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Новости Видео Революция в Беларуси
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Айтишники вышли на забастовку в Минске. ВИДЕО

Сотрудники IT-компаний, расположенных в Парке высоких технологий в Минске, вместо работы вышли на протест с клавиатурами в руках.

Они провели акцию солидарности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

Работники компаний из сферы высоких технологий вышли с клавиатурами в руках. Это первый в истории страны протест представителей ИТ-отрасли.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поблагодарила резидентов белорусского "Парка высоких технологий" за присоединение к забастовке.

Также на Цензор.НЕТ: Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров

Ранее более 500 основателей, инвесторов, разработчиков и сотрудников белорусских ИТ-компаний подписали открытое письмо, в котором призвали остановить насилие. Представители бизнеса подчеркнули, что в текущих условиях в стране не может функционировать технологичный бизнес и появляться новые стартапы.

Автор: 

Беларусь (7937) забастовка (321) IT-индустрия (244)


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Топ комментарии
+15
Ой, зараз розплачуся.
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14.08.2020 21:42 Ответить
+13
Это такая же ватная мразь как и кацапы. Плевать что у них будет. Коммунистическая зараза.
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14.08.2020 21:31 Ответить
+13
...лука, ІТ-****************...
Айтишники вышли на забастовку в Минске - Цензор.НЕТ 4947
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14.08.2020 21:35 Ответить
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оффисный планктно разбушевался.
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14.08.2020 21:29 Ответить
Не надо злить хомячков, они могут собраться и подумать, что они очень даже гордые лемминги.
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14.08.2020 21:32 Ответить
плеснявым щам это чуждо, главное чтоб пыня был вечноживым
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14.08.2020 21:32 Ответить
Если то был бы офисный планктон, ты бы свои посты телеграммами через Укрпочту писал бы сейчас)
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14.08.2020 21:38 Ответить
хорошо если телеграммами, а то бы голубями отправлял.
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14.08.2020 21:44 Ответить
ну ка поподробнее расскажи о большом вкладе . Или сразу как трепло отправляешся в спам.
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14.08.2020 22:00 Ответить
Про Пороха забыл рассказать
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14.08.2020 22:31 Ответить
Что тут рассказывать?
Просто не путай юзеров и девелоперов.
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14.08.2020 22:34 Ответить
Сіім год мак не родив, і голоду не було.
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14.08.2020 23:02 Ответить
Новость звучит так: Беларусь вся без исключения вышла на забастовку!
Молодцы! Геть упыря!
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14.08.2020 21:30 Ответить
пять дней на работу ходили , когда детей их убивали , без инета айтишники сидели ... А теперь РРРРРАЗ - и вышли все!
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14.08.2020 21:48 Ответить
Может, это протест, шобы лукашенка опять включил интернет?
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14.08.2020 22:18 Ответить
Будут еще лет 15 бастовать пока лука на пенсию не уйдет
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14.08.2020 21:30 Ответить
Я прочитал Атошники
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14.08.2020 21:30 Ответить
Мы с ними живем в разных реальностях. У них айтишник, вышедший на забастовку, когда уже все заканчивается, будет вспоминать об этом всю свою жизнь!
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14.08.2020 21:37 Ответить
Еще раз убеждаюсь, какие мы все-таки разные. Значит есть шанс. хотя развести, конечно, могут.
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14.08.2020 22:21 Ответить
Венесуэла вам в помощь Будете как Гуайдо всем рассказывать , что победили , Мадуро ( Лукашенко ) будет продолжать править страной
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14.08.2020 23:39 Ответить
все может быть. у вас получилось по своему, у нас тоже будет по своему.
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15.08.2020 00:44 Ответить
Это такая же ватная мразь как и кацапы. Плевать что у них будет. Коммунистическая зараза.
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14.08.2020 21:31 Ответить
У Меня тоже такие мысли проскакивают
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14.08.2020 21:33 Ответить
Та ублюдки пророссийские, в аду я их видал. Просто мрази коммунистические. Может быть я ошибаюсь, но пошли они на ### только с того что я от них услышал.
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14.08.2020 21:37 Ответить
В случае перевыборов беларусы выберут себе , что-то на подобие Пашиняна , который один из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах . Тоесть выберут кремлёвскую консерву . Но все время будут рассказывать, как им удалось мирным путём , без крови «свергнуть» таракана .
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14.08.2020 21:34 Ответить
... а в глубокой старости рассказывать внукам, как они победили таракана.
И не важно, шо через 50 лет в Беларуси будет такой же таракан.
Только другой.
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14.08.2020 22:21 Ответить
Даже как-то никто не вспоминает уже про клоуна почему-то?
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14.08.2020 22:24 Ответить
Та он видосик записал, шо уже задолбала икотка.
Но, Вы же понимаете, шо было бы в Украине, если бы выборы прошли по аналогии с Беларусью.
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14.08.2020 22:41 Ответить
Не зарекайтесь. У вас еще не все потеряно.
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14.08.2020 22:58 Ответить
...лука, ІТ-****************...
Айтишники вышли на забастовку в Минске - Цензор.НЕТ 4947
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14.08.2020 21:35 Ответить
"Особо опасен" с Анджелиной Джоли, Фрименом, Хабенским. Режиссёр - кацапо-казахо-еврей Бекмамбетов (снявший "Ночной дозор")
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14.08.2020 22:04 Ответить
Херня редкая, фильм тупой до невозможности.
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14.08.2020 22:32 Ответить
Давайте штемпы, поправьте таракану UX/UI.
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14.08.2020 21:39 Ответить
Все процесс сдачи Беларуси под более покорного чем Лука пошел!!!
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14.08.2020 21:40 Ответить
А как пафосно называется эта тема на Цензоре: "Революция в Беларуси"!
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14.08.2020 21:51 Ответить
Кому и полюция - половой акт.
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14.08.2020 22:25 Ответить
От що ви корисного для своєї країни можете зробити, так зламати мусорську базу даних. Тим паче, що у вас здебільшого мусора пронумеровані. І викласти це в загальний доступ.
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14.08.2020 21:41 Ответить
Не, хероизм дальше, чем помахать клавой не продвинетсяб
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14.08.2020 22:28 Ответить
Ой, зараз розплачуся.
Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 3121
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14.08.2020 21:42 Ответить
Нормально, да? Мразь российская просто гонит гноем на Украину.
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14.08.2020 21:48 Ответить
У нас такі теж є. Оно, один мєнт нещодавно закликав розстрілювати мітингуючих під ОПою Зеленського.
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14.08.2020 21:53 Ответить
У ватницы уже когнитивный диссонанс. Когда ее запишут в нацики наступит катарсис.
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14.08.2020 21:55 Ответить
Все-таки классно быть нациком. Слава Україні!
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14.08.2020 22:22 Ответить
А кто-то отрицал, что у нас такие есть?

Спокойствие, эту породу плющит от бел-чырвона-белага сцяга, вот такого, например, как здесь:

Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 9785

Это не фотошоп. Это Гродно - сегодня!

https://vimeo.com/447899076
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14.08.2020 23:04 Ответить
Але чому, коли білоруса запитуєш чий Крим, він гордо відповідає ; Наш, совєтскій!;?
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14.08.2020 23:17 Ответить
Когда отдельные россияне приезжают в Украину, им почему-то, с их слов, попадаются одни кровожадные нацики. А когда отдельные украинцы приезжают в Беларусь, то им попадаются одни упоротые совки. Кажется, тут больше дело в самих приезжающих и в том, что они готовы и хотят видеть.
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14.08.2020 23:24 Ответить
Скажіть, а три роки тому не Ви дописували тут під ніком ;Русский Сварожич;?
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14.08.2020 23:34 Ответить
Я тут ужо шмат гадоў каментую пад нікам "https://censor.net/user/128825". Калі рэгістраваўся, то гледзячы на бясконцы двубой вашых ваты і вышываты, палічыў, што атрымаецца сцёбна. Гэткі нік-кентаўр. Мае старыя допісы шукайце ў кэшы Гугла ці непасрэдна ў старых тэмах. Дагэтуль з тых часоў перажываю за рускамоўныя сківіцы Данбасу, бо што б было, каб Пуцін іх не ўратаваў? У іхніх ложках спалі б зараз адныя бендэраўцы. А навошта Данбасу гэтыя малдаване? Цесна з імі было б. Маюць жа сваё Прыднястроўе... Выбачайце, што я міжволі адхіліўся ад нашае размовы. Эмоцыі, рэфлексіі, летуценні. Коратка пра сябе: у вольны час працую на Цэнзары пазаштатным агентам Масаду. З Рускім Сварожычам не знаёмы. Мне яго пакуль не заказвалі. Гэта ўсё. Справаздача скончаная.
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14.08.2020 23:51 Ответить
О, то пан вже котрий рік спостерігає за двобоєм наших ;вати та вишивати;?- А пан сам хто? Радянська відрижка?
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14.08.2020 23:58 Ответить
Я вам дакладна патлумачыў, што масадаўская падсцілка. Між тым сам прынамсі гой. Бо іначай скеміць хто-небудзь з вашых, пад кім ляжу, на каго працую, і будуць тады мае трольскія справы кепскія. Бо разумныя ж людцы на Цэнзары сядзяць, нават залішне, сама меней Мядзведзьчукі.
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15.08.2020 00:12 Ответить
Сяржант, ты як, Гугл- або Яндэкс-перакладчыкам пользуэшся? І што, праўда што Рамзан Кадыраў авечак любіць да усрачки?
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15.08.2020 00:17 Ответить
Пра Кадырава не ведаю, бо занадта далёка. У тэлевізары бачыў. Мажны хлопец, каржакаваты. Гэткі адзін на сабе ўсю Расію пацягне. А што тычыцца менавіта вас з вашымі незразумелымі высілкамі, дык пра тое шчэ дзед мой, як быў жывы,аднойчы сказаў як у сук уляпіў: "Як няма ваўку чым сраць, дык ён лыкамі"
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15.08.2020 00:23 Ответить
Ды ўсё з табой ясна.
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15.08.2020 00:28 Ответить
Вой не...
Пахавалі заўчасна.

Чым глупствам займацца,
Ўжо йдзіце праспацца.
І раніцай светлай, наноў пасля ночы
Усё прачытайце на свежыя вочы.
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15.08.2020 00:33 Ответить
Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 503
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14.08.2020 21:43 Ответить
Чаушеску тебе Лука в напоминание! От обожания народом-до лютой яростной ненависти-всего пара шагов!
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14.08.2020 21:44 Ответить
Не, сябры добрые. Уже с омоновцами обнимаются.
^пою^ кудесница леса Олесяяяяяяя....
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14.08.2020 22:32 Ответить
У свій час Росія захапала бєларуський Смолєнськ. Можно прослідкувати як там не стало бєларусів.
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14.08.2020 21:45 Ответить
Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 6303
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14.08.2020 21:45 Ответить
2 снимка. Кто перед расстрелом Чаушеску шарф заменил?
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14.08.2020 23:24 Ответить
И кого на место усатого колхозника? Ещё большего ватного кремлёвского холуя?? Как его там Цепкало? Этого что ли ?? А по моему колхозник сейчас наименее токсичен для интересов Украины. Любые другие варианты для Украини и кстати для самой Беларусии будут ещё хуже
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14.08.2020 21:47 Ответить
Так, своя сорочка таки ближча до тіла.
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14.08.2020 21:54 Ответить
Не беспокойтесь, Лука президент следующие 5 лет.
Но через пять лет вы опять поставите этот вопрос? А Лука же не вечен.
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14.08.2020 21:57 Ответить
на 9-млн. Беларусь ну вот совсем никого нет, даже если выберут не того - поменяют, на ошибках учатся. Ведь Лука пустил такие корни везде - целый клан своих. а сейчас еще и пиночетом стал и Пол-потом.
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14.08.2020 22:20 Ответить
С Пол-Потом согласен. А Пиночета вы не к месту привели. Ловлю себя на том, что уже не в первый раз его в этой связи (от сравнений с Лукашенко) защищаю. Как бы то ни было, эволюция Луки у власти и эволюция Пиночета у власти шли в прямо противоположных направлениях.
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14.08.2020 23:13 Ответить
Великий Кондуктаторе-закончил возле солдатского туалета!
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14.08.2020 21:47 Ответить
Вимикайте WOT, от це буде забастовочка 😀
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14.08.2020 21:55 Ответить
хоть узнают каких цветов их Прапор!)
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14.08.2020 22:06 Ответить
Стяг
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14.08.2020 22:29 Ответить
Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 7017

...
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14.08.2020 22:07 Ответить
Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 1404
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14.08.2020 22:11 Ответить
Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 9481
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14.08.2020 22:13 Ответить
Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 1365
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14.08.2020 22:13 Ответить
Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 3658
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14.08.2020 22:14 Ответить
Отбить руки снимающих вертикально, раз. Бархатная революция в бывшем совке не выйдет, вы не Чехословакия, будет кровь, и много. Либо вас уничтожат, либо вы их. Берем в ручонки оружие, и начинаем уничтожать мусоров.
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14.08.2020 22:17 Ответить
Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 7490
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14.08.2020 22:19 Ответить
Не туда смотришь, ты туда уже не попадёшь, смотри вниз.
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14.08.2020 22:25 Ответить
Про бульбу думу думає.
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14.08.2020 22:39 Ответить
Так вона теж внизу )))0))0)))
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14.08.2020 23:14 Ответить
Айтишники все за Цепкало. Естественно они, в следствии не регистрации его, проголосовали за Тихоновскую. Вот и очевидный вопрос напрашивается- не дурак ли таракан, что соединил, а не раздробил протестный электорат?
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14.08.2020 22:25 Ответить
Все айтишники - за Цепкало. Все колхозники - за Лукашенко. Все домохозяйки - за Тихановскую. Все банкиры - за Бабарико. Все дуры - за Канопацкую. Ну, радует, что по итогам выборов хотя бы дур оказалось мало среди белорусских женщин. Или это тоже ЦИК подтасовал?
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14.08.2020 23:20 Ответить
«Танчики» без техподдержки остались.... ой бяда, бяда...
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14.08.2020 22:27 Ответить
где занимать очередь выбивать табуретку?
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14.08.2020 22:39 Ответить
А почему айтишники без цветов и бубнов?

Айтішники вийшли на страйк у Мінську - Цензор.НЕТ 932
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14.08.2020 23:06 Ответить
Админ, редактор. Вы в Украине или в на Расее?. И шо это - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана ТихановскаИсточник: https://censor.net/v3213918
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14.08.2020 23:08 Ответить
Идиоты на сайте в комментариях, хоть захлебнитесь от злобы, IT-шники зная хорошо английский язык везде в мире найдут себе высокооплачиваемую работу т.к. их специальности везде востребованы.
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14.08.2020 23:10 Ответить
And who is gonna let them leave their shitty country now? Although I am not even sure anymore if you can still call it a country...
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14.08.2020 23:31 Ответить
Вялiкi дзякуй айтышнiкам ,гэта вельмi адукаваныя i сумленыя людi..Жыве Беларусь.
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14.08.2020 23:46 Ответить
 
 