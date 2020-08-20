Українка Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту в Польщі. ВIДЕО

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла золоту медаль на турнірі "Меморіал Ірени Шевіньської" в Бидгощі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Левченко перемогла з результатом два метри. Вона показала найкращий особистий результат сезону.

Другою стала українка Ярослава Магучіх. Вона взяла висоту 1.97.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги в Монако.

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