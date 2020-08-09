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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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карантин (18172) МОЗ (5406) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3230
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09.08.2020 10:27 Відповісти
Понєслось ....
«10:26, 9 августа 2020

В Белоруссии начались проблемы с интернетом

В Белоруссии в день выборов, 9 августа, начались проблемы с интернетом: люди не могут загружать медиафайлы в сеть или воспользоваться видеохостингом YouTube. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем https://t.me/pdmnews/32082 Telegram -канале.»
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09.08.2020 10:35 Відповісти
Брифігхуй не брифінгхуй все обДно отримаєш х ..вірус!
😷
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09.08.2020 10:41 Відповісти
Ніхто на Банковій не знає що робити далі, точніше план є, і він один - триматися за владу.
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09.08.2020 10:50 Відповісти
Их поставил у власти Беня, но его сейчас будут драть американцы, как сидорову козу.
Ахметовские пытаются втолкнуть Украину обратно в "русский мир"; чем это закончится - пока непонятно.
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09.08.2020 10:58 Відповісти
 
 