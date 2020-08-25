Кравчук показав пристрій, яким захищається від коронавірусу: "Зробили американці". ВIДЕО

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук показав, як захищається від коронавірусної хвороби.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналіст поцікавився у Кравчука пристроєм, який висить у нього на шиї.

"Це маска від коронавірусу. Це зробили американці. Вона працює від батарейок, заряджається і озон, повітря постійно звідти йде, і вбиває мікроби. Я сиджу зараз, навколо нас озон вже вбив усі мікроби. Я так сподіваюся", - відповів перший президент України.

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