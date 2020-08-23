Украинки Бех-Романчук и Магучих победили на этапе Бриллиантовой лиги. ВИДЕО
Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Бех-Романчук заняла первое место с лучшим личным результатом сезона - 6.85 метра. Украинка обошла главную фаворитку соревнований - Катрин Ибаргуэн из Колумбии, которая показала второй результат (6.61).
Также в Стокгольме украинская легкоатлетка Анна Рыжикова стала второй в беге на 400 метров с барьерами. Она показала результат 55.19 секунд. Первой финишировала Фемке Бол (Нидерланды) - 54.68.
Также сообщается, что этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме выиграла украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих (2.00 метра). Второе место - у Юлии Левченко (1.98 метра).
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+16 Вася Шевченко #371210
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Вітання, дівчатка! Україна милується! 💛💙😍😍😍😘😘😘💖💖💖
Або оця гаряча кицюня Марина Бех-Романчук 😍😍😍