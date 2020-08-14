Айтишники вышли на забастовку в Минске. ВИДЕО

Сотрудники IT-компаний, расположенных в Парке высоких технологий в Минске, вместо работы вышли на протест с клавиатурами в руках.

Они провели акцию солидарности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

Работники компаний из сферы высоких технологий вышли с клавиатурами в руках. Это первый в истории страны протест представителей ИТ-отрасли.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поблагодарила резидентов белорусского "Парка высоких технологий" за присоединение к забастовке.

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Ранее более 500 основателей, инвесторов, разработчиков и сотрудников белорусских ИТ-компаний подписали открытое письмо, в котором призвали остановить насилие. Представители бизнеса подчеркнули, что в текущих условиях в стране не может функционировать технологичный бизнес и появляться новые стартапы.