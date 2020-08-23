Українки Бех-Романчук і Магучіх перемогли на етапі Діамантової ліги. ВIДЕО
Марина Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Бех-Романчук посіла перше місце з найкращим особистим результатом сезону - 6.85 метра. Українка обійшла головну фаворитку змагань - Катрін Ібаргуен із Колумбії, яка показала другий результат (6.61).
Також у Стокгольмі українська легкоатлетка Анна Рижикова стала другою в бігу на 400 метрів із бар'єрами. Вона показала результат 55.19 секунди. Першою фінішувала Фемке Бол (Нідерланди) - 54.68.
Також повідомляється, що етап Діамантової ліги в Стокгольмі виграла українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх (2.00 метра). Друге місце - у Юлії Левченко (1.98 метра).
Топ коментарі
+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар23.08.2020 22:51
+12 Welt Schmerz
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+11 Дудаш Ласло
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Вітання, дівчатка! Україна милується! 💛💙😍😍😍😘😘😘💖💖💖
Або оця гаряча кицюня Марина Бех-Романчук 😍😍😍