Обязательную самоизоляцию прибывших из ОРДЛО пока не будут отменять, - Шмыгаль

Власти Украины не будут пока отменять требование соблюдения режима самоизоляции для людей, вернувшихся из отдельных районов Донбасса ввиду сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране и угрозы импорта заболеваемости с неподконтрольных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью "Радио Свобода".

"На данный момент вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории, мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения, как на границах Украины, так и на линии разграничения (на Донбассе. - Ред.) для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает", - сказал Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", обнародованном в субботу.

Он отметил, что в определенных частных случаях для прибывших с ОРДЛО людей могут быть сделаны исключения, однако в целом пока изменений в этом вопросе не предполагается.

"Поэтому на данном этапе в отдельных случаях… пограничники имеют право принимать отдельные решения по решению руководителя пограничников. В общем пока есть карантинные ограничения и ситуация остается настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор", - сказал премьер.

Как сообщалось, 1 августа командование операции Объединенных сил приняло решение продлить действие карантина для тех, кто прибывает на подконтрольную украинскому правительству территорию через линию разграничения на Донбассе.

"Кроме того граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", - сообщили ы пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.