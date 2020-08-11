Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВІДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також про заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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