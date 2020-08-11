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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВІДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також про заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Сегодня, 06:51 495
В Николаевской инфекционной больницы заняты все палаты, однако больные коронавирусом продолжают поступать. Врачи готовятся принимать инфицированных в коридорах.
Об этом сообщила директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлана Федорова, пишет https://newsyou.info/goto/ ТСН .
«Заняты все кровати, все предбанники заняты. Напихали, как селедку, этих коек», - показала больницу директор.
Сестринские тоже пришлось переделать под палату.
«Больные продолжают поступать. Я хочу успокоить жителей нашего города: даже если вы поступите в коридор, мы примем всех и предоставим качественную помощь всем. Надеюсь, с завтрашнего дня решится вопрос с 1-й горбольницей, которая является больницей «первой линии», и она откроется», - сказала Федорова.
Источник: https://newsyou.info/ Новости Ю https://newsyou.info/napixali-kak-seledku-v-xarkove-i-nikolaeve-bolnicy-s-bolnymi-covid-19-zapolneny-pod-zavyazku-video