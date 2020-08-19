Українські музиканти записали пісню на підтримку протестувальників у Білорусі. ВIДЕО

Групи "Без обмежень", "Скай" та "Kozak system" випустили кліп на пісню "Героям", присвячену учасникам протесту в Білорусі.

Відео опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Половину пісні музиканти виконують українською, половину - білоруською. Переклав білоруською мовою поет Лявон Вольський.

У кліпі знялися режисери Олег Сенцов і Ахтем Сеїтаблаєв, ведучі Сергій Притула та Сергій Кузін, силач Василь Вірастюк, ветеран Леонід Остальцев, волонтери Віталій Дейнега та Роман Сініцин.

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