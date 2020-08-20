Віряни УПЦ МП у розпал пандемії почали масштабний хресний хід до Почаївської Лаври. ВIДЕО

Тисячі вірян УПЦ Московського патріархату почали масштабний хресний хід із Кам'янця-Подільського до Почаївської Лаври на Тернопільщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Vdalo.info.

Паломники вирішили продовжити традицію, якій уже понад 200 років, попри антирекорд щодо зараження коронавірусом в Україні та запровадження карантинних обмежень.

Як пише видання, хід розпочався від кафедрального собору Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині. Паломники планують пройти 210 км. Зазначається, що серед учасників хресного ходу є дорослі з дітьми, а також літні люди. Люди взяли із собою намети і каремати. Спати планують під відкритим небом.

Відео ходу також оприлюднено на Facebook-сторінці Pavlovsky News. На кадрах видно, що потік паломників розтягнувся ледь не на кілометр, люди йдуть дуже близько один до одного, повністю ігноруючи правило соціальної дистанції.

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