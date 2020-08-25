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Кравчук показав пристрій, яким захищається від коронавірусу: "Зробили американці". ВIДЕО
Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук показав, як захищається від коронавірусної хвороби.
Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, журналіст поцікавився у Кравчука пристроєм, який висить у нього на шиї.
"Це маска від коронавірусу. Це зробили американці. Вона працює від батарейок, заряджається і озон, повітря постійно звідти йде, і вбиває мікроби. Я сиджу зараз, навколо нас озон вже вбив усі мікроби. Я так сподіваюся", - відповів перший президент України.
Топ коментарі
+79 Kolja Stambulskij
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один нафталиновый гондон, дает интервью второму редкосному гондону.
два сапога пара.
А на Трампові я не бачила.
А російською говорить - бо Гордон іншоі не розуме.
Микроб "Го(р)ндон" сидит рядом с тобой, улыбается
и еще в поездки с тобой просится
Кравчук сидит с неким приборчиком на пузе, который, якобы, "вырабатывает озон и уничтожает им коронавирус".
Все бы было хорошо, если бы озон не был *тяжелее* воздуха 🙂 Молекулы озона в воздухе "тонут" и будут обеззараживать пану Кравчуку район промежности, но никак не дыхательные пути.
Если бы этот чудо-приборчик работал (а он, естественно, не работает), то его в любом случае надо было бы носить на лбу, а не на животе 😉
Ф - физика.
Семён Есилевский
ПРОСТО ТРЭШ)))
Приборчик о коронавируса)))) просто улет)))
- по старой дружбе, может даже сам ей его подержать (чтоб не закатился куда).
А так просто непонятно кто из них больше идиот))) 21 ВЕК))) ТРЭШ какой то)))
Приборчик от кронавируса на шее)))
НА ЛОБ ПРИКЛЕЙ ЕГО )))!!! ДОЛ.....Б
Странно, а диман гондон как живой сидит.
"Made in SHA"
https://prom.ua/p17709400-ozonator-personalnyj-portativnyj.html
Мадеинчина.
И ещё.... Я прочла в немецкой прессе,что больным короной в тяжелом состоянии (ещё не под аппаратами ) дают дышать смесью насыщенной ионизированным воздухом и кислорода.
Оно еще и про воду в Крым блеет...
Дебил, бл.ть!!!
установи на мобильный и компьютер антивирус.
и ни один вирус тебе не страшен.
повістити на одому шнурочку разом з тим "на батарейках"...
- дятел Кравчук сам себя 'пишет'.