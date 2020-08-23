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Украинки Бех-Романчук и Магучих победили на этапе Бриллиантовой лиги. ВИДЕО

Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Бех-Романчук заняла первое место с лучшим личным результатом сезона - 6.85 метра. Украинка обошла главную фаворитку соревнований - Катрин Ибаргуэн из Колумбии, которая показала второй результат (6.61).

Также в Стокгольме украинская легкоатлетка Анна Рыжикова стала второй в беге на 400 метров с барьерами. Она показала результат 55.19 секунд. Первой финишировала Фемке Бол (Нидерланды) - 54.68.

Также сообщается, что этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме выиграла украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих (2.00 метра). Второе место - у Юлии Левченко (1.98 метра).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

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легкая атлетика (111) победа (591) спорт (2427) Стокгольм (152) Магучих Ярослава (45) Бех-Романчук Марина (7)


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Топ комментарии
+16
ВІТАЄМО !!!
Украинки Бех-Романчук и Магучих победили на этапе Бриллиантовой лиги - Цензор.НЕТ 8782

..
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23.08.2020 22:51
+12
Юлічка, Маринка та Ярославонька - три стрункі, сексуальні й непереможні богині українського спорту.
Вітання, дівчатка! Україна милується! 💛💙😍😍😍😘😘😘💖💖💖
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23.08.2020 22:54
+11
Молодці! Дякуємо!
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23.08.2020 22:53
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ВІТАЄМО !!!
Украинки Бех-Романчук и Магучих победили на этапе Бриллиантовой лиги - Цензор.НЕТ 8782

..
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23.08.2020 22:51 Ответить
Молодці! Дякуємо!
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23.08.2020 22:53 Ответить
Юлічка, Маринка та Ярославонька - три стрункі, сексуальні й непереможні богині українського спорту.
Вітання, дівчатка! Україна милується! 💛💙😍😍😍😘😘😘💖💖💖
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23.08.2020 22:54 Ответить
оригинальный конкурс красоты))
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23.08.2020 23:00 Ответить
Принаймні Юля Левченко об'єктивно незрівнянно привабливіша, аніж більшість моделей з подіуму. Причому вона така жива і справжня, така собі "дівчинка-сусідка" (girl next door), не як гламурні ляльки з тюнінгом ту мач.
Або оця гаряча кицюня Марина Бех-Романчук 😍😍😍

Українки Бех-Романчук і Магучіх перемогли на етапі Діамантової ліги - Цензор.НЕТ 2730
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23.08.2020 23:13 Ответить
та якось багато у нас красунь в спорті стало. не хочу нікого образити, але перші згадалися Білодід і Харлан. раніше тільки жіночий біатлон цікавив)).
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23.08.2020 23:21 Ответить
Их в модельном агентстве подбирали?
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23.08.2020 23:02 Ответить
Бех-Романчук не хуже.
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23.08.2020 23:03 Ответить
Девушки- вы молодцы!
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23.08.2020 23:03 Ответить
Молодцы красотки, гордость Украины!!
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23.08.2020 23:04 Ответить
Наші красуні! Гратуляціі !
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23.08.2020 23:13 Ответить
Марину не показали, а теж красунечка!
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23.08.2020 23:29 Ответить
Благодарим за труд прославляющий Украину!
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23.08.2020 23:44 Ответить
 
 