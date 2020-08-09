РУС
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 1199 новых случаев коронавируса за сутки

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3230
09.08.2020 10:27 Ответить
Понєслось ....
«10:26, 9 августа 2020

В Белоруссии начались проблемы с интернетом

В Белоруссии в день выборов, 9 августа, начались проблемы с интернетом: люди не могут загружать медиафайлы в сеть или воспользоваться видеохостингом YouTube. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем https://t.me/pdmnews/32082 Telegram -канале.»
09.08.2020 10:35 Ответить
Брифігхуй не брифінгхуй все обДно отримаєш х ..вірус!
😷
09.08.2020 10:41 Ответить
Ніхто на Банковій не знає що робити далі, точніше план є, і він один - триматися за владу.
09.08.2020 10:50 Ответить
Их поставил у власти Беня, но его сейчас будут драть американцы, как сидорову козу.
Ахметовские пытаются втолкнуть Украину обратно в "русский мир"; чем это закончится - пока непонятно.
09.08.2020 10:58 Ответить
 
 