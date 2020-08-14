"Як 41-й рік! Били конкретно! Омонівці! Знімали штани з мене! Сказали по колу пустять! Ви#буть так, що мама не впізнає", - дівчина, яку випустили з ізолятора в Мінську. ВIДЕО

Дівчина, яку затримали білоруські силовики під час акції протесту, розповіла про знущання і приниження під час перебування в міліції і СІЗО. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона порівняла білоруських міліціонерів з фашистами під час Другої світової війни.

"Як собаки! Як 41-й рік! .. Тут (ред. - СІЗО) ще не сильно знущаються, а РВВС - били конкретно! У цьому бусі! Омонівці! Десять штук мене били! Кийками били! Ображали. Погрожували смертю. Знімали штани з мене! Сказали по колу пустять! Ви#буть так, що мама рідна не впізнає!" - каже дівчина, заливаючись сльозами.

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