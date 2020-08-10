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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині виявили 130 нових випадків COVID-19, загалом 10,9 тис. інфікованих і 305 померлих
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Степан Степанович #417495
показати весь коментар10.08.2020 09:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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