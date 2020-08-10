РУС
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 8 областей Украины не соответствуют критериям ослабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

