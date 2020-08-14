Айтішники вийшли на страйк у Мінську. ВІДЕО
Співробітники IT-компаній, розташованих у Парку високих технологій у Мінську, замість роботи вийшли на протест із клавіатурами в руках.
Вони провели акцію солідарності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
Працівники компаній зі сфери високих технологій вийшли з клавіатурами в руках. Це перший в історії країни протест представників ІТ-галузі.
Кандидат у президенти Білорусії Світлана Тіхановська подякувала резидентам білоруського "Парку високих технологій" за приєднання до страйку.
Також на Цензор.НЕТ: Україна готова прийняти 5 тис. білоруських айтішників, - глава Мінціфри Федоров
Раніше понад 500 засновників, інвесторів, розробників та співробітників білоруських ІТ-компаній підписали відкритого листа, в якому закликали зупинити насильство. Представники бізнесу наголосили, що в поточних умовах у країні не може функціонувати технологічний бізнес і з'являтися нові стартапи.
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Просто не путай юзеров и девелоперов.
Молодцы! Геть упыря!
И не важно, шо через 50 лет в Беларуси будет такой же таракан.
Только другой.
Но, Вы же понимаете, шо было бы в Украине, если бы выборы прошли по аналогии с Беларусью.
Спокойствие, эту породу плющит от бел-чырвона-белага сцяга, вот такого, например, как здесь:
Это не фотошоп. Это Гродно - сегодня!
https://vimeo.com/447899076
Пахавалі заўчасна.
Чым глупствам займацца,
Ўжо йдзіце праспацца.
І раніцай светлай, наноў пасля ночы
Усё прачытайце на свежыя вочы.
^пою^ кудесница леса Олесяяяяяяя....
Но через пять лет вы опять поставите этот вопрос? А Лука же не вечен.
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