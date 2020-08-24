"Єдина, безпечна, рідна", - привітання від СБУ із Днем Незалежності. ВIДЕО

Служба безпеки України опублікувала відеопривітання з Днем Незалежності України.

Вітання опубліковано на офіційному сайті СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"День Незалежності – це чудовий привід вкотре зізнатися в любові до України. Адже вона унікальна. Молода, але водночас має тисячолітню історію. Миролюбна, проте вже сотні років захищає свої кордони від ворогів. Така різна, але єдина у прагненні збудувати державу, в якій комфортно живеться кожному – від дитини до пенсіонера", - цитує пресслужба слова глави СБУ Івана Баканова.

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Глава СБУ наголосив, що українці можуть дискутувати всередині країни, але мають бути єдиним цілим і не здавати ні території, ні людські життя, ні національний код.

"День Незалежності – це момент істини, коли кожен із нас особливо гостро усвідомлює, що несе відповідальність за свою країну. І ми, як ніхто, знаємо справжню ціну Незалежності. Знаємо, як захищати державу, відвойовувати свої міста та шанувати пам’ять героїв, які віддали своє життя за Батьківщину", - зазначив Баканов.

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"Ми прагнемо, щоб кожен громадянин був упевнений – держава захистить його за будь-яких обставин. Заради цього працює СБУ. І так буде й надалі!" - додав він.