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Українки Бех-Романчук і Магучіх перемогли на етапі Діамантової ліги. ВIДЕО

Марина Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Бех-Романчук посіла перше місце з найкращим особистим результатом сезону - 6.85 метра. Українка обійшла головну фаворитку змагань - Катрін Ібаргуен із Колумбії, яка показала другий результат (6.61).

Також у Стокгольмі українська легкоатлетка Анна Рижикова стала другою в бігу на 400 метрів із бар'єрами. Вона показала результат 55.19 секунди. Першою фінішувала Фемке Бол (Нідерланди) - 54.68.

Також повідомляється, що етап Діамантової ліги в Стокгольмі виграла українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх (2.00 метра). Друге місце - у Юлії Левченко (1.98 метра).

Читайте також: Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Монако

Автор: 

легка атлетика (75) перемога (488) спорт (1619) Стокгольм (299) Магучіх Ярослава (45) Бех-Романчук Марина (8)


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Топ коментарі
+16
ВІТАЄМО !!!
Украинки Бех-Романчук и Магучих победили на этапе Бриллиантовой лиги - Цензор.НЕТ 8782

..
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23.08.2020 22:51
+12
Юлічка, Маринка та Ярославонька - три стрункі, сексуальні й непереможні богині українського спорту.
Вітання, дівчатка! Україна милується! 💛💙😍😍😍😘😘😘💖💖💖
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23.08.2020 22:54
+11
Молодці! Дякуємо!
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23.08.2020 22:53
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ВІТАЄМО !!!
Украинки Бех-Романчук и Магучих победили на этапе Бриллиантовой лиги - Цензор.НЕТ 8782

..
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23.08.2020 22:51 Відповісти
Молодці! Дякуємо!
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23.08.2020 22:53 Відповісти
Юлічка, Маринка та Ярославонька - три стрункі, сексуальні й непереможні богині українського спорту.
Вітання, дівчатка! Україна милується! 💛💙😍😍😍😘😘😘💖💖💖
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23.08.2020 22:54 Відповісти
оригинальный конкурс красоты))
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23.08.2020 23:00 Відповісти
Принаймні Юля Левченко об'єктивно незрівнянно привабливіша, аніж більшість моделей з подіуму. Причому вона така жива і справжня, така собі "дівчинка-сусідка" (girl next door), не як гламурні ляльки з тюнінгом ту мач.
Або оця гаряча кицюня Марина Бех-Романчук 😍😍😍

Українки Бех-Романчук і Магучіх перемогли на етапі Діамантової ліги - Цензор.НЕТ 2730
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23.08.2020 23:13 Відповісти
та якось багато у нас красунь в спорті стало. не хочу нікого образити, але перші згадалися Білодід і Харлан. раніше тільки жіночий біатлон цікавив)).
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23.08.2020 23:21 Відповісти
Их в модельном агентстве подбирали?
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23.08.2020 23:02 Відповісти
Бех-Романчук не хуже.
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23.08.2020 23:03 Відповісти
Девушки- вы молодцы!
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23.08.2020 23:03 Відповісти
Молодцы красотки, гордость Украины!!
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23.08.2020 23:04 Відповісти
Наші красуні! Гратуляціі !
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23.08.2020 23:13 Відповісти
Марину не показали, а теж красунечка!
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23.08.2020 23:29 Відповісти
Благодарим за труд прославляющий Украину!
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23.08.2020 23:44 Відповісти
 
 