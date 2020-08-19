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Українські музиканти записали пісню на підтримку протестувальників у Білорусі. ВIДЕО
Групи "Без обмежень", "Скай" та "Kozak system" випустили кліп на пісню "Героям", присвячену учасникам протесту в Білорусі.
Відео опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
Половину пісні музиканти виконують українською, половину - білоруською. Переклав білоруською мовою поет Лявон Вольський.
У кліпі знялися режисери Олег Сенцов і Ахтем Сеїтаблаєв, ведучі Сергій Притула та Сергій Кузін, силач Василь Вірастюк, ветеран Леонід Остальцев, волонтери Віталій Дейнега та Роман Сініцин.
Топ коментарі
+22 Владимир Толкач
показати весь коментар19.08.2020 14:04
+11 Ksenia VB
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+9 Ksenia VB
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ворагу !
- бацька ху-*л-о, ла-ла-ла-ла...... ???
а де ж "воін свєта"? всрався і втонув?
ворагу !
Ну, поддождем еще)
https://www.youtube.com/watch?v=GLcXtLih_eY