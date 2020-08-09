РУС
Обязательную самоизоляцию прибывших из ОРДЛО пока не будут отменять, - Шмыгаль

Власти Украины не будут пока отменять требование соблюдения режима самоизоляции для людей, вернувшихся из отдельных районов Донбасса ввиду сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в стране и угрозы импорта заболеваемости с неподконтрольных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью "Радио Свобода".

"На данный момент вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории, мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения, как на границах Украины, так и на линии разграничения (на Донбассе. - Ред.) для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает", - сказал Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", обнародованном в субботу.

Он отметил, что в определенных частных случаях для прибывших с ОРДЛО людей могут быть сделаны исключения, однако в целом пока изменений в этом вопросе не предполагается.

"Поэтому на данном этапе в отдельных случаях… пограничники имеют право принимать отдельные решения по решению руководителя пограничников. В общем пока есть карантинные ограничения и ситуация остается настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 1199 новых случаев коронавируса за сутки

Как сообщалось, 1 августа командование операции Объединенных сил приняло решение продлить действие карантина для тех, кто прибывает на подконтрольную украинскому правительству территорию через линию разграничения на Донбассе.

"Кроме того граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", - сообщили ы пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

+5
Их нада не на самоизоляцию, а в фильтрационные лагеря изолировать 😈😈😈
09.08.2020 10:04 Ответить
+2
Чисто на папері та самоізоляція.
09.08.2020 10:02 Ответить
+2
А кто будет контролировать самоизоляцию? Шмыгаль? Как в бочку "брякнул". Лица из ОРДЛО, заражая попутчиков, разъедутся рейсовым и местным транспортом по всей стране к местам добровольной самоизоляции?
09.08.2020 10:13 Ответить
Чисто на папері та самоізоляція.
09.08.2020 10:02 Ответить
Ця самоізоляції це профанація. Приїжджають із за кордону і зразу шастають по знайомих і родичам. Гуляють, випивають розносять заразу і контролю за ними ніякого.Особливо в селах.
09.08.2020 11:52 Ответить
Их нада не на самоизоляцию, а в фильтрационные лагеря изолировать 😈😈😈
09.08.2020 10:04 Ответить
Якщо самоізоляція проходить не в СІЗО,то тоді від неї мало толку...
09.08.2020 10:07 Ответить
А кто будет контролировать самоизоляцию? Шмыгаль? Как в бочку "брякнул". Лица из ОРДЛО, заражая попутчиков, разъедутся рейсовым и местным транспортом по всей стране к местам добровольной самоизоляции?
09.08.2020 10:13 Ответить
Давайте в лагеря, в сизо или сразу бомбу на голову, что бы не мучились.
Не забывайте, что не всем по кайфу это ОРДЛО, особенно тем кто там живет.
09.08.2020 10:18 Ответить
Знаєте, коли так році у 1942-43 комусь була не по кайфу німецька окупація, то він у партизани йшов - чи в совєцькі, чи в УПА... Хтось підривав ешелони, хтось листівки розклеював... Тепер питання: де партизанські угрупування в ОРДЛО???
09.08.2020 10:32 Ответить
А він-то тут до чого?))) У партизани народ самоорганізується без Пєті, Зєлі чи ще когось!
09.08.2020 10:40 Ответить
Вы абсолютно не правы. Без денег, организации и снабжения не происходит абсолютно ничего.
Как пример, палестинцев трудно заподозрить в любви и Израилю, но без агитации и финансирования из вне они ничего не делают.
Так и Украина если хочет использовать этот ресурс в борьбе за свою независимость, то СБУ должны это организовывать.
09.08.2020 10:52 Ответить
Хто восени 1942 організував УПА, якщо навіть лідери ОУН Бандера і Стецько були в цей час в німецькому концтаборі Заксельхаузен?
09.08.2020 10:54 Ответить
О, кацап всплив... Які партизани на Західній Україні в 1942? Ковпак туди тільки через рік дійшов!

І мабуть саме тому перші бої УПА провела проти німців?
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC Бій під Костополем
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%A3%D0%9F%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83 Наступ на Янову Долину
3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2 Бій біля Нового Загорова
09.08.2020 12:48 Ответить
Нет смысла вступать в исторический диспут.
Само по себе ничего не происходит.
09.08.2020 11:20 Ответить
Здесь немного правды о советских партизанах в 1942

Рабичев рассказывает о партизанах в Белоруссии
Оказывается в 1942 году никакого партизанского движения в Белоруссии не было
Мужики ждали раздачу земли и в штыки воспринимали заезжих казачков из СССря
Но потом, видимо, подтянулись гиркины и зоикосмодемьянские
и пошло поехало
ну как на Донбассе...
http://www.e-reading.club/book.php?book=1010020 http://www.e-reading.club/book.php?book=1010020
отрывок из Рабичева "Война всё спишет", где Рабичев рассказывает, как крестьяне ждали раздачи земли от немцев. "Рассказывает он, как его, бывшего чемпиона СССР по бегу, в 1939 году пригласил погостить на две недели Сталин и как две недели прожил он на даче вождя народов, как в декабре 1941 года Иосиф Виссарионович вызвал его из Тбилиси вторично и назначил командиром десанта, как его с пятьюстами автоматчиками ночью сбросили в окрестностях Борисова для поддержки и организации партизанского движения в Белоруссии, как, однако, никакого движения, никаких партизан они не нашли, а население встретило их враждебно. Мужики в 1942 году ждали от немцев закона о роспуске колхозов и раздаче земли в частную собственность.
А что касается УПА
Здесь нужно помнить за что воевали украинцы, которых только что, в 1939, выгнали их хат.

Киев полный сепаров.
09.08.2020 13:52 Ответить
Партизанили, зная что помогают армии бороться с врагом. Чем жертва людей в ОРДЛО поможет ВСУ?
09.08.2020 14:36 Ответить
Ну, наприклад, могли б підірвати ешелон, який кацапську техніку везе...
09.08.2020 17:04 Ответить
А закрити КПП через Ковід - нє? От з Кримом ж закрили...
09.08.2020 10:30 Ответить
А смысл? Граница с РФ открыта.
09.08.2020 10:32 Ответить
І з московією кордон теж треба закрити! Причому давно вже...

Але яка б не була кацапія, але все ж таки епідеміологічний контроль однозначно кращий, ніж в лугандонії.
09.08.2020 10:33 Ответить
Надо как то решить хотя бы через Ахметова или Медведчука чтобы помочь тем кто там остался не по своей вине оказать помощь . А то придет время возврата этих территорий в Украину а там людей не будет. Войска ордловцев уйдут в Россию а что и кто тогда там останется. Города без людей. Кем заселять то будем если у самих демографическая катастрофа ?
09.08.2020 11:11 Ответить
А чего можно и отменить, и пременить правило для лугандонов - не хрен шастать.
09.08.2020 12:23 Ответить
Моя онучка навряд - що набере отих балів . Чекають із ОРДЛО - розумніших , патріотичніших !(
09.08.2020 13:50 Ответить
 
 