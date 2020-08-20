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В автобусі, що прямував до Угорщини, виявлено 111 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, в пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону блокували спробу незаконного вивезення з України великої партії бурштину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час огляду автобуса марки Vanhool української реєстрації, який здійснював нерегулярні перевезення в Угорщину, прикордонний наряд помітив схованку. У конструкційних порожнинах над лівим переднім колесом було оснащено схованку, в якій було 15 мішків із камінням бурштину різних фракцій.

В автобусі, що прямував до Угорщини, виявлено 111 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба 01
В автобусі, що прямував до Угорщини, виявлено 111 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українець намагався вивезти до Румунії в бензобаках вантажівки близько 317 кілограмів бурштину, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

В автобусі, що прямував до Угорщини, виявлено 111 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба 03

Загальна вага виявленого бурштину становить близько 111 кг.

В автобусі, що прямував до Угорщини, виявлено 111 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба 04
В автобусі, що прямував до Угорщини, виявлено 111 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба 05

В автобусі, що прямував до Угорщини, виявлено 111 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба 06

За цим фактом в ГУ Нацполіції в Закарпатській області направлено повідомлення за ознаками скоєння злочину, передбаченого ст. 240-1 КК "Порушення правил охорони або використання надр".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) бурштин (509) Закарпатська область (2048)


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А почему не по статье контрабанда?
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20.08.2020 22:01 Відповісти
уже нет такой статьи. потому и свинарчуки и дальше возле корыта, а не на шконках!
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21.08.2020 00:30 Відповісти
 
 