Украинки Бех-Романчук и Магучих победили на этапе Бриллиантовой лиги. ВИДЕО

Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Бех-Романчук заняла первое место с лучшим личным результатом сезона - 6.85 метра. Украинка обошла главную фаворитку соревнований - Катрин Ибаргуэн из Колумбии, которая показала второй результат (6.61).

Также в Стокгольме украинская легкоатлетка Анна Рыжикова стала второй в беге на 400 метров с барьерами. Она показала результат 55.19 секунд. Первой финишировала Фемке Бол (Нидерланды) - 54.68.

Также сообщается, что этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме выиграла украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих (2.00 метра). Второе место - у Юлии Левченко (1.98 метра).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако