Это типичНЕЙШАЯ стратегия зеленых. Обязательно бензовоз, желателно переполненый автобус, если не получается повторный взрыв когда на месте аварии соберется много народа.
А теперь я расскажу вам ...о взрыве на Поздняках. Точнее о его технологии. Она описана в манускрипте Войнича, по сути это игра гравитационной ниткой двумя кольцами( линзами). Ооочень эффектно!!! Попробуйте сами, для этого достаточно собрать линзовую систему и поиграться с фокусом. Важно в момент когда вы быстро сдвигаете линзы- нитка утолщается и происходит ....модное слово....хлопок. Агромаднейший. Но надо уметь этим пользоваться.
И вот что из этого получается в реальности. Любопытные будьте осторожны...
https://youtu.be/Ew4T3P-bv_Y
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04.08.2020 19:11 Відповісти
Ах да чуть не забыл. Есть еще очень важная деталь. Это движение нитки ...в ОБЕ! стороны. Т.е вы поняли как зеленый может посылать вам нить....подключаясь к вам. Так и вы, будучи в момент подключенным, можете менять направление нити в другую сторону, т.е. управлять ...собственно самим зеленым. Да, это очень непросто, но я вас уверяю, у некоторых это получается.
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04.08.2020 19:40 Відповісти
там все нити к зеленому подключены. человек на ниточках называется марионетка
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05.08.2020 00:33 Відповісти
 
 