Мінський тракторний завод зупинив роботу, створено страйковий комітет. ВIДЕО

Перша зміна Мінського тракторного заводу зупинила роботу після зустрічі робочих із керівництвом підприємства. Чи почне роботу друга зміна, невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент видання "Наша нива" з посиланням на директора МТЗ Віталія Вовка.

Робочі МТЗ сформували страйковий комітет із 23 осіб. Вони заявили виданню, що керівництво заводу намагалося добитися від них висунення тільки економічних вимог. Але вони вимагають реформування силових структур і звільнення причетних до побиття демонстрантів; зміни влади в країні; розформування нинішнього складу ЦВК; повної реабілітації політв'язнів.

За зібраними страйкомом відомостями, під репресії потрапило не менше 20 працівників МТЗ.

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