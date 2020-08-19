Украинские музыканты записали песню в поддержку протестующих в Беларуси. ВИДЕО

Группы "Без обмежень", "Скай" и "Kozak system" выпустили клип на песню "Героям", посвященную протестующим в Беларуси.

Видео опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Половину песни музыканты исполняют по-украински, половину - по-белорусски. Перевод на белорусский язык сделал поэт Лявон Вольский.

В клипе снялись режиссер Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев, ведущие Сергей Притула и Сергей Кузин, силач Василий Вирастюк, ветеран Леонид Остальцев, волонтеры Виталий Дейнега и Роман Синицын.

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