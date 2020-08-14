Айтішники вийшли на страйк у Мінську. ВІДЕО

Співробітники IT-компаній, розташованих у Парку високих технологій у Мінську, замість роботи вийшли на протест із клавіатурами в руках.

Вони провели акцію солідарності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

Працівники компаній зі сфери високих технологій вийшли з клавіатурами в руках. Це перший в історії країни протест представників ІТ-галузі.

Кандидат у президенти Білорусії Світлана Тіхановська подякувала резидентам білоруського "Парку високих технологій" за приєднання до страйку.

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Раніше понад 500 засновників, інвесторів, розробників та співробітників білоруських ІТ-компаній підписали відкритого листа, в якому закликали зупинити насильство. Представники бізнесу наголосили, що в поточних умовах у країні не може функціонувати технологічний бізнес і з'являтися нові стартапи.