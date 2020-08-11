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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВІДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також про заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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карантин (18172) МОЗ (5406) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Надоел уже сериал квартала 95. Меняйте артистов, шо ли.
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11.08.2020 09:16 Відповісти
Напихали, как селедку»: в Харькове и Николаеве больницы с больными COVID-19 заполнены под завязку (видео)
Сегодня, 06:51 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6091 495

В Николаевской инфекционной больницы заняты все палаты, однако больные коронавирусом продолжают поступать. Врачи готовятся принимать инфицированных в коридорах.
Об этом сообщила директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлана Федорова, пишет https://newsyou.info/goto/ ТСН .
«Заняты все кровати, все предбанники заняты. Напихали, как селедку, этих коек», - показала больницу директор.
Сестринские тоже пришлось переделать под палату.
«Больные продолжают поступать. Я хочу успокоить жителей нашего города: даже если вы поступите в коридор, мы примем всех и предоставим качественную помощь всем. Надеюсь, с завтрашнего дня решится вопрос с 1-й горбольницей, которая является больницей «первой линии», и она откроется», - сказала Федорова.
Источник: https://newsyou.info/ Новости Ю https://newsyou.info/napixali-kak-seledku-v-xarkove-i-nikolaeve-bolnicy-s-bolnymi-covid-19-zapolneny-pod-zavyazku-video
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11.08.2020 09:18 Відповісти
 
 