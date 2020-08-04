Автоцистерна с 20 тоннами нефти попала в ДТП на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТО

В Полтавской области водитель цистерны с 20 тоннами нефти зацепил отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Полтавской области.

"3 августа в 11:15 в Чутовском районе на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля "ДАФ" во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну данного автомобиля развернуло и она повредила автомобиль. По предварительной информации, в цистерне находилось около 20 тонн нефти", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия принимали участие 2 отделения ГСЧС.

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