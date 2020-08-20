В автобусі, що прямував до Угорщини, виявлено 111 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, в пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону блокували спробу незаконного вивезення з України великої партії бурштину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Під час огляду автобуса марки Vanhool української реєстрації, який здійснював нерегулярні перевезення в Угорщину, прикордонний наряд помітив схованку. У конструкційних порожнинах над лівим переднім колесом було оснащено схованку, в якій було 15 мішків із камінням бурштину різних фракцій.
Загальна вага виявленого бурштину становить близько 111 кг.
За цим фактом в ГУ Нацполіції в Закарпатській області направлено повідомлення за ознаками скоєння злочину, передбаченого ст. 240-1 КК "Порушення правил охорони або використання надр".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль