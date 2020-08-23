Українки Бех-Романчук і Магучіх перемогли на етапі Діамантової ліги. ВIДЕО

Марина Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Бех-Романчук посіла перше місце з найкращим особистим результатом сезону - 6.85 метра. Українка обійшла головну фаворитку змагань - Катрін Ібаргуен із Колумбії, яка показала другий результат (6.61).

Також у Стокгольмі українська легкоатлетка Анна Рижикова стала другою в бігу на 400 метрів із бар'єрами. Вона показала результат 55.19 секунди. Першою фінішувала Фемке Бол (Нідерланди) - 54.68.

Також повідомляється, що етап Діамантової ліги в Стокгольмі виграла українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх (2.00 метра). Друге місце - у Юлії Левченко (1.98 метра).

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