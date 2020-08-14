РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7970 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
34 383 93

Минский тракторный завод остановил работу, создан стачечный комитет. ВИДЕО

Первая смена Минского тракторного завода остановила работу после встречи рабочих с руководством предприятия. Начнет ли работу вторая смена, неизвестно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент издания "Наша нива" со ссылкой на директора МТЗ Виталия Вовка.

Рабочие МТЗ сформировали стачечный комитет из 23 человек. Они заявили изданию, что руководство завода пыталось добиться от них выдвижения только экономических требований. Но они требуют реформирования силовых структур и увольнения причастных к избиениям демонстрантов; смены власти в стране; расформирования нынешнего состава ЦИК; полной реабилитации политзаключенных.

По собранным стачкомом сведениям, под репрессии попало не менее 20 работников МТЗ.

Читайте также: В Беларуси анонсирован общенациональный Марш свободы

Беларусь (7937) забастовка (321) завод (518) Минск (1562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
кино про большевиков 26 лет крутить - это даром не проходит
показать весь комментарий
14.08.2020 15:10 Ответить
+11
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13134017.html Белорусский цугцванг

Большинство поддерживает протестующих в Минске, осуждает диктатуру Лукашенко и возмущены фальсификациями выборов. По иному западная цивилизация вести не может.
Однако, мы должны понимать, что стали не просто свидетелями, но и невольными участниками отлично срежиссированного в Кремле спектакля в Беларуси.

Интересные наблюдения с минских протестов в комментариях. Например, у Мюрида пишут:
"...Подоспело видео с камер наблюдения. Отлично видно, как "стихийные" протесты координируются и направляются кукловодами. Заодно отлично виден состав протестующих - одни крепкие мужчины и молодые парни, многие из которых действуют четко организованными группами (+ ссылки на твиттер)".

По нашему ТВ я пытался услышать белорусскую речь протестующих и их лидеров. Тщетно!
Показательны ролики с бастующих предприятий: вышедшие работники единогласно выражают поддержку крымнашистке, путинистке и просто кухарке Тихановской. То, что окружение этого кандидата приведет Беларусь к аншлюсу с РФ сомнений не вызывает.

"Комитет государственного спасения" Беларуси создан Цепкало. Рашистом и крымнашистом.
Напомню, другой конкурент Луки Бабарико - также крот Лубянки, экс-главарь банка Газпрома в Минске. Сегодня он выдвинул властям РБ свои требования с Москвы.

Интересна трансформация рашистских пропагандонов: от безоговорочной поддержки протестов в начале акций до поддержки действий силовиков Лукашенко против этих протестующих (Скабеева).

Что, по сути, имеем? Кремлевские технология, пользуясь демократией и поддержкой протестующих со стороны Запада, манипулятивно внедряют свои сценарии.

Западные страны, в т.ч. Украина и украинские политики, своей однозначной поддержкой Майдана в Беларуси и осуждением действий Лукашенко, загоняют диктатора в кремлевский капкан. У Луки не остается вариантов, как дрейфовать к специально его признавшему Путину с Гундяевым.

Если добиться от властей Беларуси западных требований - новые выборы или пересчет голосов, то получаем не лучшую картину: побеждают другие московские кандидаты, которых Кремль готовил годами.

Даже, если допустить, что национал-либералы до досрочных выборов смогут найти и раскрутить своего кандидата, у него практически нет шансов стать президентом в виду огромной массы пророссийской ваты среди избирателей Беларуси.

Какой же выход? В идеале, Западу следует добиться от Луки назначения даты досрочных парламентских и президентских выборов через год с условием обязательного мониторинга Западом отношений власти с оппозицией. Т.е. отслеживать любые поползновения репрессий, цензуры, фабрикации дел против оппозиционеров. Запад также обязан сделать заявления о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси и мониторить ситуацию, возможно привязав ее к дополнительным санкциям против РФ, если Москва будет навязывать Беларуси свою повестку дня.

Но, такое поведение Запада - утопия. К сожалению, сценарий в Беларуси пишется не нами и не самими белорусами.

UPD: Почему белорусы захотели иметь право голоса, когда отсутствует их кандидат и выдвинуты только кремлевские кандидаты?
Некоторые сегодня сравнивают, кто лучше - Лука или его соперники.
Скажу следующее: плохи все. И хуже всего, что нет своего проевропейского национал-либерального кандидата..
Лука все годы противился аншлюсу, все три его соперника за более тесное (читай: аншлюс) сотрудничество с рашкой.
Лука в вопросе Крыма придерживался нейтралитета, другие кандидаты не скрывают крымнашистских взглядов, т.е. Крым признают российским на раз.
Лука не трогал Белорусскую церковь (не московского патриархата), его конкуренты - гундяевцы, сожрут белорусскую веру на раз.
Лука выбивал преференции для себя и РБ с российских энергоносителей, выстроил систему диверсификации для шантажа РФ. Другие кандидаты ЗА общую с РФ энергосистему.
Лука против общего рубля, другие - за.
И далее по всем вопросам так.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:15 Ответить
+9
Після такого жорсткого придушення протестів бацька вже труп. Тільки тепер сусіди думайте, кого вам завернуть в нову обгортку. Якщо зрозумієте, що вся біда від кацапів, у вас є шанс зберегти країну. Не особливо сподіваюсь, бо зараз для 90% вони для вас друзі і сусіди. Так що у вас все тільки починається.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кино про большевиков 26 лет крутить - это даром не проходит
показать весь комментарий
14.08.2020 15:10 Ответить
23 мітингаря це не протести. Скілки робочих зупинило роботу і підтримало страйк?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:28 Ответить
А ну ка, останови на 3й секунде и еще раз раскажи про 23 человека
показать весь комментарий
14.08.2020 15:32 Ответить
23 це комітет, а не кількість мітингарів, давай своє простирадло.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:07 Ответить
комітет зазвичай 3-5-10 людей. а тут цілих 23 людини. Це всі що страйкують?
показать весь комментарий
14.08.2020 16:18 Ответить
А твое какое свинячье дело, сколько на МТЗ людей рабочие делегировали в комитет?
показать весь комментарий
14.08.2020 20:06 Ответить
Да просто куйловый сценарий замены выбившегося и доверия таракана решил идти по столетнему сценарию
показать весь комментарий
14.08.2020 18:25 Ответить
В одном из негосударственных изданий появилось профессиональное врачебное заключение о состоянии психического здоровья "белоруса номер 1" - Александра Лукашенко. Диагноз звучит так: "умеренно выраженная мозаичная психопатия с преобладанием черт параноидального и диссоциального расстройств личности".
Автор "психиатрического портрета" белорусского лидера доктор Щигельский - кстати, так же, как и сам Лукашенко, из Могилевской области, дипломированный практикующий врач - не без основания претендует на то, что его исследование - результат сугубо научного подхода к анализу конкретного заболевания, а не плод политического заказа. Как-никак свои выводы психиатр сделал, основываясь на трудах известных специалистов в этой области - П.Б.Ганнушкина, О.В.Кербикова, М.И.Буянова и других, - а диагноз поставил в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра. Ни больше ни меньше! Поскольку непосредственного доступа "к телу" врач не имел, материал для заочного обследования высокопоставленного "пациента" он взял из публичных выступлений президента, видеозаписей, свидетельств лиц, близко и длительно с ним общавшихся, а также фактов его биографии.
Лукашенко бредит "идеей заговора" против него как особенной, выдающейся личности, а окружающий мир воспринимает как враждебный - таков главный вывод из этого необычного медицинского заключения. Аргументы? Еще в 1977 г., в период работы секретарем комитета комсомола Могилевского горпищеторга, Лукашенко усмотрел "заговор" мясокомбинатовской мафии, в конце 80-х он борется с "заговорщиками" районного масштаба, став президентом - уже с мировым заговором против него. Само слово "заговорщицкий", так часто употребляемое действующим президентом Белоруссии, показательно для параноидного расстройства личности...
Кроме того, врач посчитал, что у "исследуемого явно нарушенные формальные логические связи, о смысле его некоторых выступлений можно скорее интуитивно догадаться, нежели понять их с применением нормальной логики. Весьма своеобразно, например, излагает нынешний лидер Белоруссии свое понимание принципов свободы прессы на встрече с творческим коллективом Белтелерадиокомпании: "Я абсолютного этого не скрываю и считаю, вот эти игры, особенно они у журналистов характерны, но особенно они характерны политикам: вот давайте мы не будем говорить об идеологической работе, а будем говорить о каком-то информировании, а на самом деле будем проводить идеологическую работу. Вот давайте не будем заявлять в открытую вот так, а как-то вот-вот из-под стола, из-под ковра, что-то там такое изобразим, чтобы не показать свое лицо или еще что-то, - этого абсолютно делать не надо. Для этого есть спецслужбы и ГБ..."

И еще одна деталь, на которую обращает внимание сей медицинский труд: за время пребывания на посту президента Лукашенко удалось наладить действительно прочные партнерские отношения только со странами, где у власти находились правители тоталитарного типа: Саддам Хусейн, Слободан Милошевич, Фидель Кастро... Практикующие психиатры знают о склонности больных выбирать себе в товарищи, предпочитать общаться или хотя бы просто проявлять расположение к личностям с патологией того же типа, что и у самого больного, поясняет Щигельский.
В итоге творец "портрета" заявляет, что в соответствии со статьей 88 Конституции Республики Беларусь Президент Республики Беларусь может быть досрочно освобожден от должности по стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности руководителя государства.
Сам Лукашенко, говорят, отнесся к заключению в свойственной ему манере - попросту проигнорировал.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:11 Ответить
ну и что здесь такого? В Украине с подобными диагнозами был не один человек. К примеру парубий или черноволка или емельян.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:26 Ответить
А как по мнет, так под это диагноз лучше всего подходит Клоун! Добавьте сюда еще и наркоманию с пьянством и получится картина маслом "творческая личность"
показать весь комментарий
14.08.2020 15:35 Ответить
псих с сумасшедшими полномочиями, что здесь такого...ты серьезно...???
показать весь комментарий
14.08.2020 18:01 Ответить
опередил...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:12 Ответить
"Они требуют реформирования силовых структур и увольнения причастных к избиениям демонстрантов; смены власти в стране; расформирования нынешнего состава ЦИК; полной реабилитации политзаключенных." .. добавлю от себя чего забыли - и дружбу с кацапами !!! идиоты...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:14 Ответить
Беларуская атомная электростанция присоединилась к забастовке! Вслед за хлеборобами - энергетики. Это полная остановка экономики РБ и полная оппа !!!!.... мАлАдцы !!!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:17 Ответить
В ногу себе уже стрельнули, давайте ещё в голову. Хана Белоруси одним словом.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:26 Ответить
это говорит о том что все протесты кукловодятся с кремля !!! дальше - хаос, нищета и ввод кацапо-вояк с присоединением к параше... и финансовые падальщики уже ждут сигнала ...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:30 Ответить
На випадок вторгнення кацапів - чим більш зруйнованою буде інфраструктура, тим краще для залучення населення до партизанської війни. Кому нема чого втрачати, в кого ні електрики, ні харчів - ті швидше підуть в терор-групи.
Інфраструктуру можна відбудувати. Втрати генофонду - жінки народять нових синів та дочок. А втрата суверенітету - оце справжня катастрофа.
(І так, треба підготувати до підриву реактори АЕС).
показать весь комментарий
14.08.2020 15:43 Ответить
И чем ты этих партизан кормить будешь? Организованная армия гораздо лучше.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:56 Ответить
Біларуська АЕС хіба почала працювати, вона тільки будується.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:10 Ответить
Паливо вже начебто завезли
(хоча це взагалі не варіант... вона на кордоні з балтійськими країнами, тому нахій... якби на кордоні з кацапами, то можна було б по-********* використати як загрозу...)
показать весь комментарий
14.08.2020 17:03 Ответить
Просто обидно что народ РБ повелся на эту шнягу кремля...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:34 Ответить
стачечный комитет...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:14 Ответить
Во как белорусы своего бацьку "обожают", как любит рассказывать украинская вата.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:15 Ответить
«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:17 Ответить
Може воно і так, але у московитів є чудова звичка, у них усі чудово рзроблені плани йдуть вшкереберть.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:14 Ответить
Во как белорусы своего бацьку "обожают", как любит рассказывать украинская вата.

Таких рагулей в Украине процентов 12-15 , шо на лукашенку молятся .
показать весь комментарий
14.08.2020 15:19 Ответить
А здесь никто его и не осуждает за прошлое, требуют перемен сегодня.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:58 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13134017.html Белорусский цугцванг

Большинство поддерживает протестующих в Минске, осуждает диктатуру Лукашенко и возмущены фальсификациями выборов. По иному западная цивилизация вести не может.
Однако, мы должны понимать, что стали не просто свидетелями, но и невольными участниками отлично срежиссированного в Кремле спектакля в Беларуси.

Интересные наблюдения с минских протестов в комментариях. Например, у Мюрида пишут:
"...Подоспело видео с камер наблюдения. Отлично видно, как "стихийные" протесты координируются и направляются кукловодами. Заодно отлично виден состав протестующих - одни крепкие мужчины и молодые парни, многие из которых действуют четко организованными группами (+ ссылки на твиттер)".

По нашему ТВ я пытался услышать белорусскую речь протестующих и их лидеров. Тщетно!
Показательны ролики с бастующих предприятий: вышедшие работники единогласно выражают поддержку крымнашистке, путинистке и просто кухарке Тихановской. То, что окружение этого кандидата приведет Беларусь к аншлюсу с РФ сомнений не вызывает.

"Комитет государственного спасения" Беларуси создан Цепкало. Рашистом и крымнашистом.
Напомню, другой конкурент Луки Бабарико - также крот Лубянки, экс-главарь банка Газпрома в Минске. Сегодня он выдвинул властям РБ свои требования с Москвы.

Интересна трансформация рашистских пропагандонов: от безоговорочной поддержки протестов в начале акций до поддержки действий силовиков Лукашенко против этих протестующих (Скабеева).

Что, по сути, имеем? Кремлевские технология, пользуясь демократией и поддержкой протестующих со стороны Запада, манипулятивно внедряют свои сценарии.

Западные страны, в т.ч. Украина и украинские политики, своей однозначной поддержкой Майдана в Беларуси и осуждением действий Лукашенко, загоняют диктатора в кремлевский капкан. У Луки не остается вариантов, как дрейфовать к специально его признавшему Путину с Гундяевым.

Если добиться от властей Беларуси западных требований - новые выборы или пересчет голосов, то получаем не лучшую картину: побеждают другие московские кандидаты, которых Кремль готовил годами.

Даже, если допустить, что национал-либералы до досрочных выборов смогут найти и раскрутить своего кандидата, у него практически нет шансов стать президентом в виду огромной массы пророссийской ваты среди избирателей Беларуси.

Какой же выход? В идеале, Западу следует добиться от Луки назначения даты досрочных парламентских и президентских выборов через год с условием обязательного мониторинга Западом отношений власти с оппозицией. Т.е. отслеживать любые поползновения репрессий, цензуры, фабрикации дел против оппозиционеров. Запад также обязан сделать заявления о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси и мониторить ситуацию, возможно привязав ее к дополнительным санкциям против РФ, если Москва будет навязывать Беларуси свою повестку дня.

Но, такое поведение Запада - утопия. К сожалению, сценарий в Беларуси пишется не нами и не самими белорусами.

UPD: Почему белорусы захотели иметь право голоса, когда отсутствует их кандидат и выдвинуты только кремлевские кандидаты?
Некоторые сегодня сравнивают, кто лучше - Лука или его соперники.
Скажу следующее: плохи все. И хуже всего, что нет своего проевропейского национал-либерального кандидата..
Лука все годы противился аншлюсу, все три его соперника за более тесное (читай: аншлюс) сотрудничество с рашкой.
Лука в вопросе Крыма придерживался нейтралитета, другие кандидаты не скрывают крымнашистских взглядов, т.е. Крым признают российским на раз.
Лука не трогал Белорусскую церковь (не московского патриархата), его конкуренты - гундяевцы, сожрут белорусскую веру на раз.
Лука выбивал преференции для себя и РБ с российских энергоносителей, выстроил систему диверсификации для шантажа РФ. Другие кандидаты ЗА общую с РФ энергосистему.
Лука против общего рубля, другие - за.
И далее по всем вопросам так.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:15 Ответить
"Однако, мы должны понимать, что стали не просто свидетелями, но и невольными участниками отлично срежиссированного в Кремле спектакля в Беларуси."

Золотые слова.
Все, акк оно есть.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:32 Ответить
Ябть, когда уже запылает?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:16 Ответить
Треба лідера, Николай Янович підійде.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:13 Ответить
"...Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни -
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!.."
В.Высоцкий
показать весь комментарий
14.08.2020 17:00 Ответить
О, одержали зворотній ефект.
Тих кого випустили з катівень, показали і розказали, що з ними там творили.
Бо ж нинішні Нью - Сталіни, самі повірили своїм же казкам про справедливого «вождя».
А Сталін, саме тому, не випускав, а знищував жертви, щоб вони не розказували, щоб інші НЕ ЗНАЛИ.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:16 Ответить
Так что ты советуешь?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:58 Ответить
Прачєчний комітєт. Попитаются отстірать то, что нужно уже давно помєнять.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:16 Ответить
так, бацька- програв! тепер аби путен від цього не виграв...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:17 Ответить
Ти нормальний?
Мудіщев зараз в Москві у *****.
Перетирають ситуацію
показать весь комментарий
14.08.2020 15:19 Ответить
Даже в слове стачечный комитет совок совком, нихера там нормального не будет. Потом эти рабочие все вместе попросят главное ***** ввести войска.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:17 Ответить
Ну и славненько...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:19 Ответить
шо то тут кацапской падалью запахло! брысь в спам!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:47 Ответить
Після такого жорсткого придушення протестів бацька вже труп. Тільки тепер сусіди думайте, кого вам завернуть в нову обгортку. Якщо зрозумієте, що вся біда від кацапів, у вас є шанс зберегти країну. Не особливо сподіваюсь, бо зараз для 90% вони для вас друзі і сусіди. Так що у вас все тільки починається.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:20 Ответить
Та ти почитай, ЩО тут навіть, деякі пишуть!... Вони в лиці Тіхановської, ставлениці "Газпрому", бачать " світоча білоруської демократії"!!! "Пацанва в коротких штанцях...". Так і хочеться сказать словами свого покійного батька, який, у подібних випадках, казав: "Синок, те що ти тільки жуєш, я давно переварив і висрав...".
показать весь комментарий
14.08.2020 15:32 Ответить
Я в курсі. В деякій мірі співчуваю пересічним громадянам, які вийшли на протести. Але два Майдани навчили - не чекай поки будеш відмудоханий до каліцтва. Квіточки носити не треба. Краще діють шини і інші засоби супротиву.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:53 Ответить
Цветочки- для прикрытия. А за их спинами "вежливые люди"... Ну и так далее. Ты уже знаешь.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:01 Ответить
Відкрий "Злого одесита", і почитай його останню статтю, стосовно Тіхановської... Це ж "піп Гапон" у спідниці!!! В 1905-му Гапон повів народ до царя. А стрільці-есери повилізали на дерева і почали стрілять по солдатах. Ну а ті подумали, що стріляють ті, що йдуть з хоругвами... І "пішла жара"... А тепер "слідкуй за руками" - Тіхановська кличе на "мирні протести". І тут по "мєнтам", що контролюють порядок, починається стрільба на ураження. Гільзи на місці стрільби - чеського виробництва (патрони закупляв працівник військового атташату Росії в Празі - чехи вислали з країни. Повертався додому через Мінськ. Дипломатичний багаж огляду не підлягає...). Який висновок можна зробить, якщо Лука кілька днів тому заявив, що протести в Білорусі організуються з-за кордону, в тому числі, із Праги...? Але це буде "потім", для "відмазки"... А в момент, коли будуть убивать міліціонерів, вони відкриють стрільбу у відповідь... І будемо мать друге "Кровавое воскрєсєньє"... (Точніше, "Третє"... "Друге" було на Майдані. там стріляли в два боки - і по "беркутах", і по протестантах...).
показать весь комментарий
14.08.2020 16:18 Ответить
Мені не треба чієїсь думки, щоб сформувати власне враження по тихановську. Там з початку її виступів з двох абзаців тексту, які вона читала, було зрозуміло що це різновид імбецила, яким легко керувати.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:23 Ответить
Так я і не "нав"язую" чужу думку... Просто людина "всі фішки" звела воєдино...
показать весь комментарий
14.08.2020 16:28 Ответить
там і самого Луку можуть вальнути під шумок
показать весь комментарий
15.08.2020 00:03 Ответить
Дуже просто- на заводі будуть пахати Лука з сигналом, всіх решту звільнять. Дадуть жару два дебіли!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:28 Ответить
Синашом
показать весь комментарий
14.08.2020 15:30 Ответить
Не буде МТЗ, його розпаюють,приватизують,обанкротять,поріжуть на металолом,переплавлять,цехи розвалять, руїни згорнуть,вирівняють площадку і будуть продавати Джон діри і Кейси, ось приблизно так воно і в Україні було, так і в бульбашів буде
показать весь комментарий
14.08.2020 16:46 Ответить
Якісь мтз порівняно із совковим різко впала. Ну може це для українського ринку. але нарікань багато, і по двигунам, і по ходовій. Знаю з ютубу фермерів, що в досить новий мтз поставили беушний мерсовський дизель і дуже раді.
У нас виробляються трактори із турецьких, італійських, німецьких комплектів. Значно кращі (я думаю) ніж оті мтз, що збиралися на ЛК Порошенка.
Тристасильний мтз у сусіда має німецький двигун та європейську трансмісію. апаратура теж імпортна. білоруські хіба колеса та облуда. Про серйозні проблеми не чув, але вибір трактора, як я розумію, був обумовлений вигідною кредитною політтикою.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:21 Ответить
Еще интереснее - что скажут бамтующие, когда их завод раззорится и закроется, как в Донецее-Луганске.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:03 Ответить
якщо вони не зрозумілі те що їм розповідали переселенці з даунбасу, то відчують на власній дупі
показать весь комментарий
15.08.2020 00:08 Ответить
Їх би звільнили, якби андрюша міг щось робити руками і пішов працювати замість них.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:17 Ответить
Мінський тракторний завод зупинив роботу, створено страйковий комітет - Цензор.НЕТ 5385
час назад из Рязани в сторону Минска вылетел ИЛ-76 белорусских ВВС
показать весь комментарий
14.08.2020 15:22 Ответить
эрзяне будут косить под обитателей менцкого болотного улуса?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:34 Ответить
Один таракан-столько шуму наделал.Бацка-сам небось окуел.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:23 Ответить
Дадут блинов на лопате и разойдутся
показать весь комментарий
14.08.2020 15:24 Ответить
в этот раз блинов болотным дикороссам не будет. им датут не блинов а по яблу, их рузькие братьянавекъ.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:31 Ответить
Байда это все,где Белазы с коктейлями?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:24 Ответить
А почему должно быть все, как у вас? нах.я нам этот олигархат?
показать весь комментарий
14.08.2020 16:02 Ответить
Тому що іншіх прикладів нема, або диктатура, де керує родина, або демократія, де керують олігархи, або клептократія як у московитів.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:19 Ответить
Так вы стояли за олигархат? блин, чего ж вы раньше не сказали?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:01 Ответить
У вас всё ещё впереди.Будет и олигархат,когда колхоз накроется медным тазом.Или наивно думаете,что так всё и останеться,лишь председателя поменяете?Отсутствие олигархата у вас,это продукт диктатуры как раз.Побочное явление
показать весь комментарий
14.08.2020 16:26 Ответить
Так вы стояли за олигархат? блин, чего ж вы раньше не сказали?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:01 Ответить
Так тебе ніхто питати не буде, хто хитріший і з баблом той і в шоколаді,а остальні на заробітки в кап. страни, а не відпочивати в Затоку
показать весь комментарий
14.08.2020 16:53 Ответить
Так вы стояли за олигархат? блин, чего ж вы раньше не сказали?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:00 Ответить
Хочете мін пенсію70дол комуналку як європі злиднів пенсіонерів загублені ринки ВСІ бастуєм і хай вам щастить
показать весь комментарий
14.08.2020 15:26 Ответить
От як би пану в дупу кілка запхали, чи дочку віддубасили в автозаку, тоді напевно про комуналку не згадував би, а душив би ОМОН голими руками....
показать весь комментарий
14.08.2020 15:32 Ответить
А вот когда закроются все заводы, и милиция не сможет противостоять криминалу и вежливым людям, то его дочку будут насиловать эти "люди", а сына заберут в армию на мясо. Это описание жизни в лднр.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:07 Ответить
Мінський тракторний завод зупинив роботу, створено страйковий комітет - Цензор.НЕТ 5207
показать весь комментарий
14.08.2020 15:30 Ответить
Касками стучат как шахтеры при дедушке Ельцине?
Интересно, ак атам шахтеры в Горловке сейчас, на хлеб хватает?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:31 Ответить
Все, что пишет Наша Нива нужно перепечатывать, это очень честное и правдивое издание, с давней историей - уже месяц, как зарегистрировано!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:33 Ответить
Трудовые стачки, мирные шествия и манифестации трудящихся.... Ох как это все воняет совком))))
показать весь комментарий
14.08.2020 15:35 Ответить
Тракторный завод?
Мамадарагая, а чем теперь лечить коронавирус?
"Трактор вылечит всех" (с) - Лукашонка
показать весь комментарий
14.08.2020 15:55 Ответить
Какой то странный протест у белорусов. Революция на коленях. Кто то даже восстанием называет. Идет 5 день, а они рабочими коллективами обсуждают, что нехорошо милиции на улицах молодых девушек избивать. Просят у власти этого не делать!
Наши уже давно администрации захватывали, и менты боялись по улицам ходить. А потом начали брать десятками ментов в плен из тех кто не поразбегались. БТР жгли, как шины на раз.
Может мы не соседи???
показать весь комментарий
14.08.2020 16:02 Ответить
а чего не продолжаете цепь событий - ... до клоуна при алигархе?
показать весь комментарий
14.08.2020 16:04 Ответить
И и до клоуна руки дойдут. Идите уважаемый белорус девочек своих от ментов спасайте, а не за клавиатурой сидите...
показать весь комментарий
14.08.2020 16:10 Ответить
На 5-й день Євромайдану у нас іще до побиття студентів під Стелою чотири дні лишалося.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:14 Ответить
Малорос, шо ты там палiш?Переговоры с режимом могут идти только об условиях капитуляции.
Минские работники вышли на площадь Независимости .

Как сообщает корреспондент https://t.me/nashaniva nn.by , огромная колонна работников МТЗ по проезжей части движется в центр Минска. К ним присоединяются люди. Они идут на площадь Независимости, где уже тысячи минчан скандируют: «Уходи!»
https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389494/
Мінський тракторний завод зупинив роботу, створено страйковий комітет - Цензор.НЕТ 7424
показать весь комментарий
14.08.2020 16:28 Ответить
Да что там приостанавливать - сразу пилить, вывозить и продавать...
показать весь комментарий
14.08.2020 16:09 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389459/
Гендиректор ФК БАТЭ выкинул в мусорку свою военную форму
Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский выбросил в мусорный контейнер форму с офицерскими погонами в знак протеста. Видео своей акции он опубликовал в https://www.instagram.com/p/CD3LXJ1nIjl/?utm_source=ig_embed Instagram .
показать весь комментарий
14.08.2020 16:15 Ответить
В Украине от побоев ни один студент в ночь избиения не умер, и на следующий день 400 тысяч вышло. В Беларуси уже несколько погибших от побоев и многие калеками останутся а они только стачки планируют и на обнуленыша молятся.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:28 Ответить
Так первый раз люди пробуют сопротивляться, а вы хотите чтоб они как опытные революционеры действовали.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:26 Ответить
Страшный сон лахтинского пропагандиста - Беларусь станет частью Великой Речи Посполитой.
Именно этим пугают беларусов российские агитаторы на полит форуме.
"Жуть" то какая - стать частью одной из единственно нормальных стран Европы.

Беларусы - это не одиннароТ, если лахтинские еще не поняли.
Беларусы - католики, и этим все сказано.

P.S. Мне тут напомнили, что гляный враг - Вейшнория - это Лида и Гродно, католические районы Беларуси. Лично у меня боьше нет никаких вопросов.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:25 Ответить
*главный - опечатка
показать весь комментарий
14.08.2020 17:26 Ответить
Самым главным врагом номенклатуры, готовяшейся сдать СССР за золотые унитазы, был, конечно, Машеров.
Именно потому Машерова и убили.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:27 Ответить
Беларусы, гоните нах*р и одиннароТ, и рептилоидов.
Слава труду, вы сохранили даже тракторный завод.
Пусть свое, пусть неказистое, но свое, не китайское., а это оазначает экономическую независимость.

Скоро, ох скоро вам завидовать начнут, да как.
Если подсчитать всех будущих безработных в Австралии - в обморок упадешь: каждый 3-й (!) взрослый житель Австралии получает выплаты по ковиду, а на Тасмании - каждый 2-й.
Если для 1/5 этих людей сохранятся рабочие места, я буду крайне удивлена.
Скоро всем будет не до ковида.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:31 Ответить
Почему они кричат уходи? Надо кричать иди сюда, ****!
показать весь комментарий
14.08.2020 19:12 Ответить
Завтра ці робітники будуть боротися з африканцями за право підмітати європейські вулиці. Завтра вони пожаліють, що пішли за своїми керівниками, які думають, що позбувшись Луки, "прихватизують" підприємство. Можливо навіть самі організатори пожаліють, коли іх викинуть, як використаний презерватив, а "приватні ефективні власники" поріжуть завод на металолом.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:31 Ответить
 
 