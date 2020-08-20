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Українка Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту в Польщі. ВIДЕО

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла золоту медаль на турнірі "Меморіал Ірени Шевіньської" в Бидгощі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Левченко перемогла з результатом два метри. Вона показала найкращий особистий результат сезону.

Другою стала українка Ярослава Магучіх. Вона взяла висоту 1.97.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги в Монако.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Монако

Автор: 

легка атлетика (75) перемога (488) Польща (8500) Левченко Юлія (3) Магучіх Ярослава (45)


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Топ коментарі
+24
Ярослава - теж.
Дві українки - дві красуньки.
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20.08.2020 01:06
+14
Левченко такая няшка)
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20.08.2020 00:26
+14
...молодец девчонка А еще у нас есть один гнусавый еврей, который стал абсолютным чемпионом по прыжкам в сторону...
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20.08.2020 00:28
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Левченко такая няшка)
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20.08.2020 00:26 Відповісти
Ярослава - теж.
Дві українки - дві красуньки.
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20.08.2020 01:06 Відповісти
+1
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20.08.2020 07:41 Відповісти
Чудовий ранок !
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20.08.2020 08:54 Відповісти
Давайте фотки наших Юлі і Ярослави ! Ох, балують вони нас !
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20.08.2020 08:57 Відповісти
Українка Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту в Польщі - Цензор.НЕТ 7313
Українка Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту в Польщі - Цензор.НЕТ 1102
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20.08.2020 09:09 Відповісти
...молодец девчонка А еще у нас есть один гнусавый еврей, который стал абсолютным чемпионом по прыжкам в сторону...
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20.08.2020 00:28 Відповісти
Молодчинка !
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20.08.2020 00:34 Відповісти
мы вси упали б по пид планкою .....
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20.08.2020 00:38 Відповісти
Красотка!
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20.08.2020 00:38 Відповісти
але польска мова то пше неведем такое напшеканое пшевание аж пшевачне пшовковано.
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20.08.2020 00:45 Відповісти
Украинка Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Польше - Цензор.НЕТ 7895
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20.08.2020 00:58 Відповісти
Йой, файнезні дівчата!!!💐🇺🇦
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20.08.2020 01:26 Відповісти
ничё такая ....молодец!
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20.08.2020 02:11 Відповісти
Нужно спросить у нее "чей Крым",а то у нас куча спортсменов приватненых.
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20.08.2020 02:57 Відповісти
А престарелый Таракан совковый в Беларуси стал чемпионом мира по переобуванию в прыжке!
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20.08.2020 03:49 Відповісти
Яка ж вона гарненька, ця дівчинка 💛💙😍😍😍😘😘😘

Украинка Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Польше - Цензор.НЕТ 443
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20.08.2020 04:28 Відповісти
Красуня , наші поздоровлення !
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20.08.2020 07:18 Відповісти
Две грациозные пумы!
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20.08.2020 07:37 Відповісти
Я вже давно помітив, що найкрасивіші та найграціозніші спортсменки зовсім не представниці спортивної та художньої гімнастики, як масово вважається, а легкоатлетки по стрибках в висоту.
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20.08.2020 17:01 Відповісти
А скільки вболівальників приходить дивитися змагання з легкої атлетики в Україні? Відповім - не більше десяти. Решта - самі учасники, та їхні родичі, а також персонал, що забазпечує змагання. Я кілька разів був на чемпіонатах України в закритих приміщеннях. Вболівальників немає. Трибуни практично пусті. І це в манежі. А як воно виглядає на стадіоні?
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20.08.2020 17:01 Відповісти
 
 