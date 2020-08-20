Українка Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту в Польщі. ВIДЕО
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла золоту медаль на турнірі "Меморіал Ірени Шевіньської" в Бидгощі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Левченко перемогла з результатом два метри. Вона показала найкращий особистий результат сезону.
Другою стала українка Ярослава Магучіх. Вона взяла висоту 1.97.
Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги в Монако.
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