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Украинские музыканты записали песню в поддержку протестующих в Беларуси. ВИДЕО
Группы "Без обмежень", "Скай" и "Kozak system" выпустили клип на песню "Героям", посвященную протестующим в Беларуси.
Видео опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Половину песни музыканты исполняют по-украински, половину - по-белорусски. Перевод на белорусский язык сделал поэт Лявон Вольский.
В клипе снялись режиссер Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев, ведущие Сергей Притула и Сергей Кузин, силач Василий Вирастюк, ветеран Леонид Остальцев, волонтеры Виталий Дейнега и Роман Синицын.
Также на Цензор.НЕТ: Бело-красный флаг в знак солидарности с протестующими в Беларуси подняли в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Топ комментарии
+22 Владимир Толкач
показать весь комментарий19.08.2020 14:04 Ответить Ссылка
+11 Ksenia VB
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+9 Ksenia VB
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ворагу !
- бацька ху-*л-о, ла-ла-ла-ла...... ???
а де ж "воін свєта"? всрався і втонув?
ворагу !
Ну, поддождем еще)
https://www.youtube.com/watch?v=GLcXtLih_eY