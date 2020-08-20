Віряни УПЦ МП у розпал пандемії почали масштабний хресний хід до Почаївської Лаври. ВIДЕО
Тисячі вірян УПЦ Московського патріархату почали масштабний хресний хід із Кам'янця-Подільського до Почаївської Лаври на Тернопільщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Vdalo.info.
Паломники вирішили продовжити традицію, якій уже понад 200 років, попри антирекорд щодо зараження коронавірусом в Україні та запровадження карантинних обмежень.
Як пише видання, хід розпочався від кафедрального собору Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині. Паломники планують пройти 210 км. Зазначається, що серед учасників хресного ходу є дорослі з дітьми, а також літні люди. Люди взяли із собою намети і каремати. Спати планують під відкритим небом.
Відео ходу також оприлюднено на Facebook-сторінці Pavlovsky News. На кадрах видно, що потік паломників розтягнувся ледь не на кілометр, люди йдуть дуже близько один до одного, повністю ігноруючи правило соціальної дистанції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відомий з часів Плінія.
Бог є Любов. Єсть фанатизм.
Є Віра. Єсть релігія.
ну, на все воля Зевса, или как там это мифическое ссущество то?
Цей вірус очищає людство від дурнів.
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzUyNzUyMDQ5NDQ5MzU5XzM1MzQ5MDY0MjcwODgzMw%3D%3D&av=0