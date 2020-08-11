РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9791 посетитель онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
1 220 2

Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 158 новых случаев коронавируса за сутки

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надоел уже сериал квартала 95. Меняйте артистов, шо ли.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:16 Ответить
Напихали, как селедку»: в Харькове и Николаеве больницы с больными COVID-19 заполнены под завязку (видео)
Сегодня, 06:51 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6091 495

В Николаевской инфекционной больницы заняты все палаты, однако больные коронавирусом продолжают поступать. Врачи готовятся принимать инфицированных в коридорах.
Об этом сообщила директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлана Федорова, пишет https://newsyou.info/goto/ ТСН .
«Заняты все кровати, все предбанники заняты. Напихали, как селедку, этих коек», - показала больницу директор.
Сестринские тоже пришлось переделать под палату.
«Больные продолжают поступать. Я хочу успокоить жителей нашего города: даже если вы поступите в коридор, мы примем всех и предоставим качественную помощь всем. Надеюсь, с завтрашнего дня решится вопрос с 1-й горбольницей, которая является больницей «первой линии», и она откроется», - сказала Федорова.
Источник: https://newsyou.info/ Новости Ю https://newsyou.info/napixali-kak-seledku-v-xarkove-i-nikolaeve-bolnicy-s-bolnymi-covid-19-zapolneny-pod-zavyazku-video
показать весь комментарий
11.08.2020 09:18 Ответить
 
 