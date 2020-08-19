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Новини Відео Революція в Білорусі
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Українські музиканти записали пісню на підтримку протестувальників у Білорусі. ВIДЕО

Групи "Без обмежень", "Скай" та "Kozak system" випустили кліп на пісню "Героям", присвячену учасникам протесту в Білорусі.

Відео опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Половину пісні музиканти виконують українською, половину - білоруською. Переклав білоруською мовою поет Лявон Вольський.

У кліпі знялися режисери Олег Сенцов і Ахтем Сеїтаблаєв, ведучі Сергій Притула та Сергій Кузін, силач Василь Вірастюк, ветеран Леонід Остальцев, волонтери Віталій Дейнега та Роман Сініцин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біло-червоний прапор на знак солідарності з протестувальниками в Білорусі підняли в Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7931) мистецтво (137) музика (490) українці (2539)


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Топ коментарі
+22
Рэспект, Украіна Дзякуй вам. Жыве Беларусь ! Слава Украіне ! Смерць нашаму адзінаму
ворагу !
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19.08.2020 14:04
+11
ФАЙНО !!!!!
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19.08.2020 13:42
+9
Вони про зелю думають написати.
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19.08.2020 13:43
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щось не чути Ляпіса, той що Міхалок
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19.08.2020 13:36 Відповісти
Рэспект, Украіна Дзякуй вам. Жыве Беларусь ! Слава Украіне ! Смерць нашаму адзінаму
ворагу !
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19.08.2020 14:04 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ !!! ЖИВЕ БЕЛОРУСЬ! тримайтеся брати-білоруси, перемога буде за вами!
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19.08.2020 14:57 Відповісти
А харьковские ультрас уже записали:
- бацька ху-*л-о, ла-ла-ла-ла...... ???
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19.08.2020 13:36 Відповісти
Вони про зелю думають написати.
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19.08.2020 13:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hDF4JhGxgtc Як забажаєш!
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19.08.2020 15:02 Відповісти
ФАЙНО !!!!!
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19.08.2020 13:42 Відповісти
Припев моему коту понравился, а от куплетов не в восторге.
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19.08.2020 13:43 Відповісти
Супер!!!
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19.08.2020 13:44 Відповісти
Каму лука бацька, таму и ***** дзяздька.
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19.08.2020 13:44 Відповісти
дуже круто!
а де ж "воін свєта"? всрався і втонув?
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19.08.2020 13:46 Відповісти
так беларусы и не поют его песен...они цоя крутят
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19.08.2020 13:53 Відповісти
А що тама Вакарчук??
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19.08.2020 13:47 Відповісти
це не його війна
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19.08.2020 13:49 Відповісти
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19.08.2020 13:55 Відповісти
Те ж що і Міхалок, здається...
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19.08.2020 13:58 Відповісти
Круто. Коли колгоспний гопнік втоптав білоруську мову в багно, то хоч українці її трохи підтримають.
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19.08.2020 13:56 Відповісти
С учётом того, что песню писали явно в ускоренном темпе - вышло весьма не плохо. Уж точно не проходняк. Хотя и до хита не сильно дотягивает...
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19.08.2020 13:57 Відповісти
Все это круто, но меня больше волнует то, что сейчас происходит в Украине
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Рэспект, Украіна Дзякуй вам. Жыве Беларусь ! Слава Украіне ! Смерць нашаму адзінаму
ворагу !
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19.08.2020 14:04 Відповісти
Совков без врага никак не объединить?
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19.08.2020 14:21 Відповісти
Эти беларусы - все ватные дебилы. Подождите немного и они станут прокленать этот свой "майдан". Потому что сейчас у них класический цуцванг. Остануться ли они с Лукашенко или с новым (само собой прокремлевским) правительством - уровень их колхозной жизни упадет. А за падение жизни надо будет назначать виноватых)) И теперь уже ***-ло будет говорить не "Хотите как на Украине?" а "Хотите как в Беларуси!?"
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19.08.2020 14:11 Відповісти
Класс! Респект и уважуха, молодці хлопці!
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19.08.2020 16:04 Відповісти
Одно и то же, одно и то же - Вопли и Сопли.
Ну, поддождем еще)
https://www.youtube.com/watch?v=GLcXtLih_eY
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19.08.2020 17:22 Відповісти
 
 