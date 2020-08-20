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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Віряни УПЦ МП у розпал пандемії почали масштабний хресний хід до Почаївської Лаври. ВIДЕО

Тисячі вірян УПЦ Московського патріархату почали масштабний хресний хід із Кам'янця-Подільського до Почаївської Лаври на Тернопільщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Vdalo.info.

Паломники вирішили продовжити традицію, якій уже понад 200 років, попри антирекорд щодо зараження коронавірусом в Україні та запровадження карантинних обмежень.

Як пише видання, хід розпочався від кафедрального собору Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині. Паломники планують пройти 210 км. Зазначається, що серед учасників хресного ходу є дорослі з дітьми, а також літні люди. Люди взяли із собою намети і каремати. Спати планують під відкритим небом.

Відео ходу також оприлюднено на Facebook-сторінці Pavlovsky News. На кадрах видно, що потік паломників розтягнувся ледь не на кілометр, люди йдуть дуже близько один до одного, повністю ігноруючи правило соціальної дистанції.

Також читайте: В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов

Автор: 

Кам’янець-Подільський (62) карантин (18172) Почаїв (48) УПЦ МП (1208) хода (75) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+46
Верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру - Цензор.НЕТ 2242
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20.08.2020 12:25
+36
Це лише в Криму можна українську церкву забрати, а в Україні кацапський поцріархат чипати не можна ні в якому разі, бо пукін нападзьот! після того, як в їхніх церквах переховувалися іхтамнєти, ту заразу взагалі треба було оголосити терористичною організацією!
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20.08.2020 12:30
+24
Отаке, страна рушится, армия гордится тем что не отвечает на обстрелы врага, а в Святынях наших гундяевский сатанат...
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20.08.2020 12:26
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А яка мета цієї ходи ?
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21.08.2020 07:29 Відповісти
Випробування китайських гумових сланців на витривалість.
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21.08.2020 08:22 Відповісти
Тут же присутній дуалізм,
Відомий з часів Плінія.
Бог є Любов. Єсть фанатизм.
Є Віра. Єсть релігія.
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21.08.2020 09:07 Відповісти
желаю, желаю.... ну вы поняли. только эти клоуны перезаражают других.
ну, на все воля Зевса, или как там это мифическое ссущество то?
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21.08.2020 09:22 Відповісти
Операція "Самоліквідація".
Цей вірус очищає людство від дурнів.
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21.08.2020 09:32 Відповісти
П'ята колона "руцкава міра" в Україні розносить коронавірус - "місіонери"... на завданні.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzUyNzUyMDQ5NDQ5MzU5XzM1MzQ5MDY0MjcwODgzMw%3D%3D&av=0
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21.08.2020 12:24 Відповісти
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