Минский тракторный завод остановил работу, создан стачечный комитет. ВИДЕО

Первая смена Минского тракторного завода остановила работу после встречи рабочих с руководством предприятия. Начнет ли работу вторая смена, неизвестно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент издания "Наша нива" со ссылкой на директора МТЗ Виталия Вовка.

Рабочие МТЗ сформировали стачечный комитет из 23 человек. Они заявили изданию, что руководство завода пыталось добиться от них выдвижения только экономических требований. Но они требуют реформирования силовых структур и увольнения причастных к избиениям демонстрантов; смены власти в стране; расформирования нынешнего состава ЦИК; полной реабилитации политзаключенных.

По собранным стачкомом сведениям, под репрессии попало не менее 20 работников МТЗ.

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