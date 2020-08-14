Айтишники вышли на забастовку в Минске. ВИДЕО
Сотрудники IT-компаний, расположенных в Парке высоких технологий в Минске, вместо работы вышли на протест с клавиатурами в руках.
Они провели акцию солидарности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.
Работники компаний из сферы высоких технологий вышли с клавиатурами в руках. Это первый в истории страны протест представителей ИТ-отрасли.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поблагодарила резидентов белорусского "Парка высоких технологий" за присоединение к забастовке.
Также на Цензор.НЕТ: Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров
Ранее более 500 основателей, инвесторов, разработчиков и сотрудников белорусских ИТ-компаний подписали открытое письмо, в котором призвали остановить насилие. Представители бизнеса подчеркнули, что в текущих условиях в стране не может функционировать технологичный бизнес и появляться новые стартапы.
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Просто не путай юзеров и девелоперов.
Молодцы! Геть упыря!
И не важно, шо через 50 лет в Беларуси будет такой же таракан.
Только другой.
Но, Вы же понимаете, шо было бы в Украине, если бы выборы прошли по аналогии с Беларусью.
Спокойствие, эту породу плющит от бел-чырвона-белага сцяга, вот такого, например, как здесь:
Это не фотошоп. Это Гродно - сегодня!
https://vimeo.com/447899076
Пахавалі заўчасна.
Чым глупствам займацца,
Ўжо йдзіце праспацца.
І раніцай светлай, наноў пасля ночы
Усё прачытайце на свежыя вочы.
^пою^ кудесница леса Олесяяяяяяя....
Но через пять лет вы опять поставите этот вопрос? А Лука же не вечен.
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