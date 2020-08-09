УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7938 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 796 25

Обов'язкову самоізоляцію прибулих із ОРДЛО поки не скасовуватимуть, - Шмигаль

Обов'язкову самоізоляцію прибулих із ОРДЛО поки не скасовуватимуть, - Шмигаль

Влада України не буде поки скасовувати вимогу дотримання режиму самоізоляції для людей, які повернулися з окремих районів Донбасу зважаючи на складну ситуацію із захворюваністю на коронавірус COVID-19 у країні і загрози імпорту захворюваності з непідконтрольних територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Наразі ви бачите ситуацію на підконтрольній Україні території, ми, на жаль, не знаємо, яка вона на тимчасово окупованих територіях. За деякими даними, вона складніша. Ми змушені вводити обмеження, як на кордонах України, так і на лінії розмежування (на Донбасі. - Ред.) для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої у нас і так вистачає", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що в певних приватних випадках для прибулих з ОРДЛО людей можуть бути зроблені винятки, проте в цілому поки змін у цьому питанні не передбачається.

"Тому на цьому етапі в окремих випадках ... прикордонники мають право приймати окремі рішення за рішенням керівника прикордонників. Загалом поки є карантинні обмеження і ситуація залишається настільки складною, вона буде залишатися керованою ось так, як залишалася досі", - сказав прем'єр.

Також читайте: Шмигаль про стратегію деокупації Криму: "Озвучувати сьогодні не можна. Це певний елемент державної таємниці"

Як повідомлялося, 1 серпня командування операції Об'єднаних сил ухвалило рішення продовжити дію карантину для тих, хто прибуває на підконтрольну українському уряду територію через лінію розмежування на Донбасі.

"Крім того, громадяни, що слідують із тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла й опитування щодо контакту з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що громадян України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускатимуть лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації", - йдеться в повідомленні Оперативно-військового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби. 

Для перетину лінії розмежування у КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, яка гарантуватиме дотримання соціальної дистанції.

карантин (18172) Шмигаль Денис (4822) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Их нада не на самоизоляцию, а в фильтрационные лагеря изолировать 😈😈😈
показати весь коментар
09.08.2020 10:04 Відповісти
+2
Чисто на папері та самоізоляція.
показати весь коментар
09.08.2020 10:02 Відповісти
+2
А кто будет контролировать самоизоляцию? Шмыгаль? Как в бочку "брякнул". Лица из ОРДЛО, заражая попутчиков, разъедутся рейсовым и местным транспортом по всей стране к местам добровольной самоизоляции?
показати весь коментар
09.08.2020 10:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чисто на папері та самоізоляція.
показати весь коментар
09.08.2020 10:02 Відповісти
Ця самоізоляції це профанація. Приїжджають із за кордону і зразу шастають по знайомих і родичам. Гуляють, випивають розносять заразу і контролю за ними ніякого.Особливо в селах.
показати весь коментар
09.08.2020 11:52 Відповісти
Их нада не на самоизоляцию, а в фильтрационные лагеря изолировать 😈😈😈
показати весь коментар
09.08.2020 10:04 Відповісти
Якщо самоізоляція проходить не в СІЗО,то тоді від неї мало толку...
показати весь коментар
09.08.2020 10:07 Відповісти
А кто будет контролировать самоизоляцию? Шмыгаль? Как в бочку "брякнул". Лица из ОРДЛО, заражая попутчиков, разъедутся рейсовым и местным транспортом по всей стране к местам добровольной самоизоляции?
показати весь коментар
09.08.2020 10:13 Відповісти
Давайте в лагеря, в сизо или сразу бомбу на голову, что бы не мучились.
--
Не забывайте, что не всем по кайфу это ОРДЛО, особенно тем кто там живет.
показати весь коментар
09.08.2020 10:18 Відповісти
Знаєте, коли так році у 1942-43 комусь була не по кайфу німецька окупація, то він у партизани йшов - чи в совєцькі, чи в УПА... Хтось підривав ешелони, хтось листівки розклеював... Тепер питання: де партизанські угрупування в ОРДЛО???
показати весь коментар
09.08.2020 10:32 Відповісти
А він-то тут до чого?))) У партизани народ самоорганізується без Пєті, Зєлі чи ще когось!
показати весь коментар
09.08.2020 10:40 Відповісти
Вы абсолютно не правы. Без денег, организации и снабжения не происходит абсолютно ничего.
Как пример, палестинцев трудно заподозрить в любви и Израилю, но без агитации и финансирования из вне они ничего не делают.
Так и Украина если хочет использовать этот ресурс в борьбе за свою независимость, то СБУ должны это организовывать.
показати весь коментар
09.08.2020 10:52 Відповісти
Хто восени 1942 організував УПА, якщо навіть лідери ОУН Бандера і Стецько були в цей час в німецькому концтаборі Заксельхаузен?
показати весь коментар
09.08.2020 10:54 Відповісти
О, кацап всплив... Які партизани на Західній Україні в 1942? Ковпак туди тільки через рік дійшов!

І мабуть саме тому перші бої УПА провела проти німців?
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC Бій під Костополем
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%A3%D0%9F%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83 Наступ на Янову Долину
3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2 Бій біля Нового Загорова
показати весь коментар
09.08.2020 12:48 Відповісти
Нет смысла вступать в исторический диспут.
Само по себе ничего не происходит.
показати весь коментар
09.08.2020 11:20 Відповісти
Здесь немного правды о советских партизанах в 1942

Рабичев рассказывает о партизанах в Белоруссии
Оказывается в 1942 году никакого партизанского движения в Белоруссии не было
Мужики ждали раздачу земли и в штыки воспринимали заезжих казачков из СССря
Но потом, видимо, подтянулись гиркины и зоикосмодемьянские
и пошло поехало
ну как на Донбассе...
http://www.e-reading.club/book.php?book=1010020 http://www.e-reading.club/book.php?book=1010020
отрывок из Рабичева "Война всё спишет", где Рабичев рассказывает, как крестьяне ждали раздачи земли от немцев. "Рассказывает он, как его, бывшего чемпиона СССР по бегу, в 1939 году пригласил погостить на две недели Сталин и как две недели прожил он на даче вождя народов, как в декабре 1941 года Иосиф Виссарионович вызвал его из Тбилиси вторично и назначил командиром десанта, как его с пятьюстами автоматчиками ночью сбросили в окрестностях Борисова для поддержки и организации партизанского движения в Белоруссии, как, однако, никакого движения, никаких партизан они не нашли, а население встретило их враждебно. Мужики в 1942 году ждали от немцев закона о роспуске колхозов и раздаче земли в частную собственность.
А что касается УПА
Здесь нужно помнить за что воевали украинцы, которых только что, в 1939, выгнали их хат.

Киев полный сепаров.
показати весь коментар
09.08.2020 13:52 Відповісти
Партизанили, зная что помогают армии бороться с врагом. Чем жертва людей в ОРДЛО поможет ВСУ?
показати весь коментар
09.08.2020 14:36 Відповісти
Ну, наприклад, могли б підірвати ешелон, який кацапську техніку везе...
показати весь коментар
09.08.2020 17:04 Відповісти
А закрити КПП через Ковід - нє? От з Кримом ж закрили...
показати весь коментар
09.08.2020 10:30 Відповісти
А смысл? Граница с РФ открыта.
показати весь коментар
09.08.2020 10:32 Відповісти
І з московією кордон теж треба закрити! Причому давно вже...

Але яка б не була кацапія, але все ж таки епідеміологічний контроль однозначно кращий, ніж в лугандонії.
показати весь коментар
09.08.2020 10:33 Відповісти
Надо как то решить хотя бы через Ахметова или Медведчука чтобы помочь тем кто там остался не по своей вине оказать помощь . А то придет время возврата этих территорий в Украину а там людей не будет. Войска ордловцев уйдут в Россию а что и кто тогда там останется. Города без людей. Кем заселять то будем если у самих демографическая катастрофа ?
показати весь коментар
09.08.2020 11:11 Відповісти
А чего можно и отменить, и пременить правило для лугандонов - не хрен шастать.
показати весь коментар
09.08.2020 12:23 Відповісти
Моя онучка навряд - що набере отих балів . Чекають із ОРДЛО - розумніших , патріотичніших !(
показати весь коментар
09.08.2020 13:50 Відповісти
 
 