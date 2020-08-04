Автоцистерна с 20 тоннами нефти попала в ДТП на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТО
В Полтавской области водитель цистерны с 20 тоннами нефти зацепил отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Полтавской области.
"3 августа в 11:15 в Чутовском районе на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля "ДАФ" во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну данного автомобиля развернуло и она повредила автомобиль. По предварительной информации, в цистерне находилось около 20 тонн нефти", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия принимали участие 2 отделения ГСЧС.
Топ комментарии
+5 Bigukrman я
показать весь комментарий04.08.2020 16:06 Ответить Ссылка
+3 Bigukrman я
показать весь комментарий04.08.2020 16:03 Ответить Ссылка
+2 Eugen Mk
показать весь комментарий04.08.2020 16:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На єто же указьівает присутствие МЧС ников, когда нет возгораний, а они со своей пеной, когда квартирьі у людей при пожаре заливают простой водой, повреждая все имущество погорельцев,заодно и у соседей знизу
А теперь я расскажу вам ...о взрыве на Поздняках. Точнее о его технологии. Она описана в манускрипте Войнича, по сути это игра гравитационной ниткой двумя кольцами( линзами). Ооочень эффектно!!! Попробуйте сами, для этого достаточно собрать линзовую систему и поиграться с фокусом. Важно в момент когда вы быстро сдвигаете линзы- нитка утолщается и происходит ....модное слово....хлопок. Агромаднейший. Но надо уметь этим пользоваться.
И вот что из этого получается в реальности. Любопытные будьте осторожны...
https://youtu.be/Ew4T3P-bv_Y