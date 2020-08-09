Обов'язкову самоізоляцію прибулих із ОРДЛО поки не скасовуватимуть, - Шмигаль

Влада України не буде поки скасовувати вимогу дотримання режиму самоізоляції для людей, які повернулися з окремих районів Донбасу зважаючи на складну ситуацію із захворюваністю на коронавірус COVID-19 у країні і загрози імпорту захворюваності з непідконтрольних територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Наразі ви бачите ситуацію на підконтрольній Україні території, ми, на жаль, не знаємо, яка вона на тимчасово окупованих територіях. За деякими даними, вона складніша. Ми змушені вводити обмеження, як на кордонах України, так і на лінії розмежування (на Донбасі. - Ред.) для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої у нас і так вистачає", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що в певних приватних випадках для прибулих з ОРДЛО людей можуть бути зроблені винятки, проте в цілому поки змін у цьому питанні не передбачається.

"Тому на цьому етапі в окремих випадках ... прикордонники мають право приймати окремі рішення за рішенням керівника прикордонників. Загалом поки є карантинні обмеження і ситуація залишається настільки складною, вона буде залишатися керованою ось так, як залишалася досі", - сказав прем'єр.

Як повідомлялося, 1 серпня командування операції Об'єднаних сил ухвалило рішення продовжити дію карантину для тих, хто прибуває на підконтрольну українському уряду територію через лінію розмежування на Донбасі.

"Крім того, громадяни, що слідують із тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла й опитування щодо контакту з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що громадян України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускатимуть лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації", - йдеться в повідомленні Оперативно-військового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби.

Для перетину лінії розмежування у КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, яка гарантуватиме дотримання соціальної дистанції.