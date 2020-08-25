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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Кравчук показав пристрій, яким захищається від коронавірусу: "Зробили американці". ВIДЕО

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук показав, як захищається від коронавірусної хвороби.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналіст поцікавився у Кравчука пристроєм, який висить у нього на шиї.

"Це маска від коронавірусу. Це зробили американці. Вона працює від батарейок, заряджається і озон, повітря постійно звідти йде, і вбиває мікроби. Я сиджу зараз, навколо нас озон вже вбив усі мікроби. Я так сподіваюся", - відповів перший президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про інтерв'ю пропагандистці Кремля Скабєєвій: Вона мені не огидна, вона журналістка, а я їх дуже поважаю

Автор: 

Гордон Дмитро (116) карантин (18172) Кравчук Леонід (546) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+79
а пирамидку из фольги он еще на голове не носит??.
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25.08.2020 10:19
+51
Не из фольги, а золотую пирамидКравчук показал устройство, которым защищается от коронавируса: "Сделали американцы" - Цензор.НЕТ 2343у Ю-Шынь-Ссэ.
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25.08.2020 10:22
+40
Нафталін старий не хоче кацапську вакцину на собі випробувати?
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25.08.2020 10:20
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схоже що цей пристрій мізки йому вже вбив, маразматик старий... а також і гордону ))
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25.08.2020 15:53 Відповісти
прикольно, дегенерат нафталиновый, прибитый все крепчающим маразмом, нюхает озон из коробочки сбацаной американцами для развода лохов на бабки. . таки да , жизнь плоха без кравчукового лоха .
один нафталиновый гондон, дает интервью второму редкосному гондону.

два сапога пара.
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25.08.2020 16:01 Відповісти
Імбіцил з імбіцилом про імбіцилію.
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25.08.2020 21:30 Відповісти
Здається мені, в фуйла такий самий висів.
А на Трампові я не бачила.
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25.08.2020 16:04 Відповісти
У меня есть озонатор TIENS.На время озонирования надо выходить из комнаты и потом проветривать.Он ,конечно ,мощнее того ,что у Кравчука.Но чем опасен озон для лёгких .популярно написано в литературе.Он может просто сжечь легкие. Выводы делайте сами.
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25.08.2020 17:03 Відповісти
Остается надеяться, что он его использует на полную мощность и круглосуточно........... Сама себе поражаюсь, но почему-то с прошлого года кровожадность повысилась.
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25.08.2020 20:14 Відповісти
Особенно часто представляется картинка, где палач рубит голову и она скатывается с плахи, звеня бубенчиками на зеленой шапке.
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25.08.2020 20:29 Відповісти
Ну вот ... Вы шутите, а мне от себя уже страшно.
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25.08.2020 20:54 Відповісти
ждал, когда из-под стола выскачит сердючка
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25.08.2020 16:33 Відповісти
ця ***** тобі не допоможе, в канаву тебе і все
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25.08.2020 16:51 Відповісти
Предлагаю посмотреть интервью полностью. Там ахметка возведен в лик святого, который немыслимыми силушками помогает окупированым территориям. Только вот вопрос за чей счет? Хотя глупый вопрос, ответ очевиден: за наш с вами!
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25.08.2020 17:11 Відповісти
Хоч і колишній президент, але якби був нормальний, говорив би українською. Совкова відрижка.
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25.08.2020 17:32 Відповісти
Телепню! Кравчук завжди говорить украінською. І коли в Криму на початку 90-х почалася кацапська сепарьска двіжуха - він відправив туди спецназ та швидко все ліквідував.

А російською говорить - бо Гордон іншоі не розуме.
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26.08.2020 10:46 Відповісти
Лучше Лелика из бриллиантовой руки тут не скажешь: ТЬФУ....ИДИОТ!!!!!!!!
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25.08.2020 18:05 Відповісти
П..дежь это все, старый хрыч.
Микроб "Го(р)ндон" сидит рядом с тобой, улыбается
и еще в поездки с тобой просится
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25.08.2020 18:36 Відповісти
маразм возрастной - пирамидки гордона
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25.08.2020 19:43 Відповісти
купила баба коника, а коник без ноги.
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25.08.2020 19:44 Відповісти
И этот человек представляет Украину в Минске, у него наверное и Земля плоская, вышки 5 G Covid-19 распространяют и т.д, наверное Гордон пирамидами за интервью рассчитается.
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25.08.2020 19:51 Відповісти
а где ты видел круглую землю? в телевизоре?
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25.08.2020 19:57 Відповісти
Ну да, как может поместиться круглая земля в прямоугольный телевизор.
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25.08.2020 20:33 Відповісти
ААААА!!! Держите меня семеро!

Кравчук сидит с неким приборчиком на пузе, который, якобы, "вырабатывает озон и уничтожает им коронавирус".

Все бы было хорошо, если бы озон не был *тяжелее* воздуха 🙂 Молекулы озона в воздухе "тонут" и будут обеззараживать пану Кравчуку район промежности, но никак не дыхательные пути.
Если бы этот чудо-приборчик работал (а он, естественно, не работает), то его в любом случае надо было бы носить на лбу, а не на животе 😉

Ф - физика.

Семён Есилевский
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25.08.2020 20:28 Відповісти
Для этого алкоголика-маразматика Кравчука надо глубоко в анус засунуть )))) Смешнее выйдет Хотя итак ржачь полный
ПРОСТО ТРЭШ)))
Приборчик о коронавируса)))) просто улет)))
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25.08.2020 20:43 Відповісти
А мож он жопой дышит?
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25.08.2020 22:06 Відповісти
Озон яд. Себе на лоб прицепи и дыши, баклан. Может ты и Раптор от комаров там цепляешь?!
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26.08.2020 10:50 Відповісти
Кравчук должен лично отнести это озоновое чудо Юле подышать, на часок

- по старой дружбе, может даже сам ей его подержать (чтоб не закатился куда).
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26.08.2020 11:22 Відповісти
Если старый маразматик считает эту коробочку защитой от коронавируса, то неудивительно, что он считает выборы на оккупированных территориях защитой от войны с мордором.
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25.08.2020 20:31 Відповісти
Этот алкоголик-маразматик что то еще мычит))) Но впринципе для Минска подходящий тип ))) Чтоб довести до маразма сам факт переговоров с РФ. Вообще тактика правильная ... Поставить клоуна с усохшими мозгами чтобы затянуть переговоры пока кое кто в РФ не откинет ноги! Жжемся братья украинцы!!! Надеюсь недолго осталось !! К марту должен откинуться
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25.08.2020 20:41 Відповісти
Городону надо было достать свои пирамидки и засунуть одну в анус Кравчуку а вторую пирамидку в РОТ!!!! И проверить эффект .
А так просто непонятно кто из них больше идиот))) 21 ВЕК))) ТРЭШ какой то)))
Приборчик от кронавируса на шее)))
НА ЛОБ ПРИКЛЕЙ ЕГО )))!!! ДОЛ.....Б
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25.08.2020 20:45 Відповісти
Фу, мля! Чмо старое!
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25.08.2020 20:56 Відповісти
Все американцы уже спаслись от вируса. Теперь спасается кравчук
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25.08.2020 21:23 Відповісти
"мои года мое багацтво". він вже нете що "пройде поміж крапельками". він в суху погоду калюжу знайде. не в контактній групі йому "діяти"- дай боже собі раду дати.
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25.08.2020 21:48 Відповісти
«Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы»

Странно, а диман гондон как живой сидит.
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25.08.2020 22:04 Відповісти
Оригинал, атвечаю:
"Made in SHA"
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25.08.2020 22:08 Відповісти
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Мадеинчина.
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25.08.2020 22:18 Відповісти
Покажи устройство которым тебя делали.
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25.08.2020 22:59 Відповісти
Я не знаю пользы ионизатора в плане обеззараживания воздуха от короны,но очиститель воздуха мой ионизатор просто великолепный. Любой запах в небольшом помещении убирает за пол часа (табака,например). У меня в квартире их 3 шт.
И ещё.... Я прочла в немецкой прессе,что больным короной в тяжелом состоянии (ещё не под аппаратами ) дают дышать смесью насыщенной ионизированным воздухом и кислорода.
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25.08.2020 23:12 Відповісти
озон это О3 молекула, это не ионы кислорода О2 +/-, тут речь не об ионизаторе, а об озонаторе
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26.08.2020 07:25 Відповісти
Жаль американцы не сделали приспособления для защиты от старых маразматиков...
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25.08.2020 23:34 Відповісти
ПОВНА клініка! на ти трубці навіть є відео, які доводять абсолютно безтолковість таких мініатюрних іонізаторів. Це раз, а два: я щось не читав досліджень, що іонізатори взагалі вбивають той вірус. Ультрафіолет - ТАК, а іонізатори????
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25.08.2020 23:39 Відповісти
у свій час мав справу з озонаторами для очищення\стерилізації питної води... Електроди періодично доводилось мити чистим спиртом не рідше ніж у 2 тижні. Морока ще та. Озон шкідливо впливає на організм. Ну грається старенький ...та й дідько з ним. Що мале що старе... Тільки маразматичні заяви про воду до Криму окупованого і інші в такому плані насторожують та не знаєш що краще Чи СБУ повинно перевіряти на співпрацю з окупантами чи лікарі мусять перевірити глибину старечого маразму
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26.08.2020 00:06 Відповісти
*****... Потужний політик...
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26.08.2020 00:19 Відповісти
Встретились два гандона штопаных
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26.08.2020 00:34 Відповісти
Совсем поехал мозгами этот придурочный маразматик.
Оно еще и про воду в Крым блеет...
Дебил, бл.ть!!!
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26.08.2020 00:50 Відповісти
КРАВЧУК - МОЖЕШ ЗДИХАТИ З МИРОМ, УКРАЇНЦІ ТЕБЕ З РАДІСТЮ ВІДПУСКАЮТЬ
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26.08.2020 01:00 Відповісти
Що з літ,то з розуму...Маразм крепчаєт...?
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26.08.2020 02:59 Відповісти
Я скорее поверю в то, что не молекулы озона, а пары алкоголя в лёгких губительны для вирусов, микробов и бактерий. Поэтому целесообразней носить на шее флягу с коньяком, и периодически оттуда причащаться.
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26.08.2020 06:34 Відповісти
типичный ватник.топит за кацапию но при этом гаджет у него амеровский!вакцину кацавскую пусть лучше испробует ******* старый блд!
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26.08.2020 07:05 Відповісти
Кравчук невдомек что ОЗОН это вещество I класса опасности для человека и сварщики из-за озона в воздухе рабочей зоны идут раньше на пенсию.
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26.08.2020 07:21 Відповісти
все гораздо проще.

установи на мобильный и компьютер антивирус.

и ни один вирус тебе не страшен.
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26.08.2020 07:53 Відповісти
ТАк хочеться Кравчуку підказати ще один талісман від вірусу...
повістити на одому шнурочку разом з тим "на батарейках"...
Кравчук показав пристрій, яким захищається від коронавірусу: "Зробили американці" - Цензор.НЕТ 5099
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26.08.2020 08:43 Відповісти
КАКАЯ ТАМ ТРЕХСТОРОННЯЯ ГРУППА !!!???
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26.08.2020 09:47 Відповісти
Прикольную ему прослушку на пузо поставили спецы кремлёвские

- дятел Кравчук сам себя 'пишет'.
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26.08.2020 11:35 Відповісти
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