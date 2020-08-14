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Мінський тракторний завод зупинив роботу, створено страйковий комітет. ВIДЕО
Перша зміна Мінського тракторного заводу зупинила роботу після зустрічі робочих із керівництвом підприємства. Чи почне роботу друга зміна, невідомо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент видання "Наша нива" з посиланням на директора МТЗ Віталія Вовка.
Робочі МТЗ сформували страйковий комітет із 23 осіб. Вони заявили виданню, що керівництво заводу намагалося добитися від них висунення тільки економічних вимог. Але вони вимагають реформування силових структур і звільнення причетних до побиття демонстрантів; зміни влади в країні; розформування нинішнього складу ЦВК; повної реабілітації політв'язнів.
За зібраними страйкомом відомостями, під репресії потрапило не менше 20 працівників МТЗ.
Топ коментарі
+17 133133
показати весь коментар14.08.2020 15:10
+11 Владимир Пономаренко #471653
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+9 вставай
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Автор "психиатрического портрета" белорусского лидера доктор Щигельский - кстати, так же, как и сам Лукашенко, из Могилевской области, дипломированный практикующий врач - не без основания претендует на то, что его исследование - результат сугубо научного подхода к анализу конкретного заболевания, а не плод политического заказа. Как-никак свои выводы психиатр сделал, основываясь на трудах известных специалистов в этой области - П.Б.Ганнушкина, О.В.Кербикова, М.И.Буянова и других, - а диагноз поставил в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра. Ни больше ни меньше! Поскольку непосредственного доступа "к телу" врач не имел, материал для заочного обследования высокопоставленного "пациента" он взял из публичных выступлений президента, видеозаписей, свидетельств лиц, близко и длительно с ним общавшихся, а также фактов его биографии.
Лукашенко бредит "идеей заговора" против него как особенной, выдающейся личности, а окружающий мир воспринимает как враждебный - таков главный вывод из этого необычного медицинского заключения. Аргументы? Еще в 1977 г., в период работы секретарем комитета комсомола Могилевского горпищеторга, Лукашенко усмотрел "заговор" мясокомбинатовской мафии, в конце 80-х он борется с "заговорщиками" районного масштаба, став президентом - уже с мировым заговором против него. Само слово "заговорщицкий", так часто употребляемое действующим президентом Белоруссии, показательно для параноидного расстройства личности...
Кроме того, врач посчитал, что у "исследуемого явно нарушенные формальные логические связи, о смысле его некоторых выступлений можно скорее интуитивно догадаться, нежели понять их с применением нормальной логики. Весьма своеобразно, например, излагает нынешний лидер Белоруссии свое понимание принципов свободы прессы на встрече с творческим коллективом Белтелерадиокомпании: "Я абсолютного этого не скрываю и считаю, вот эти игры, особенно они у журналистов характерны, но особенно они характерны политикам: вот давайте мы не будем говорить об идеологической работе, а будем говорить о каком-то информировании, а на самом деле будем проводить идеологическую работу. Вот давайте не будем заявлять в открытую вот так, а как-то вот-вот из-под стола, из-под ковра, что-то там такое изобразим, чтобы не показать свое лицо или еще что-то, - этого абсолютно делать не надо. Для этого есть спецслужбы и ГБ..."
И еще одна деталь, на которую обращает внимание сей медицинский труд: за время пребывания на посту президента Лукашенко удалось наладить действительно прочные партнерские отношения только со странами, где у власти находились правители тоталитарного типа: Саддам Хусейн, Слободан Милошевич, Фидель Кастро... Практикующие психиатры знают о склонности больных выбирать себе в товарищи, предпочитать общаться или хотя бы просто проявлять расположение к личностям с патологией того же типа, что и у самого больного, поясняет Щигельский.
В итоге творец "портрета" заявляет, что в соответствии со статьей 88 Конституции Республики Беларусь Президент Республики Беларусь может быть досрочно освобожден от должности по стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности руководителя государства.
Сам Лукашенко, говорят, отнесся к заключению в свойственной ему манере - попросту проигнорировал.
Інфраструктуру можна відбудувати. Втрати генофонду - жінки народять нових синів та дочок. А втрата суверенітету - оце справжня катастрофа.
(І так, треба підготувати до підриву реактори АЕС).
(хоча це взагалі не варіант... вона на кордоні з балтійськими країнами, тому нахій... якби на кордоні з кацапами, то можна було б по-********* використати як загрозу...)
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
Таких рагулей в Украине процентов 12-15 , шо на лукашенку молятся .
Большинство поддерживает протестующих в Минске, осуждает диктатуру Лукашенко и возмущены фальсификациями выборов. По иному западная цивилизация вести не может.
Однако, мы должны понимать, что стали не просто свидетелями, но и невольными участниками отлично срежиссированного в Кремле спектакля в Беларуси.
Интересные наблюдения с минских протестов в комментариях. Например, у Мюрида пишут:
"...Подоспело видео с камер наблюдения. Отлично видно, как "стихийные" протесты координируются и направляются кукловодами. Заодно отлично виден состав протестующих - одни крепкие мужчины и молодые парни, многие из которых действуют четко организованными группами (+ ссылки на твиттер)".
По нашему ТВ я пытался услышать белорусскую речь протестующих и их лидеров. Тщетно!
Показательны ролики с бастующих предприятий: вышедшие работники единогласно выражают поддержку крымнашистке, путинистке и просто кухарке Тихановской. То, что окружение этого кандидата приведет Беларусь к аншлюсу с РФ сомнений не вызывает.
"Комитет государственного спасения" Беларуси создан Цепкало. Рашистом и крымнашистом.
Напомню, другой конкурент Луки Бабарико - также крот Лубянки, экс-главарь банка Газпрома в Минске. Сегодня он выдвинул властям РБ свои требования с Москвы.
Интересна трансформация рашистских пропагандонов: от безоговорочной поддержки протестов в начале акций до поддержки действий силовиков Лукашенко против этих протестующих (Скабеева).
Что, по сути, имеем? Кремлевские технология, пользуясь демократией и поддержкой протестующих со стороны Запада, манипулятивно внедряют свои сценарии.
Западные страны, в т.ч. Украина и украинские политики, своей однозначной поддержкой Майдана в Беларуси и осуждением действий Лукашенко, загоняют диктатора в кремлевский капкан. У Луки не остается вариантов, как дрейфовать к специально его признавшему Путину с Гундяевым.
Если добиться от властей Беларуси западных требований - новые выборы или пересчет голосов, то получаем не лучшую картину: побеждают другие московские кандидаты, которых Кремль готовил годами.
Даже, если допустить, что национал-либералы до досрочных выборов смогут найти и раскрутить своего кандидата, у него практически нет шансов стать президентом в виду огромной массы пророссийской ваты среди избирателей Беларуси.
Какой же выход? В идеале, Западу следует добиться от Луки назначения даты досрочных парламентских и президентских выборов через год с условием обязательного мониторинга Западом отношений власти с оппозицией. Т.е. отслеживать любые поползновения репрессий, цензуры, фабрикации дел против оппозиционеров. Запад также обязан сделать заявления о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси и мониторить ситуацию, возможно привязав ее к дополнительным санкциям против РФ, если Москва будет навязывать Беларуси свою повестку дня.
Но, такое поведение Запада - утопия. К сожалению, сценарий в Беларуси пишется не нами и не самими белорусами.
UPD: Почему белорусы захотели иметь право голоса, когда отсутствует их кандидат и выдвинуты только кремлевские кандидаты?
Некоторые сегодня сравнивают, кто лучше - Лука или его соперники.
Скажу следующее: плохи все. И хуже всего, что нет своего проевропейского национал-либерального кандидата..
Лука все годы противился аншлюсу, все три его соперника за более тесное (читай: аншлюс) сотрудничество с рашкой.
Лука в вопросе Крыма придерживался нейтралитета, другие кандидаты не скрывают крымнашистских взглядов, т.е. Крым признают российским на раз.
Лука не трогал Белорусскую церковь (не московского патриархата), его конкуренты - гундяевцы, сожрут белорусскую веру на раз.
Лука выбивал преференции для себя и РБ с российских энергоносителей, выстроил систему диверсификации для шантажа РФ. Другие кандидаты ЗА общую с РФ энергосистему.
Лука против общего рубля, другие - за.
И далее по всем вопросам так.
Золотые слова.
Все, акк оно есть.
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!.."
В.Высоцкий
Тих кого випустили з катівень, показали і розказали, що з ними там творили.
Бо ж нинішні Нью - Сталіни, самі повірили своїм же казкам про справедливого «вождя».
А Сталін, саме тому, не випускав, а знищував жертви, щоб вони не розказували, щоб інші НЕ ЗНАЛИ.
Мудіщев зараз в Москві у *****.
Перетирають ситуацію
У нас виробляються трактори із турецьких, італійських, німецьких комплектів. Значно кращі (я думаю) ніж оті мтз, що збиралися на ЛК Порошенка.
Тристасильний мтз у сусіда має німецький двигун та європейську трансмісію. апаратура теж імпортна. білоруські хіба колеса та облуда. Про серйозні проблеми не чув, але вибір трактора, як я розумію, був обумовлений вигідною кредитною політтикою.
час назад из Рязани в сторону Минска вылетел ИЛ-76 белорусских ВВС
Интересно, ак атам шахтеры в Горловке сейчас, на хлеб хватает?
Мамадарагая, а чем теперь лечить коронавирус?
"Трактор вылечит всех" (с) - Лукашонка
Наши уже давно администрации захватывали, и менты боялись по улицам ходить. А потом начали брать десятками ментов в плен из тех кто не поразбегались. БТР жгли, как шины на раз.
Может мы не соседи???
Минские работники вышли на площадь Независимости .
Как сообщает корреспондент https://t.me/nashaniva nn.by , огромная колонна работников МТЗ по проезжей части движется в центр Минска. К ним присоединяются люди. Они идут на площадь Независимости, где уже тысячи минчан скандируют: «Уходи!»
https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389494/
Гендиректор ФК БАТЭ выкинул в мусорку свою военную форму
Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский выбросил в мусорный контейнер форму с офицерскими погонами в знак протеста. Видео своей акции он опубликовал в https://www.instagram.com/p/CD3LXJ1nIjl/?utm_source=ig_embed Instagram .
Именно этим пугают беларусов российские агитаторы на полит форуме.
"Жуть" то какая - стать частью одной из единственно нормальных стран Европы.
Беларусы - это не одиннароТ, если лахтинские еще не поняли.
Беларусы - католики, и этим все сказано.
P.S. Мне тут напомнили, что гляный враг - Вейшнория - это Лида и Гродно, католические районы Беларуси. Лично у меня боьше нет никаких вопросов.
Именно потому Машерова и убили.
Слава труду, вы сохранили даже тракторный завод.
Пусть свое, пусть неказистое, но свое, не китайское., а это оазначает экономическую независимость.
Скоро, ох скоро вам завидовать начнут, да как.
Если подсчитать всех будущих безработных в Австралии - в обморок упадешь: каждый 3-й (!) взрослый житель Австралии получает выплаты по ковиду, а на Тасмании - каждый 2-й.
Если для 1/5 этих людей сохранятся рабочие места, я буду крайне удивлена.
Скоро всем будет не до ковида.