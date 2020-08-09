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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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«10:26, 9 августа 2020
В Белоруссии начались проблемы с интернетом
В Белоруссии в день выборов, 9 августа, начались проблемы с интернетом: люди не могут загружать медиафайлы в сеть или воспользоваться видеохостингом YouTube. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем https://t.me/pdmnews/32082 Telegram -канале.»
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Ахметовские пытаются втолкнуть Украину обратно в "русский мир"; чем это закончится - пока непонятно.