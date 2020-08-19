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Новости Видео Революция в Беларуси
10 166 24

Украинские музыканты записали песню в поддержку протестующих в Беларуси. ВИДЕО

Группы "Без обмежень", "Скай" и "Kozak system" выпустили клип на песню "Героям", посвященную протестующим в Беларуси.

Видео опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Половину песни музыканты исполняют по-украински, половину - по-белорусски. Перевод на белорусский язык сделал поэт Лявон Вольский.

В клипе снялись режиссер Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев, ведущие Сергей Притула и Сергей Кузин, силач Василий Вирастюк, ветеран Леонид Остальцев, волонтеры Виталий Дейнега и Роман Синицын.

Также на Цензор.НЕТ: Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7937) искусство (255) музыка (799) украинцы (3881)


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Топ комментарии
+22
Рэспект, Украіна Дзякуй вам. Жыве Беларусь ! Слава Украіне ! Смерць нашаму адзінаму
ворагу !
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19.08.2020 14:04 Ответить
+11
ФАЙНО !!!!!
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19.08.2020 13:42 Ответить
+9
Вони про зелю думають написати.
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19.08.2020 13:43 Ответить
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щось не чути Ляпіса, той що Міхалок
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19.08.2020 13:36 Ответить
Рэспект, Украіна Дзякуй вам. Жыве Беларусь ! Слава Украіне ! Смерць нашаму адзінаму
ворагу !
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19.08.2020 14:04 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ !!! ЖИВЕ БЕЛОРУСЬ! тримайтеся брати-білоруси, перемога буде за вами!
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19.08.2020 14:57 Ответить
А харьковские ультрас уже записали:
- бацька ху-*л-о, ла-ла-ла-ла...... ???
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19.08.2020 13:36 Ответить
Вони про зелю думають написати.
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19.08.2020 13:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hDF4JhGxgtc Як забажаєш!
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19.08.2020 15:02 Ответить
ФАЙНО !!!!!
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19.08.2020 13:42 Ответить
Припев моему коту понравился, а от куплетов не в восторге.
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19.08.2020 13:43 Ответить
Супер!!!
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19.08.2020 13:44 Ответить
Каму лука бацька, таму и ***** дзяздька.
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19.08.2020 13:44 Ответить
дуже круто!
а де ж "воін свєта"? всрався і втонув?
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19.08.2020 13:46 Ответить
так беларусы и не поют его песен...они цоя крутят
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19.08.2020 13:53 Ответить
А що тама Вакарчук??
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19.08.2020 13:47 Ответить
це не його війна
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19.08.2020 13:49 Ответить
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19.08.2020 13:55 Ответить
Те ж що і Міхалок, здається...
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19.08.2020 13:58 Ответить
Круто. Коли колгоспний гопнік втоптав білоруську мову в багно, то хоч українці її трохи підтримають.
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19.08.2020 13:56 Ответить
С учётом того, что песню писали явно в ускоренном темпе - вышло весьма не плохо. Уж точно не проходняк. Хотя и до хита не сильно дотягивает...
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19.08.2020 13:57 Ответить
Все это круто, но меня больше волнует то, что сейчас происходит в Украине
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19.08.2020 14:02 Ответить
Рэспект, Украіна Дзякуй вам. Жыве Беларусь ! Слава Украіне ! Смерць нашаму адзінаму
ворагу !
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19.08.2020 14:04 Ответить
Совков без врага никак не объединить?
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19.08.2020 14:21 Ответить
Эти беларусы - все ватные дебилы. Подождите немного и они станут прокленать этот свой "майдан". Потому что сейчас у них класический цуцванг. Остануться ли они с Лукашенко или с новым (само собой прокремлевским) правительством - уровень их колхозной жизни упадет. А за падение жизни надо будет назначать виноватых)) И теперь уже ***-ло будет говорить не "Хотите как на Украине?" а "Хотите как в Беларуси!?"
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19.08.2020 14:11 Ответить
Класс! Респект и уважуха, молодці хлопці!
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19.08.2020 16:04 Ответить
Одно и то же, одно и то же - Вопли и Сопли.
Ну, поддождем еще)
https://www.youtube.com/watch?v=GLcXtLih_eY
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19.08.2020 17:22 Ответить
 
 