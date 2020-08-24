"Единая, безопасная, родная", - поздравление от СБУ с Днем Независимости. ВИДЕО

Служба безопасности Украины опубликовала видеопоздравление с Днем Независимости Украины.

Поздравление опубликовано на официальном сайте СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"День Независимости - это прекрасный повод еще раз признаться в любви к Украине. Ведь она уникальна. Молодая, но одновременно имеет тысячелетнюю историю. Миролюбивая, однако уже сотни лет защищает свои границы от врагов. Такая разная, но единая в стремлении построить государство, в котором комфортно живется каждому - от ребенка до пенсионера", - цитирует пресс-служба слова главы СБУ Ивана Баканова.

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Глава СБУ подчеркнул, что украинцы могут дискутировать внутри страны, но должны быть единым целым и не сдавать ни территории, ни людские жизни, ни национальный код.

"День Независимости - это момент истины, когда каждый из нас особенно остро осознает, что несет ответственность за свою страну. И мы, как никто, знаем истинную цену Независимости. Знаем, как защищать государство, отвоевывать свои города и чтить память героев, отдавших свою жизнь за Родину", - отметил Баканов.

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"Мы стремимся, чтобы каждый гражданин был уверен - государство защитит его при любых обстоятельствах. Ради этого работает СБУ. И так будет и впредь!" - добавил он.